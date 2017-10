Ultima ora

15:54Osservatorio antisemitismo “inutile leggere Frank in stadi”

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - "Mi fa venire i brividi chi mette su Facebook l'immagine di Anna Frank con la divisa della sua squadra, mi sembra molto demagogico, così come è pericoloso scendere in campo con la stella di David, perché i colpevoli si sentiranno degli eroi": come responsabile dell'Osservatorio antisemitismo della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC onlus) di Milano, Betti Guetta è convinta che "non fare pubblicità, sia più utile che continuare a rilanciare". Per la studiosa, infatti, l'antisemitismo "leggere Anna Frank allo stadio è inutile demagogia, che regala ancora più importanza a questi fanatici". Contro certe offese "ci vogliono rispetto e silenzio. Non mi piace chi oggi porta una corona in sinagoga, ci sono tempi e luoghi per ogni cosa. Lotito dovrebbe occuparsene nel suo, non portare scuse a una collettività ferita, ma farsi carico del problema con una decisione: il divieto di ingresso allo stadio o una multa in denaro talmente alta che faccia passare la voglia di fare idiozie".

15:51Usa: Bush padre si scusa con attrice, ‘ironia fraintesa’

(ANSA) - NEW YORK, 25 OTT - L'ex presidente americano George H.W. Bush si è scusato con l'attrice Heather Lind dopo che lei lo ha accusato di averla molestata sessualmente circa quattro anni fa. L'ex inquilino della Casa Bianca parla di "ironia fraintesa". "Il presidente Bush non avrebbe mai, in nessuna circostanza, provocato intenzionalmente un disagio a nessuno, e si scusa sinceramente se il suo tentativo di umorismo ha offeso la signora Lind", ha affermato un portavoce in una dichiarazione riportata da Fox News.

15:50Caso Saguto: chiesto processo per giudice

(ANSA) - PALERMO, 25 OTT - La Procura di Caltanissetta, al termine di una requisitoria di cinque ore, ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo Silvana Saguto, accusata di corruzione e abuso di ufficio. Chiesto il processo anche per altri 16 imputati tra i quali il padre, il marito e due figli del magistrato. Tre coimputati di Saguto, i magistrati Tommaso Virga e Fabio Licata e il cancelliere del tribunale Elio Grimaldi, hanno fatto richiesta di essere giudicati con il rito abbreviato. L'inchiesta, nata a Palermo e trasferita a Caltanissetta per competenza ha svelato anni di mala gestione delle assegnazioni delle amministrazioni giudiziarie dei beni confiscati alla mafia. (ANSA).

15:44Insulti antisemiti: club tifosi Roma,no provocazioni laziali

(ANSA) - PESCARA, 25 OTT - "Raccomandiamo a tutti i nostri tifosi di non raccogliere la provocazione di pochi e stupidi supporter laziali". E' l'invito che il presidente del Roma Club Pescara Ubaldo Righetti rivolge ai tifosi abruzzesi che si recheranno allo stadio Olimpico per il prossimo derby nella trasferta che verrà organizzata dal club. "La partita cade -dice Gianluca Vernamonte, presidente del Roma Club Pescara- in un momento particolare, dopo gli adesivi laziali su Anna Frank. Alcune posizioni degli ultrà biancocelesti che riducono il tutto ad una "goliardia", non aiutano a stemperare gli animi. Prendano esempio dal loro presidente Lotito, che ha stigmatizzato senza se e senza ma l'accaduto e che, solitamente, ci mette la faccia per denunciare i pseudo ultrà biancocelesti nei loro atti delinquenziali. Ovviamente, non accetteremo le provocazioni antisemitiche e ci auguriamo che il mister pescarese Eusebio Di Francesco e tutta la squadra raddoppino le forze per rispondere sul campo con una sonora vittoria sulla Lazio".

15:38Insulti antisemiti: Presidente Pescara “punizioni esemplari”

(ANSA) - PESCARA, 25 OTT - "Sicuramente un'altra pagina brutta del calcio, che sta dimostrando di dover migliorare tantissimo e mi auguro che vengano date punizioni esemplari, perchè altrimenti è difficile che si cambi atteggiamento". Lo ha detto questa mattina a Pescara, a margine della presentazione del progetto del nuovo stadio, il presidente del club adriatico Daniele Sebastiani, rispondendo ad una domanda sugli insulti antisemiti, che chiamano in causa Anna Frank, da parte degli ultrà della Lazio. "Per fortuna Pescara sembra immune da questi rischi e i tifosi hanno sempre dimostrato grande civiltà - ha aggiunto Sebastiani -. Tutto è migliorabile, però a Pescara certe situazioni non sono successe e mi auguro non succedano mai".

15:38L.elettorale: Grillo atteso a manifestazione Pantheon

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Beppe Grillo è arrivato a Roma per partecipare alla manifestazione contro il Rosatellum indetta dal M5s al Pantheon. Il fondatore del Movimento è arrivato all'albergo ai Fori dove alloggia durante le sue trasferte romane ed ha "promesso" in un post sul suo blog che prenderà parte alla protesta ("italiani ci vedremo lì") che andrà avanti fino al voto finale sulla legge elettorale.

15:35Rugby: Gavazzi, test match opportunità promozione e crescita

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - ''I Crédit Agricole Cariparma Test Match rappresentano per Fir una fondamentale opportunità per continuare a promuovere il nostro sport: un giro d'Italia rugbistico che permetterà di diffondere la cultura e i valori di cui il rugby è portatore dal Nord al Sud, partita dopo partita, festa dopo festa, rafforzando il nostro impegno di organizzatori non di semplici partite ma di autentici momenti di formazione umana e sportiva''. Così il presidente della Fir Alfredo Gavazzi, durante la presentazione dei prossimi tre test match della Nazionale di Conor O'Shea alla Galleria Crédit Agricole di Milano. L'Italia affronterà le Fiji 11 novembre al Massimino di Catania, l'Argentina il 18 novembre al Franchi di Firenze e il Sudafrica il 25 novembre all'Euganeo di Padova. Le tre partite saranno trasmesse in diretta su DMax. ''Al momento - aggiunge Gavazzi - non abbiamo ancora vinto niente ma vedo una crescita. Stanno debuttando tanti giovani e sono positivo. Vincere per il nostro movimento è fondamentale''.