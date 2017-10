Ultima ora

23:53Turchia, rilasciata la direttrice di Amnesty

(ANSA) - ISTANBUL, 25 OTT - Un tribunale di Istanbul ha deciso il rilascio degli 8 attivisti per i diritti umani detenuti da oltre 3 mesi in Turchia con accuse di "terrorismo", tra cui la direttrice nazionale di Amnesty International, Idil Eser. Rimessi in libertà anche i due stranieri alla sbarra, il tedesco Peter Steudtner e lo svedese Ali Gharavi. Tutti restano imputati. Altri due degli imputati erano già a piede libero. Prosegue invece per il momento la detenzione del presidente dell'ong, Taner Kilic, che domani comparirà davanti un tribunale di Smirne in un altro processo per "terrorismo" con l'accusa di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen.

23:52Calcio: Allegri “se giochiamo così, il Milan ci batterà”

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Non sottovalutiamo affatto il Milan. Anzi, se faremo una prestazione come quella di stasera, sabato usciremo con le ossa rotte. Siamo ancora sull'ottovolante: è bello giocare e fare gol, ma non abbiamo ancora capito che dobbiamo abbassare l'attenzione. Eravamo partiti bene e poi siamo andati a incasinarci e siamo usciti dalla partita: in quel caso rientrare è sempre difficile". Così Massimiliano Allegri, dopo la larga vittoria della Juve in casa sulla Spal. "Abbiamo rischiato con Paloschi e per fortuna sul calcio d'angolo c'era fuorigioco - aggiunge -. Dobbiamo trovare equilibrio, non a discapito della fase offensiva che fa bene, altrimenti saremo sempre sull'altalena. Se vogliamo arrivare in fondo, e lottare per vincere il campionato, i ragazzi devono capirlo, altrimenti faremo fatica e ci innervosiremo. Un conto è la consapevolezza di essere forti, un conto è la supponenza e noi non dobbiamo essere supponenti". "Abbiamo rispetto del Napoli e dell'Inter - conclude - si deciderà all'ultimo turno".

23:51Pallavolo: Superlega, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Risultati della 3/a giornata della Superlega di pallavolo: Azimut Modena - Gi Group Monza 3-0 Wixo Piacenza - Sir Safety Perugia 0-3 Callipo Vibo Valentia - Kioene Verona 0-3 Bunge Ravenna - Diatec Trentino 3-0 Biosì Sora - Taiwan Latina 2-3 Revivre Milano - Lube Civitanova domani BCC Castellana - Calzedonia Verona 13 dicembre - Classifica: Modena e Perugia 9; Milano 5; Piacenza, Ravenna e Trentino 4; Civitanova, Castellana, Latina, Padova e Monza 3; Verona 2; Vibo Valentia e Sora 1.

23:50Calcio: Montella, vera scintilla la vorrei con Juve

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Il risultato ci dà forza, convinzione e ambizione. Il gioco si vedeva nelle ultime partite, era solo questione di tempo: sono molto soddisfatto per la prestazione, ma dobbiamo subito pensare alla prossima sfida. La vera scintilla, però, la vorrei contro la Juve. Speriamo che i bianconeri ci sottovalutino un po'". Così Vincenzo Montella commenta la vittoria conquistata al Bentegodi di Verona contro il Chievo, per 4-1.

23:31Calcio: serie A, Napoli torna in testa

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Classifica del campionato di Serie A dopo la 10/a giornata: Napoli 28; Inter 26; Juventus e Lazio 25; Roma 21; Sampdoria 17; Fiorentina e Milan 16; Atalanta e Chievo 15; Bologna 14; Torino 13; Cagliari e Udinese 9; Sassuolo 8; Crotone, Verona e Genoa 6; Spal 5; Benevento 0. Roma e Sampdoria una partita in meno.

23:17Calcio: serie A, vincono Napoli e Juve

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Risultati della 10/a giornata di serie A: Atalanta-Verona 3-0 (giocata alle 18,30); Bologna-Lazio 1-2 (Milinkovic-Savic, Lulic, Lulic a); Cagliari-Benevento 2-1 (Faragò, Iemmello r, Pavoletti); Chievo-Milan 1-4 (Suso, Cesar a, Calhanoglu, Birsa, Kalinic); Fiorentina-Torino 3-0 (Benassi, Simeone, Babacar r); Genoa-Napoli 2-3 (Taarabt, Mertens 2, Zukanovic a, Izzo); Juventus-Spal 4-1 (Bernardeschi, Dybala, Paloschi, Higuain, Cuadrado); Roma-Crotone 1-0 (Perotti r); Sassuolo-Udinese 0-1 (Barak); Inter-Sampdoria 3-2 (ieri).

22:54Calcio: Marotta, a Conte non rispondo

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Le parole di Conte? Non voglio entrare in questa situazione, non ha senso che io risponda". Così l'ad della Juventus, Beppe Marotta, a Premium, nel prepartita dello Stadium, dov'è in corso Juve-Spal. "I fatti di Roma? Sono state spese tante parole e tante retoriche: è un fatto che noi condanniamo, ma d'altra parte la Juventus ha preso sempre una posizione molto netta contro il razzismo. Sul fronte sportivo, mi auguro che tutti gli stadi presto diventino dei luoghi di aggregazione culturale".