12:53Calcio: Roma, Karsdorp si è rotto il crociato

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Esordio amaro per Rick Karsdorp con la maglia della Roma e tegola pesante per la formazione giallorossa che dovrà a lungo fare a meno del terzino olandese. Al giocatore infatti, dopo la gara di ieri sera col Crotone, è stata riscontrata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. "Il trauma distrattivo-distorsivo subito durante il secondo tempo della gara - spiega il bollettino medico emesso dalla Roma - ha causato a rottura del legamento. Nel pomeriggio di oggi l'atleta sarà sottoposto a un controllo specialistico da parte del prof.Mariani per pianificare l'iter terapeutico".

12:50Moto: Malesia, Rossi “la gara più difficile della stagione”

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Attardato in classifica iridata, in una stagione partita bene e poi costellata di eventi sfortunati, Valentino Rossi sul circuito di Sepang in Malesia, domenica correrà la penultima prova del mondiale di Motogp con la certezza che si tratta della "più difficile e più impegnativa della stagione". Valentino è contento del secondo posto nel gp di Australia "è stato un risultato importante, soprattutto dopo l'infortunio. Questo circuito mi piace molto, qui mi diverto sempre, spero di riuscire a lottare come l'anno scorso". Nella classifica iridata il Dottore ha un ritardo di 81 punti sul battistrada Marquez ed occupa la quarta posizione, dietro a Dovizioso che è secondo e al compagno di squadra della Yamaha Vinales che è terzo. (ANSA).

12:47Insulti antisemiti: salgono a 20 gli identificati

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Salgono a 20 le persone identificate dalla polizia per gli adesivi antisemiti allo stadio Olimpico grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza. Tra le posizioni più gravi quella di un 46enne con precedenti penali già sottoposto a daspo 3 volte, di cui l'ultima per 5 anni finiti (nel 2013) e un 53enne che ha finito il daspo nel 2016.

12:45Incidenti montagna: 30enne precipita per cento metri e muore

(ANSA) - COMO, 26 OTT - Un escursionista di 30 anni è morto sui monti di Brienno, sul lago di Como. L'uomo era in compagnia della fidanzata ed è precipitato per un centinaio di metri in un burrone in una zona impervia. La coppia era salita ieri per un'escursione a circa 500 metri di quota ma probabilmente ha perso l'orientamento e non ha più trovato il sentiero per la discesa. Quindi è precipitato in una zona franosa. È stata la fidanzata a dare l'allarme. I soccorsi con l'elicottero non sono stati facili perché nel frattempo era sceso il buio. I soccorritori sono riusciti a individuare il corpo nel fondo di un burrone ma non sono riusciti a recuperarlo. Le operazioni continueranno oggi.

12:45Fa pipì contro muro museo casa di Dante a Firenze, multato

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Sorpreso dai poliziotti mentre urinava contro il muro esterno del museo Casa di Dante Alighieri, in via Santa Margherita a pochi passi dal Duomo di Firenze. Il giovane, un 20enne brasiliano residente da tempo nell'Aretino, ha chiesto scusa agli agenti e si è difeso dicendo di non sapere che il suo comportamento fosse vietato dalla legge. Per lui è scattata comunque una multa per atti contrari alla pubblica decenza. L'episodio è accaduto ieri sera intorno alle 21.(ANSA).

12:40Emergenza incendi Piemonte, situazione difficile

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Il fronte del fuoco non arretra, in Piemonte, dove resta la massima allerta per gli incendi che bruciano le vallate di torinese e cuneese. Da giorni sono al lavoro 120 vigili del fuoco e 200 volontari Aib della Regione Piemonte. Tre i canadair e sei gli elicotteri a disposizione, la cui operatività è però condizionata dal fumo e dalle condizioni meteo. Ed è allarme per il ritorno di forti venti sulle Alpi, previsto per domani dall'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. La situazione, sottolinea il presidente Sergio Chiamparino, "resta difficile", e la Regione si prepara a chiedere lo stato di calamità. Una prima stima dei danni verrà fatta in giunta, domani; sabato è previsto un sopralluogo dello stesso Chiamparino nelle zone più colpite. Dallo scorso 10 ottobre, quando è stato dichiarato lo stato di massima allerta, gli interventi dei vigili del fuoco e dei volontari sono stati più di 200.

12:37L.elettorale: Verdini, ecce homo, rivendico sostegno dato

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "A chi mi insulta non rispondo, perché voglio parlare solo ed esclusivamente di politica. Ecce homo". Lo ha detto nell'Aula del Senato il leader di Ala Denis Verdini che ha elencato tutti i provvedimenti votati dal suo gruppo: dal Jobs Act alle unioni civili."Rivendico con orgoglio tutto quello che abbiamo fatto, il ruolo di supplenza che abbiamo svolto ignorando gli stupidi strali che ci arrivavano quotidianamente. Avremmo votato anche la stepchild così come voteremo il testamento biologico e abbiamo contribuito con orgoglio anche al mantenimento dei conti pubblici".