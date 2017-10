Ultima ora

12:23Bimba uccisa dal cane: assolto proprietario animale

(ANSA) - PORDENONE, 26 OTT - Una tragica fatalità: la morte di Astrid, bambina di tre anni, di San Martino al Tagliamento (Pordenone), non ha colpevoli. Lo ha stabilito il giudice Rodolfo Piccin, che ha assolto, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di concorso in omicidio colposo, in relazione all'omessa vigilanza del cane, lo zio Loris - proprietario dell'animale - e la mamma Maria, presente al momento della tragedia, ma che non riuscì a difendere la piccola dall'aggressione, che avvenne nell'arco di pochissimi istanti. Ne dà notizia la stampa locale. Il dramma è avvenuto il 25 maggio del 2015 nel giardino dell'abitazione di famiglia. Un cane pastore tedesco azzannò la bimba improvvisamente senza ragione: la piccina morì poco dopo il ricovero in ospedale. Il padre della vittima si era costituito parte civile e aveva chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro. (ANSA).

12:18L.elettorale: Romani, buona pagina storia Repubblica

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Oggi scriviamo una buona pagina per la storia della Repubblica: con questa legge poniamo le basi perché la prossima legislatura sia stabile, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini italiani". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Paolo Romani, annunciando nell'Aula di Palazzo Madama, il sì del suo gruppo al Rosatellum. "Oggi abbiamo evitato che si andasse al voto con i frutti di sentenze della Corte, testi non omogenei tra Camera e Senato, rilanciando con forza - conclude - il ruolo del Parlamento".

12:18Premio Sakharov 2017 all’opposizione venezuelana

(ANSA) - STRASBURGO, 26 OTT - La conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha deciso di attribuire il Premio Sakharov 2017 per la libertà di pensiero all'opposizione democratica in Venezuela: l'Assemblea Nazionale (Julio Borges) e tutti i prigionieri politici, come elencati dal Foro Penal Venezuelano e rappresentati da Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos e Andrea Gonzalez. Il premio, arrivato alla 29a edizione, sarà consegnato a Strasburgo durante la plenaria il 13 dicembre.

12:12Finlandia: incidente treno, almeno 4 morti

(ANSA) - HELSINKI, 26 OTT - Almeno quattro persone sono rimaste uccise nello scontro tra un treno e un veicolo militare nel sud della Finlandia. Lo riferisce la polizia. Otto persone rimaste ferite nell'incidente sono già state portate negli ospedali di Raseborg, a circa 85 chilometri da Helsinki, e in quelli della capitale. Secondo i media locali, sono rimasti coinvolti per lo più militari. Il ministro della Difesa finlandese, Jussi Niinisto, ha espresso il suo cordoglio su Twitter: "La giornata è iniziata con delle notizie pessime, sono addolorato", ha scritto.

12:08Fallimenti pilotati, cinque arresti della Gdf di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 26 OTT - La Guardia di Finanza di Bologna, coordinata dal pm Marco Forte, ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare e una serie di perquisizioni tra il capoluogo emiliano, Roma e Milano per alcuni 'fallimenti pilotati'. E' l'operazione 'Pagherò', nei confronti di un gruppo accusato di reati tributari e fallimentari. E' stato anche disposto il sequestro preventivo di una società, la 'Trasporti e Logistica Rangoni' dal valore di cinque milioni e, fino all'ammontare di 8,2 milioni, di altri beni nella disponibilità degli indagati. Le indagini della polizia tributaria, che per un anno hanno vagliato i bilanci e hanno ricostruito passaggi societari, sono partite dal fallimento di una società di Castel San Pietro Terme (Bologna) attiva nei trasporti che, dopo aver accumulato quasi sei milioni di debiti verso l'Erario, è stata spogliata dei propri beni e trascinata verso il fallimento, dichiarato dal tribunale di Bologna a gennaio 2015. Dieci gli indagati. (ANSA).

12:08Calcio: 13/11 assemblea Milan su bilancio 1/o semestre 2017

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - E' stata convocata l'assemblea dei soci del Milan chiamata ad approvare il bilancio del primo semestre 2017, passaggio necessario ad allineare con le cadenze della stagione calcistica l'anno fiscale della società, che prima del cambio di proprietà, dalla Fininvest di Silvio Berlusconi al cinese Li Yonghong, si chiudeva al 31 dicembre. L'appuntamento è per lunedì 13 novembre alle 11 a Casa Milan (in seconda convocazione il 16 novembre), come si legge sull' annuncio firmato dall'ad rossonero, Marco Fassone, pubblicato sulla Gazzetta dello Sport. L'assemblea, inizialmente prevista a ottobre, è slittata di qualche settimana per problematiche di trasposizione contabile e recenti significativi cambiamenti di principi contabili a livello normativo, come hanno spiegato fonti societarie quando all'inizio del mese è filtrata la notizia del rinvio.

12:04Kenya: Kenyatta, il 90% del paese è calmo

(ANSA) - NAIROBI, 26 OTT - Il presidente uscente keniano e sicuro vincitore delle elezioni odierne, Uhuru Kenyatta, parlando davanti a un seggio ha sostenuto che il 90% del paese è calmo. In dichiarazioni fatte a Gatundu, una trentina di chilometri a nord di Nairobi, Kenyatta inoltre ha affermato che il Kenya deve sbarazzarsi delle politiche legate ai gruppi etnici: "Quello che abbiamo è un problema di tribalismo", ha detto.