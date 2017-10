Ultima ora

13:09Catalogna: media, ‘Puigdemont convocherà le elezioni’

(ANSA) - BARCELLONA, 26 OTT - Il presidente catalano Carles Puigdemont intende sciogliere il Parlamento e convocare nuove elezioni per evitare l'attivazione dell'articolo 155 della costituzione, riferisce Tv3. Il President deve annunciarlo in una dichiarazione prevista per le 13.30. La data delle elezioni potrebbe essere il 20 dicembre.

13:06Carcere Asti, per Corte Strasburgo ci furono torture

(ANSA) - STRASBURGO, 26 OTT - Alcune guardie carcerarie di Asti nel 2004 hanno torturato due detenuti, Andrea Cirino e Claudio Renne. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che - in un secondo giudizio dopo quello su Bolzaneto - ha condannato l'Italia per le azioni delle guardie e perché i responsabili non sono stati puniti a causa della mancanza di leggi adeguate. La Corte ha inoltre stabilito che lo Stato dovrà versare 80 mila euro per danni morali ad Andrea Cirino e alla figlia di Claudio Renne, morto in carcere lo scorso gennaio. Le guardie carcerarie che torturarono i due detenuti, erano state tutte assolte dal tribunale di Asti. Gli agenti, tra il 2004 e il 2005, avevano picchiato e lasciato per giorni in isolamento, completamente nudi d'inverno in celle prive di vetri, i detenuti Claudio Renne e Andrea Cirino. Secondo il giudice astigiano, i due non avrebbero subito maltrattamenti, ma alcuni dei cinque agenti avrebbero commesso un abuso di autorità, reato prescritto e gli altri lesioni in assenza di querela. (ANSA).

13:04Moto: Malesia, Dovizioso “ci proverò fino alla fine”

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Il Mondiale è ancora aperto": ne è convinto Andrea Dovizioso, che alla vigilia del Motogp di Malesia, che si correrà domenica sul circuito di Sepang,m annuncia "ci proverò fino alla fine". Il pilota della Ducati è reduce dalla non brillante prova del Gp di Australia a Phillip Island dove è stato soltanto 13/o sul traguardo, ma conserva il secondo posto nella classifica iridata alle spalle di Marc Marquez. L'italiano ha 236 punti, contro i 269 dello spagnolo, e mancano solo due gare al termine della stagione (Malesia appunto e gp della Comunità Valenciana). "Dobbiamo essere pronti a tutto, anche alle variabili del meteo, ha detto oggi Dovizioso. L'anno scorso è stato davvero bello qui, mi diverto sempre molto, anche se non è andata sempre così bene... Dobbiamo pensare al Campionato e cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Sappiamo che è difficile ma il Mondiale è aperto, faremo di tutto per cercare di raggiungere la vetta". (ANSA).

13:01Insulti antisemiti: Figc, Lotito ha violato lealtà sportiva

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Violazione dell'articolo 1 bis del codice di giustizia sulla lealtà sportiva e dell'articolo 11 sui comportamenti discriminatori: sono queste - apprende l'Ansa - le contestazioni appena mosse dalla Procura della Federcalcio alla Lazio e al suo presidente, Claudio Lotito, per la vicenda degli insulti antisemiti dei tifosi biancocelesti in curva Sud all'Olimpico. L'ufficio guidato da Giuseppe Pecoraro ha chiuso in mattinata le indagini, prima di comunicare gli addebiti al club romano.

12:59Penuria posti letto in ospedale, Gb chiede aiuto a ‘Airbnb’

(ANSA) - LONDRA, 26 OTT - Contro il problema persistente della penuria di posti letto il servizio sanitario inglese (Nhs) ricorre a misure estreme. E' stato lanciato nell'Essex un progetto pilota in cui l'ospedale della Southend University offre ai propri pazienti in via di ripresa di essere ospitati presso residenti che affittano le loro camere in stile 'Airbnb', il sito noto per trasformare persone qualunque in albergatori. La sperimentazione, che in caso di successo potrà essere estesa anche ad altri centri ospedalieri del Paese, riguarda inizialmente 5-10 cittadini dell'Essex che potranno ricevere 30 pazienti. Gli ospitanti possono guadagnare fino a 50 sterline a notte e mille al mese per camere con bagno. Non devono avere una precedente esperienza nel settore sanitario ma semplicemente superare un esame con alcuni requisiti base. Devono fornire ai pazienti da bere e mangiare - sono previsti tre pasti al giorno riscaldabili col microonde - fare un corso di preparazione e hanno a disposizione una linea telefonica per emergenze

12:53Calcio: Roma, Karsdorp si è rotto il crociato

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Esordio amaro per Rick Karsdorp con la maglia della Roma e tegola pesante per la formazione giallorossa che dovrà a lungo fare a meno del terzino olandese. Al giocatore infatti, dopo la gara di ieri sera col Crotone, è stata riscontrata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. "Il trauma distrattivo-distorsivo subito durante il secondo tempo della gara - spiega il bollettino medico emesso dalla Roma - ha causato a rottura del legamento. Nel pomeriggio di oggi l'atleta sarà sottoposto a un controllo specialistico da parte del prof.Mariani per pianificare l'iter terapeutico".

12:50Moto: Malesia, Rossi “la gara più difficile della stagione”

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Attardato in classifica iridata, in una stagione partita bene e poi costellata di eventi sfortunati, Valentino Rossi sul circuito di Sepang in Malesia, domenica correrà la penultima prova del mondiale di Motogp con la certezza che si tratta della "più difficile e più impegnativa della stagione". Valentino è contento del secondo posto nel gp di Australia "è stato un risultato importante, soprattutto dopo l'infortunio. Questo circuito mi piace molto, qui mi diverto sempre, spero di riuscire a lottare come l'anno scorso". Nella classifica iridata il Dottore ha un ritardo di 81 punti sul battistrada Marquez ed occupa la quarta posizione, dietro a Dovizioso che è secondo e al compagno di squadra della Yamaha Vinales che è terzo. (ANSA).