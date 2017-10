Ultima ora

17:56Siria: Ong, raid governativi vicino Damasco, 8 civili uccisi

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 OTT - E' di almeno otto civili uccisi e diversi feriti il bilancio di bombardamenti governativi siriani sulla periferia di Damasco, secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). L'Ondus, che è basato all'estero ma che si avvale da anni di una fitta rete di attivisti e ricercatori sul terreno, ha precisato che i bombardamenti governativi hanno oggi colpito con intensità il sobborgo di Duma, a nord-est di Damasco. Si tratta di un'area densamente abitata da civili e militarmente controllata da diversi gruppi armati locali anti-governativi con tendenze radicali. Il bilancio non può essere verificato in maniera indipendente sul terreno. I media governativi non smentiscono e non confermano la notizia dell'Ondus.

17:54Calcio: Roma, Karsdorp “vivo un incubo”

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Ieri sera il mio sogno si è trasformato in un incubo". A parlare via Instagram è Rick Karsdorp, terzino della Roma che a distanza di 24 ore dall'esordio in giallorosso dovrà essere operato. Nel pomeriggio il giocatore è stato sottoposto ad una visita specialistica e domattina sarà sottoposto a un intervento di chirurgia artroscopica al ginocchio sinistro. "Grazie per tutto il vostro sostegno - prosegue l'olandese sui social -. Lavorerò duro per tornare più forte".

17:53Kenya: Commissione, sabato si rivota in 4 contee

(ANSA) - IL CAIRO, 26 OTT - Le elezioni presidenziali svoltesi oggi sono state annullate e rinviate a sabato a causa di violenze dell'opposizione in quattro contee della ex-provincia occidentale di Nyanza, roccaforte dell'opposizione. Lo annuncia il sito del quotidiano keniano Daily Nation citando il presidente della Commissione elettorale, Wafula Chebuati. Le operazioni di voto verranno ripetute a Kisumu, contea dell'omonima terza maggiore città del Kenya, Migori, Homa Bay e Siaya.

17:51Puigdemont, il Parlamento deciderà sull’indipendenza

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Sarà il Parlamento catalano a decidere se proclamare l'indipendenza dopo aver confermato che non convocherà elezioni per non aver ricevuto garanzie dal governo spagnolo" sullo stop al commissariamento della Catalogna. Lo ha detto il presidente catalano Carles Puigdemont.

17:37Calcio: Tavecchio, eludere sanzioni è censurabile

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Io credo che ogni provvedimento che tenda a eludere una sanzione sia censurabile". Lo dice il presidente della Figc Carlo Tavecchio rispondendo a chi gli chiede una valutazione morale sulla decisione della Lazio di aprire la Curva Sud per Lazio-Cagliari anche agli abbonati della Curva Nord, settore chiuso per squalifica a seguito dei cori razzisti.

17:23Femminicidio: commissione Senato, ok ddl su orfani

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il disegno di legge che prevede una tutela per gli orfani di femminicidio è stato approvato in commissione Giustizia della Camera. Il provvedimento passa nella versione licenziata dalla Camera perché per le modifiche che si volevano introdurre di nuovo a Palazzo Madama, aveva spiegato la sottosegretaria alla Giustizia Federica Chiavaroli, non ci sarebbero state le coperture necessarie. Il testo dovrebbe approdare in Aula subito dopo l'esame della Manovra. Probabilmente, come ha spiegato la relatrice, insieme allo ius soli.

17:21Ius soli: Lupi, stucchevoli tentativi di vararlo con fiducia

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Sono stucchevoli questi ripetuti tentativi di approvare la legge sullo Ius soli attraverso un voto di fiducia. Abbiamo già detto più volte e ripetiamo anche oggi che questa ipotesi per noi, che siamo parte organica di questa maggioranza, non si pone. Non la voteranno i ministri di Ap che siedono in Cdm né i senatori del nostro gruppo. Quella attualmente in discussione al Senato è una legge da modificare in alcuni punti decisivi". E' quanto dichiara il coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Maurizio Lupi.