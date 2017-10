Ultima ora

12:37L.elettorale: Verdini, ecce homo, rivendico sostegno dato

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "A chi mi insulta non rispondo, perché voglio parlare solo ed esclusivamente di politica. Ecce homo". Lo ha detto nell'Aula del Senato il leader di Ala Denis Verdini che ha elencato tutti i provvedimenti votati dal suo gruppo: dal Jobs Act alle unioni civili."Rivendico con orgoglio tutto quello che abbiamo fatto, il ruolo di supplenza che abbiamo svolto ignorando gli stupidi strali che ci arrivavano quotidianamente. Avremmo votato anche la stepchild così come voteremo il testamento biologico e abbiamo contribuito con orgoglio anche al mantenimento dei conti pubblici".

12:34Ai domiciliari sindaco del Napoletano per corruzione

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - Corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, falso e favoreggiamento personale: è con queste accuse che sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare nei confronti del sindaco del Comune di Grumo Nevano (Napoli), Pietro Chiacchio, per il quale sono stati disposti i domiciliari; per un vigile urbano addetto al settore Ambiente-Ecologia del Comune (domiciliari) e di un assistente della polizia penitenziaria (custodia in carcere). Le misure cautelari sono state emesse all'esito di una indagine, coordinata dalla Procura di Napoli nord, sulla regolarità di alcune gare d'appalto bandite dal Comune di Grumo Nevano.

12:33Sfregiata con acido: altra condanna per Eddy Tavares

(ANSA) - BOLOGNA, 26 OTT - Un'altra condanna, stavolta a 8 anni di reclusione per stalking, per Eddy Tavares, il 29enne di Capo Verde che ha sfregiato l'ex fidanzata, la riminese finalista di Miss Italia Gessica Notaro, gettandole acido sul viso il 10 gennaio scorso. Tavares, che era stato condannato la scorsa settimana a 10 anni di reclusione con rito abbreviato, è stato nuovamente condannato per aver perseguitato l'ex fidanzata, per minacce a ex colleghi di lavoro e per maltrattamenti su animali (6 anni e 6 mesi per lo stalking e le minacce, un anno e mezzo per i maltrattamenti su animali). La sentenza del giudice monocratico del tribunale di Rimini, Manuel Bianchi, ha anche escluso dal risarcimento danni le parti civili (il Comune di Rimini e la Regione Emilia Romagna), mentre ha assegnato una provvisionale di 10 mila euro a Notaro.

12:32Moto: Malesia, Marquez verso titolo, “sento gara speciale”

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "All'attacco fin dall'inizio" questa la strategia di Marc Marquez nel Motogp di domenica in Malesia, sul circuito di Sepang. Il pilota spagnolo, leader della classifica iridata con 269 punti, seguito da Andrea Dovizioso con 236, sta assaporando il gusto del quarto titolo mondiale della sua carriera, ormai vicinissimo. "Devo spingere e cercare di mantenere un alto livello per tutto il week end, ha detto oggi il pilota della Honda, mostrandosi entusiasta e di ottimo umore in vista della gara. "Quella di Phillips Island è stata una gara eccezionale, sono davvero orgoglioso di quel che ho fatto". "Se ci sarà da lottare lotterò" ha aggiunto Marquez, sottolineando che "si sente che è un week end speciale, mi rendo conto che l'atmosfera è diversa". (ANSA).

12:31L.elettorale: passa al Senato con 214 sì

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il "Rosatellum 2.0" passa al Senato con 214 si, 61 contrari, un astenuto. Dopo il via libera di ieri ai 5 voti di fiducia chiesti dal governo sui vari articoli del testo, il provvedimento, già approvato alla Camera diventa definitivo. Con la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge.

12:27Un italiano in classifica FT dei gay più influenti al mondo

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - C'è un italiano nella classifica mondiale dei personaggi lgbt più influenti al mondo pubblicata dal Financial Times. Antonio Zappulla, 38 anni di Acireale (Catania) si aggiudica la posizione numero quattro nella 'top ten' per la categoria "Settore pubblico-Terzo settore" di una "power list" dei top executive gay, lesbiche o transgender (ma manca Tim Cook di Apple), di quelli più attenti alle istanze lgbt (in testa c'è Alan Joyce, amministratore delegato della linea aerea Qantas, per il suo impegno nella campagna sull'uguaglianza nel matrimonio in Australia) e dei leader gay del futuro. Antonio Zappulla è il Chief Operating Officer (una funzione equivalente a quella di direttore generale) della Thomson Reuters Foundation, ovvero il ramo filantropico di uno dei più grandi gruppi editoriali al mondo. Dopo essersi laureato nel Regno Unito, prima di approdare al suo incarico attuale ha lavorato nella redazione economica dell'Agenzia ANSA e per Bloomberg Television a Londra.

12:24Terremoto: casette cartone davanti Regione, blitz comitato

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - Sae di cartone, depositate nottetempo sotto la sede della Regione Marche ad Ancona dal comitato Terre in Moto. "Visto che quelle che da un anno dovrebbero sorgere nei paesi colpiti dal terremoto ancora non si vedono, abbiamo voluto consegnare alla Regione le nostre casette, che con l'occasione ribattezziamo 'Soluzioni abitative in attesa eterna'", si legge in un comunicato diffuso stamani dal comitato. Nei giorni scorsi la Regione aveva diffidato il Consorzio Arcale, vincitore dell'appalto della Protezione civile nazionale per la fornitura delle Sae, proprio per i ritardi nella consegna delle casette. "Dopo un anno - afferma Terre in Moto - continuare a chiamarle Strutture Abitative in Emergenza sembra una gigantesca presa per i fondelli. Basta confrontare i tempi che la Regione aveva previsto a maggio 2017 con lo stato attuale delle cose". Terre in Moto contesta anche le condizioni di lavoro degli operai nei cantieri delle Sae, "costretti - si legge - a turni di lavoro massacranti e con qualsiasi condizione meteo si ritrovano a scontare ritardi e responsabilità che sicuramente non sono di loro competenza. Ancora una volta a pagare sono i più deboli". Le casette di cartone "sono anche un messaggio rispetto alle vituperate casette abusive, contro le quali ci si è mossi con tanto rigore". Per il comitato "se ci sono stati degli abusi sono stati sicuramente quelli commessi dalla politica e non quelli di chi, con tutte le differenze e i distinguo del caso, hanno pagato di tasca propria l'unico modo per resistere". Infine Terre in Moto invita i cittadini alla Marcia del Ritorno, organizzata per domenica 29 ottobre alle 10 da Maddalena di Muccia a Pieve Torina (Macerata): "torneremo in strada nel cratere per riprendere parola tutti insieme, terremotati e non, e per gridare la nostra volontà di tornare, resistere e ricostruire". (ANSA).