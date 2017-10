Ultima ora

17:37Calcio: Tavecchio, eludere sanzioni è censurabile

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Io credo che ogni provvedimento che tenda a eludere una sanzione sia censurabile". Lo dice il presidente della Figc Carlo Tavecchio rispondendo a chi gli chiede una valutazione morale sulla decisione della Lazio di aprire la Curva Sud per Lazio-Cagliari anche agli abbonati della Curva Nord, settore chiuso per squalifica a seguito dei cori razzisti.

17:23Femminicidio: commissione Senato, ok ddl su orfani

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il disegno di legge che prevede una tutela per gli orfani di femminicidio è stato approvato in commissione Giustizia della Camera. Il provvedimento passa nella versione licenziata dalla Camera perché per le modifiche che si volevano introdurre di nuovo a Palazzo Madama, aveva spiegato la sottosegretaria alla Giustizia Federica Chiavaroli, non ci sarebbero state le coperture necessarie. Il testo dovrebbe approdare in Aula subito dopo l'esame della Manovra. Probabilmente, come ha spiegato la relatrice, insieme allo ius soli.

17:21Ius soli: Lupi, stucchevoli tentativi di vararlo con fiducia

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Sono stucchevoli questi ripetuti tentativi di approvare la legge sullo Ius soli attraverso un voto di fiducia. Abbiamo già detto più volte e ripetiamo anche oggi che questa ipotesi per noi, che siamo parte organica di questa maggioranza, non si pone. Non la voteranno i ministri di Ap che siedono in Cdm né i senatori del nostro gruppo. Quella attualmente in discussione al Senato è una legge da modificare in alcuni punti decisivi". E' quanto dichiara il coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Maurizio Lupi.

17:20Bankitalia: Gentiloni indica Visco come governatore

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha indicato Ignazio Visco per la carica di governatore di Bankitalia. Lo confermano all'Ansa fonti autorevoli a conoscenza del dossier. Nella lettera inviata al Consiglio superiore della Banca d'Italia il premier propone un secondo mandato per l'attuale governatore.

17:19Mattarella, mio dovere firmare leggi, se costituzionali

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Quando mi arriva una legge del Parlamento o un decreto legge "io, anche se non lo condivido appieno, ho il dovere di firmarlo, anche se la penso diversamente". C'è solo "un caso caso in cui posso - anzi devo - non firmare: quando arrivano leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente, in maniera chiara, con la Costituzione". Lo spiega il presidente Sergio Mattarella rispondendo a domande di studenti al Quirinale. "Non contano le mie idee - aggiunge -, perché non è a me che la Costituzione affida il compito di fare le regole con le leggi o di guidare la macchina dello Stato, ma li affida ad altri: al Parlamento e al Governo. E io ho l'obbligo di firmare, perché guai se ognuno pensasse che le proprie idee personali prevalgono sulle regole dettate dalla Costituzione. La Repubblica non funzionerebbe più...".

17:17Calcio: consiglio Figc approva all’unanimità statuto Lega A

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Ok allo statuto della Lega di A, ma alla condizione che sulle maggioranze e sul doppio incarico di consigliere, di Lega e federale, si attenda l'ok del Coni. Il consiglio della Figc, verificata la conformità con i principi informatori della Federcalcio, ha approvato all'unanimità la bozza dello statuto della Lega di Serie A, illustrata oggi dal vice commissario Paolo Nicoletti. Fermo restando, si legge nella nota della Figc, ogni successiva determinazione all'esito del pronunciamento del Coni sul tema della compatibilità o meno del doppio incarico tra il ruolo di consigliere federale e il consigliere di Lega, nonché ulteriore valutazione relativa alle maggioranze assembleari dopo il 30 novembre prossimo, termine concesso alla Lega per la costituzione degli organi. Approvato all'unanimità anche lo statuto della Lega di B, illustrato dal commissario straordinario Mauro Balata.

16:59Ovile trasformato in stabilimento industriale per marijuana

(ANSA) - SASSARI, 26 OTT - Una vera e propria industria della marijuana è stata scovata dai carabinieri della Compagnia di Bonorva ai piedi del Monte Santo, nelle campagne di Siligo. I militari hanno fatto un blitz in un vecchio ovile trasformato in un moderno stabilimento per l'essicazione, lo stoccaggio e la preparazione alla vendita della canapa indiana. Il peso del prodotto finito ritrovato è di un quintale e mezzo, che sarebbe raddoppiato con quanto ricavato dalle oltre 600 piante, alte circa due metri, ancora da trattare. Il tutto, una volta immesso nel mercato, avrebbe fruttato al dettaglio circa un milione di euro. Alla vista dei militari, le persone presenti nella struttura sono scappate: tre sono riuscite a far perdere le proprie tracce dileguandosi nella campagna, mentre altre quattro sono state bloccate e arrestate. In manette sono finiti il proprietario dell'ovile, Angelo Fadda, 44 anni di Siligo, suo cognato russo, Andrei Vlasov, di 53, e due orgolesi, Antonio Onorato Floris, 26 anni, e Giulio De Rosa, di 35. L'azienda era stata adattata al nuovo spirito imprenditoriale: due ampi magazzini per il foraggio destinati all'essicazione della canapa indiana con tanto di ventilatori, un camioncino stracolmo di piante appena tagliate, la sala mungitura riconvertita a stoccaggio delle piante essiccate, il cortile recintato che una volta raccoglieva gli ovini in attesa della mungitura trasformato in una grande distesa di boccioli di marijuana, il tutto accuratamente sistemato sulle reti per la raccolta delle olive e in alcuni essiccatori multipiano. Anche la separazione delle infiorescenze dalla pianta era automatizzata: una macchina elettrica per la defogliazione delle olive era stata adattata per distaccare i boccioli, che poi finivano in una vasca da bagno e da lì al reparto essicazione. Una macchina per il sottovuoto e decine di sacchi di plastica erano pronti per il confezionamento finale. La perquisizione ha consentito il ritrovamento, oltre a numerosi sacchi di marijuana già pronta, anche di un fucile a pompa cal. 12 e diverse cartucce a pallettoni di proprietà del Fadda.(ANSA).