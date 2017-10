Ultima ora

21:50Comizio elettorale Renzi in Basilica, polemiche a Paestum

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - Polemiche, a Paestum, in provincia di Salerno, dopo il comizio elettorale che ieri, il segretario del Pd Matteo Renzi, ha tenuto nella basilica della Santissima Annunziata. Un incontro di carattere elettorale svolto in un luogo di culto che ha suscitato non pochi malumori. A concedere il nullaosta sarebbe stato il vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, monsignore Ciro Miniero, difeso, però, dal parroco della Chiesa, don Johnny Kaitharath, il quale, intervistato dal sito web Infocilento.it, ha spiegato di non essere stato avvertito dell'incontro, come anche lo stesso vescovo. La chiesa, secondo quanto si è appreso, era stata messa a disposizione della Borsa Mediterranea per il turismo Archeologico (Bmta), che ha preso il via oggi proprio a Paestum. "Non buttiamo la croce addosso al direttore della Bmta - commenta il sindaco di Paestum, Palumbo - è stata una scelta, inoltre, dettata dalla giornata ventosa non proprio agevole per portare un saluto all'esterno".

21:33Terremoto: un anno dopo, due web radio ancora insieme

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - A un anno dal terremoto che ha colpito il centro Italia, Radio Rossellini e Radio Battaglia, due web radio scolastiche gemellate ed unite per una nobile causa, si ritroveranno per una diretta speciale, lunedì 30 ottobre, da Norcia. "Lo scopo - spiegano i promotori dell'iniziativa - e' quello di non dimenticare, di riflettere e soprattutto ricordare la bellezza di una terra che deve rinascere". Gli studenti di Norcia sono pronti, dopo un anno di formazione ad opera dei compagni di Roma, dopo un mese di prove di trasmissione della loro web radio, a dare finalmente il via al loro anno radiofonico, con un palinsesto costituito da trasmissioni di natura varia, alcune di puro intrattenimento, altre di analisi del reale, condotte con freschezza e impegno per ricostruire un tessuto culturale e sociale da conservare e innovare.

20:39Giovani uccisi in Sardegna: Pg, confermare 20 anni al killer

(ANSA) - SASSARI, 26 OTT - Confermare la condanna a 20 anni di carcere. È la richiesta presentata ai giudici della Corte d'appello di Sassari dal procuratore generale Paolo De Falco, nel processo di secondo grado contro Paolo Enrico Pinna, già condannato nell'aprile scorso a 20 anni di reclusione dal tribunale dei minori di Sassari per il duplice omicidio di Gianluca Monni, lo studente di 19 anni ucciso a Orune l'8 maggio 2015 alla fermata del bus, e del 29enne Stefano Masala, scomparso da Nule il giorno prima dell'assassinio di Monni. Per i due delitti Paolo Enrico Pinna era finito sotto processo insieme al cugino Alberto Cubeddu, sottoposto ad un altro procedimento in corso davanti alla Corte d'assise di Nuoro. I giudici sassaresi hanno respinto la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa, mentre hanno recepito due perizie presentate sempre dagli avvocati dell'imputato, Angelo Merlini e Agostinangelo Marras. La prima sul telefono di Pinna proverebbe la sua presenza a Nule al momento dell'uccisione di Monni; la seconda punta a smentire la ricostruzione dei tempi di percorrenza relativi ai movimenti dell'imputato. L'udienza è stata aggiornata al 6 e 9 novembre per le repliche della difesa. (ANSA).

20:28Sicilia: Antimafia, non c’è tempo per verifica candidature

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Non potrà concludersi entro il 29 ottobre il monitoraggio delle candidature alle elezioni regionali siciliane e nei Comuni sciolti per mafia che tornano al voto il prossimo 5 novembre. Lo rileva l'Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare Antimafia che ha fatto il punto sulle attività di verifica. L'Ufficio ha comunque stabilito che "i dati saranno resi pubblici appena disponibili e verificati" ed ha ribadito l'esigenza che "la legislazione nazionale e quella regionale - ove necessario, come in Sicilia - rafforzino e anticipino la fase dei controlli sulle candidature - ivi compresa la verifica, immediata e pubblica, delle condizioni di ineleggibilità - prevista dalla legge Severino, con più tempo e più mezzi a disposizione degli uffici elettorali".

20:01Pd: Speranza, rispetto Grasso, c’è bisogno buoni esempi

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Chi serve lo Stato si trova spesso dinanzi a scelte difficili ed è proprio per questo che apprezzo il senso delle istituzioni sempre dimostrato dal Presidente del Senato. Rispetto profondamente la decisione di lasciare il gruppo del Pd dopo le ultime gravissime scelte compiute. La politica ha oggi più che mai bisogno di buoni esempi. Noi continueremo ad impegnarci per dare vita a quel progetto visionario a cui proprio Piero Grasso ha fatto riferimento nel suo intervento a Napoli". Lo dichiara Roberto Speranza (Mdp).

19:56Senato: Grasso lascia il gruppo del Pd

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Il presidente del Senato Pietro Grasso ha rassegnato le dimissioni dal gruppo del Pd e ai sensi del Regolamento sarà iscritto d'ufficio al Gruppo misto del Senato". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Madama. Il presidente del Senato, secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di lasciare il gruppo Dem perché non si riconoscerebbe più né sul merito, né con i metodi usati dal partito che è arrivato tra l'altro a chiedere ben 8 voti di fiducia sulla legge elettorale. Grasso insomma avrebbe voluto prendere le distanze da un partito che non sembrerebbe più avere in grande considerazione il ruolo del Parlamento. Dai tempi della riforma costituzionale, Grasso non si è mai tirato indietro in quelle che sono state le sue responsabilità, anche quando si è trattato di prendersi degli insulti, ma probabilmente ora la misura è colma. E gli attacchi che gli sono stati tributati anche dal presidente del Pd Matteo Orfini lo scorso settembre non avrebbero contribuito a svelenire il clima.

19:56L.elettorale: Di Battista, Mattarella pavido se firma

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Mattarella ha già firmato l'Italicum, legge su cui io stesso ho presentato pregiudiziali di costituzionalità: avevamo ragione noi. Mattarella non è il Vangelo si è già sbagliato una volta firmando una legge incostituzionale. Mi auguro la legga attentamente questa legge perché ha gli stessi vizi dell'Italicum". Lo ha detto Alessandro Di Battista a Radio 105 dove aggiunge: "Se i Presidenti sono diventati tutti pavidi è un problema loro. Il Presidente non è Gesù sceso in terra lo si può criticare".