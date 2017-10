Ultima ora

23:31Calcio: serie A, Napoli torna in testa

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Classifica del campionato di Serie A dopo la 10/a giornata: Napoli 28; Inter 26; Juventus e Lazio 25; Roma 21; Sampdoria 17; Fiorentina e Milan 16; Atalanta e Chievo 15; Bologna 14; Torino 13; Cagliari e Udinese 9; Sassuolo 8; Crotone, Verona e Genoa 6; Spal 5; Benevento 0. Roma e Sampdoria una partita in meno.

23:17Calcio: serie A, vincono Napoli e Juve

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Risultati della 10/a giornata di serie A: Atalanta-Verona 3-0 (giocata alle 18,30); Bologna-Lazio 1-2 (Milinkovic-Savic, Lulic, Lulic a); Cagliari-Benevento 2-1 (Faragò, Iemmello r, Pavoletti); Chievo-Milan 1-4 (Suso, Cesar a, Calhanoglu, Birsa, Kalinic); Fiorentina-Torino 3-0 (Benassi, Simeone, Babacar r); Genoa-Napoli 2-3 (Taarabt, Mertens 2, Zukanovic a, Izzo); Juventus-Spal 4-1 (Bernardeschi, Dybala, Paloschi, Higuain, Cuadrado); Roma-Crotone 1-0 (Perotti r); Sassuolo-Udinese 0-1 (Barak); Inter-Sampdoria 3-2 (ieri).

22:54Calcio: Marotta, a Conte non rispondo

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Le parole di Conte? Non voglio entrare in questa situazione, non ha senso che io risponda". Così l'ad della Juventus, Beppe Marotta, a Premium, nel prepartita dello Stadium, dov'è in corso Juve-Spal. "I fatti di Roma? Sono state spese tante parole e tante retoriche: è un fatto che noi condanniamo, ma d'altra parte la Juventus ha preso sempre una posizione molto netta contro il razzismo. Sul fronte sportivo, mi auguro che tutti gli stadi presto diventino dei luoghi di aggregazione culturale".

22:51Usa: Trump, domani saranno desecretati i file su Jfk

(ANSA) - WASHINGTON, 25 OTT - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che verranno desecretati domani i file su Jfk, entro quindi la scadenza ultima fissata per la diffusione. "La attesa diffusione dei #JFKFiles avrà luogo domani. Molto interessante!", ha twittato Trump.

22:07Calcio: francese Puel è nuovo allenatore Leicester

(ANSA) - LEICESTER (GRAN BRETAGNA), 25 OTT - Il francese Claude Puel è il nuovo allenatore del Leicester, il terzo a sedersi sulla panchina delle 'Foxes' nel corso dell'anno solare. Prende il posto dell'esonerato Craig Shakespeare, durato poco meno di otto mesi dopo essere subentrato a Claudio Ranieri. Puel era inattivo, dopo aver lasciato il Southampton a giugno. In precedenza aveva guidato Monaco, Lilla, Lione e Nizza.

21:50Studentessa molestata in aula, indagato prof

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 25 OTT - Una studentessa è stata molestata in aula e un insegnante dell'Accademia di Belle Arti di Carrara è finito indagato per violenza sessuale. La procura di Massa ha infatti emesso un avviso di conclusione indagine nei confronti di un professore di 60 anni che insegna all'Accademia di Belle Arti di Carrara. I fatti, come si legge nell'avviso di conclusione indagine, sarebbero accaduti nel marzo scorso quando l'insegnante nel parlare con una studentessa di 22 anni, le si avvicinava strusciando le sue parti intime sulla la coscia della ragazza e quindi subito dopo le sussurrava all'orecchio, con tono molto basso e toccandole quasi l'orecchio con le labbra, "mi dai la tua mail" e ottenutala, grazie all'imbarazzo della studentessa, le si era avvicinato di nuovo, palpeggiandola.