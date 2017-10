Ultima ora

16:06Esame di guida con ricetrasmittente per aiuto, due denunce

(ANSA) - CATANZARO, 25 OTT - Si era presentato agli esami di teoria negli uffici della Motorizzazione civile di Catanzaro per il conseguimento della patente di guida nascondendo una ricetrasmittente grazie alla quale era in contatto con un complice, posizionato all'esterno, che gli suggeriva le risposte. La "combine" é stata però scoperta dal personale della polizia stradale di Lamezia Terme, che ha denunciato i due in stato di libertà con l'accusa di truffa. La persona, di 33 anni, milanese, che suggeriva le risposte giuste al candidato, di 27, nomade, secondo quanto é stato accertato dagli investigatori, era già stato arrestato dalla Polizia stradale di Torino sempre per una truffa riguardante gli esami di guida. Nel capoluogo piemontese, tra l'altro, il primo era riuscito addirittura a prendere il posto del candidato all'esame, falsificando il documento di riconoscimento ed apponendovi una sua fotografia. (ANSA).

16:04Catalogna: media, Puigdemont non andrà al Senato

(ANSA) - BARCELLONA, 25 OTT - Il presidente catalano Carles Puigdemont alla fine ha deciso di non parlare domani alle 17 davanti al Senato spagnolo, riferiscono diversi media catalani. La decisione del President è stata comunicata dalla presidente del Parlamento Carme Forcadell ai capigruppo, precisa Ara. Forcadell ha indicato che la sessione dell'assemblea catalana si terrà alle 16 e non alle 10 e che le risoluzioni saranno votate venerdì.

15:56C.sinistra: Richetti a Speranza, non scarichi su Pd rottura

(ANSA) - PAESTUM, 25 OTT - "Le scelte che farà Mdp su questo governo appartengono a loro, nel senso che il Pd non ha intenzione di esprimere giudizi. Ma il popolo del centrosinistra ha molto a cuore il tema dell'unità: nessuno provi a scaricare sul Pd eventuali responsabilità di fratture perché il nostro segretario ha ribadito nessun veto e nessuna preclusione al dialogo con chi vuole costruire un progetto con il Pd". Lo dice il portavoce Dem Matteo Richetti, rispondendo a una domanda sulle parole di Roberto Speranza, secondo il quale "Gentiloni non può più contare sui voti Mdp". "Se non c'è la volontà di dialogo non si usino pretesti, se c'è questa volontà la si smetta di contrastare quotidianamente ciò che serve al Paese. Perché continuare a chiedere il superamento del Jobs act a fronte dei dati economici che stanno arrivando, che vogliono dire non percentuali ma occupazione e lavoro per le persone, credo che sia un elemento di contraddizione difficilmente spiegabile", sottolinea Richetti.

15:55Autonomia: Zaia, nostra procedura complicata ma rispettosa

(ANSA) - VENEZIA, 25 OTT - "La procedura adottata dal Veneto, sulla base della legge referendaria, è più complicata, ma più rispettosa della legge". Lo ha detto il governatore veneto Luca Zaia aggiungendo che "il tempo che perdiamo prima lo recupereremo dopo perché il disegno di legge che presenteremo chiarirà tutte le questioni". "Tengo a fare questa precisazione - ha sottolineato - per evitare di sentirmi dire, in futuro, che altre regioni galoppano, rispetto ai tempi veneti: se ciò avvenisse, è perché si presenteranno con provvedimenti non complicati e corposi come il nostro. Il nostro referendum è comunque un fatto anche di solidarietà, perché adesso chiunque può fare una sua legge, mentre noi siamo dovuti passare per la Corte Costituzionale".

15:54Osservatorio antisemitismo “inutile leggere Frank in stadi”

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - "Mi fa venire i brividi chi mette su Facebook l'immagine di Anna Frank con la divisa della sua squadra, mi sembra molto demagogico, così come è pericoloso scendere in campo con la stella di David, perché i colpevoli si sentiranno degli eroi": come responsabile dell'Osservatorio antisemitismo della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC onlus) di Milano, Betti Guetta è convinta che "non fare pubblicità, sia più utile che continuare a rilanciare". Per la studiosa, infatti, l'antisemitismo "leggere Anna Frank allo stadio è inutile demagogia, che regala ancora più importanza a questi fanatici". Contro certe offese "ci vogliono rispetto e silenzio. Non mi piace chi oggi porta una corona in sinagoga, ci sono tempi e luoghi per ogni cosa. Lotito dovrebbe occuparsene nel suo, non portare scuse a una collettività ferita, ma farsi carico del problema con una decisione: il divieto di ingresso allo stadio o una multa in denaro talmente alta che faccia passare la voglia di fare idiozie".

15:51Usa: Bush padre si scusa con attrice, ‘ironia fraintesa’

(ANSA) - NEW YORK, 25 OTT - L'ex presidente americano George H.W. Bush si è scusato con l'attrice Heather Lind dopo che lei lo ha accusato di averla molestata sessualmente circa quattro anni fa. L'ex inquilino della Casa Bianca parla di "ironia fraintesa". "Il presidente Bush non avrebbe mai, in nessuna circostanza, provocato intenzionalmente un disagio a nessuno, e si scusa sinceramente se il suo tentativo di umorismo ha offeso la signora Lind", ha affermato un portavoce in una dichiarazione riportata da Fox News.

15:50Caso Saguto: chiesto processo per giudice

(ANSA) - PALERMO, 25 OTT - La Procura di Caltanissetta, al termine di una requisitoria di cinque ore, ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo Silvana Saguto, accusata di corruzione e abuso di ufficio. Chiesto il processo anche per altri 16 imputati tra i quali il padre, il marito e due figli del magistrato. Tre coimputati di Saguto, i magistrati Tommaso Virga e Fabio Licata e il cancelliere del tribunale Elio Grimaldi, hanno fatto richiesta di essere giudicati con il rito abbreviato. L'inchiesta, nata a Palermo e trasferita a Caltanissetta per competenza ha svelato anni di mala gestione delle assegnazioni delle amministrazioni giudiziarie dei beni confiscati alla mafia. (ANSA).