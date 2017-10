Ultima ora

15:38Insulti antisemiti: Presidente Pescara “punizioni esemplari”

(ANSA) - PESCARA, 25 OTT - "Sicuramente un'altra pagina brutta del calcio, che sta dimostrando di dover migliorare tantissimo e mi auguro che vengano date punizioni esemplari, perchè altrimenti è difficile che si cambi atteggiamento". Lo ha detto questa mattina a Pescara, a margine della presentazione del progetto del nuovo stadio, il presidente del club adriatico Daniele Sebastiani, rispondendo ad una domanda sugli insulti antisemiti, che chiamano in causa Anna Frank, da parte degli ultrà della Lazio. "Per fortuna Pescara sembra immune da questi rischi e i tifosi hanno sempre dimostrato grande civiltà - ha aggiunto Sebastiani -. Tutto è migliorabile, però a Pescara certe situazioni non sono successe e mi auguro non succedano mai".

15:38L.elettorale: Grillo atteso a manifestazione Pantheon

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Beppe Grillo è arrivato a Roma per partecipare alla manifestazione contro il Rosatellum indetta dal M5s al Pantheon. Il fondatore del Movimento è arrivato all'albergo ai Fori dove alloggia durante le sue trasferte romane ed ha "promesso" in un post sul suo blog che prenderà parte alla protesta ("italiani ci vedremo lì") che andrà avanti fino al voto finale sulla legge elettorale.

15:35Rugby: Gavazzi, test match opportunità promozione e crescita

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - ''I Crédit Agricole Cariparma Test Match rappresentano per Fir una fondamentale opportunità per continuare a promuovere il nostro sport: un giro d'Italia rugbistico che permetterà di diffondere la cultura e i valori di cui il rugby è portatore dal Nord al Sud, partita dopo partita, festa dopo festa, rafforzando il nostro impegno di organizzatori non di semplici partite ma di autentici momenti di formazione umana e sportiva''. Così il presidente della Fir Alfredo Gavazzi, durante la presentazione dei prossimi tre test match della Nazionale di Conor O'Shea alla Galleria Crédit Agricole di Milano. L'Italia affronterà le Fiji 11 novembre al Massimino di Catania, l'Argentina il 18 novembre al Franchi di Firenze e il Sudafrica il 25 novembre all'Euganeo di Padova. Le tre partite saranno trasmesse in diretta su DMax. ''Al momento - aggiunge Gavazzi - non abbiamo ancora vinto niente ma vedo una crescita. Stanno debuttando tanti giovani e sono positivo. Vincere per il nostro movimento è fondamentale''.

15:34Calcio: Gagliardini “Inter avanti ma evitiamo brividi”

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - L'Inter si gode il primo posto in classifica almeno per una giornata e i giocatori nerazzurri gioiscono sui social network il giorno dopo la vittoria sulla Sampdoria. ''Con forza e con un brivido di troppo. Da evitare. Avanti tutta Inter, passo dopo passo'', scrive su Instagram Roberto Gagliardini facendo riferimento al calo di tensione nella ripresa, quando i blucerchiati hanno accorciato le distanze da 3-0 a 3-2. E' grande soddisfazione soprattutto per Yuto Nagatomo, che dopo molti fischi e tante critiche, ieri ha conquistato gli applausi di San Siro. ''Era importante - scrive il giapponese su Twitter - dare continuità ai risultati positivi. Orgoglioso dei miei compagni e grazie al pubblico meraviglioso di San Siro. Standing ovation stupenda. L'anno scorso non ho ottenuti risultati, ci sono state molte cose dolorose ma credo che la mia insistenza e i miei sforzi siano stati ripagati per una volta. Ma è solo l'inizio, voglio combattere così in ogni partita''.

15:34Napolitano, Gentiloni sottoposto a forti pressioni

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Gentiloni sottoposto a forti pressioni, ha dovuto aderire, e me ne rammarico, a quella convergente richiesta, proveniente peraltro da quanti avrebbero potuto chiedere il ricorso alla fiducia non già su tutte le parti sostanziali della legge, ma sui punti considerati determinanti, cosa che non ebbero la lucidità o il coraggio di fare". Lo dice Napolitano intervenendo sul Rosatellum. "E ho compreso la difficoltà in cui si è trovato" un premier "che ho stimato e stimo per il modo in cui ha guidato e guida il Paese rafforzando l'Italia".

15:29Usa: attrice accusa Bush padre di averla molestata

(ANSA) - NEW YORK, 25 OTT - Sull'onda dello scandalo di Harvey Weinstein, anche l'ex presidente George H.W. Bush finisce nel mirino per presunte molestie sessuali. Secondo quanto riportano diversi media Usa, ad accusarlo è stata l'attrice Heather Lind in un post su Instagram, in seguito rimosso. Lind, 34 anni, afferma che Bush padre l'ha ripetutamente palpeggiata durante una fotografia nel 2014. "Mi ha toccata da dietro dalla sua sedia a rotelle con sua moglie Barbara a fianco - spiega - poi mi ha detto una battuta oscena e mi ha toccata di nuovo".

15:28Ladro ucciso: Pm, non omicidio ma eccesso difesa per oste

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - La Procura di Lodi ha chiuso le indagini su Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano (Lodi) che all'alba del 10 marzo scorso durante una colluttazione con dei ladri uccise un romeno di 32 anni. Il pm Laura Siani non contesta più l'ipotesi di omicidio volontario ma solo l'eccesso colposo di legittima difesa. L'avvocato Mario Stochino, uno dei difensori dell'oste 67enne, ha fatto sapere che presenterà una memoria difensiva o una richiesta di interrogatorio sostenendo che, a fronte di una dinamica pienamente chiarita dai Ris e dai consulenti di parte, e coincidente con le dichiarazioni del commerciante, l'uomo sarebbe sceso nel cortile, di sua proprietà, portando il fucile da caccia per tutelare sé e la famiglia e non con l'intenzione di fare fuoco; cosa accaduta durante la colluttazione.