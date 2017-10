Ultima ora

01:33Terremoti, scossa di magnitudo 3.8 in provincia di Salerno

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata a 00:38 nel sudest della provincia di Salerno, non lontano dal confine con la Basilicata. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 11 km di profondità; l'epicentro è stato a 4 km da Padula e Montesano (Salerno) e a 38 da Potenza. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, ma non si segnalano al momento danni a persone o cose.

23:49Onu, Assad responsabile attacco gas sarin ad aprile

(ANSA) - NEW YORK, 26 OTT - Il governo siriano di Bashar al Assad è responsabile dell'attacco con il gas sarin di Khan Sheikhoun dell'aprile scorso, che ha ucciso oltre 90 persone. Lo ha stabilito un'inchiesta congiunta di di Onu e Opac: è quanto si legge nel rapporto degli esperti reso noto oggi. Il rapporto di Onu e Opac "è la conferma indipendente dell'uso delle armi chimiche da parte di Damasco. E nonostante questo, ci sono ancora alcuni Paesi che cercano di proteggere il regime". Lo ha detto l'ambasciatrice Usa all'Onu, Nikki Haley. "Questo deve finire, adesso - ha tuonato -. Ignorare l'enorme quantità di prove in questo caso dimostra una deliberata mancanza di rispetto per le norme internazionali".

22:42Terremoto: a Cascia una processione per ricordare sisma

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 26 OTT - Una processione, che è stata anche una fiaccolata, partita dal santuario di Santa Rita, si è svolta nella notte a Cascia per non dimenticare le due scosse di terremoto del 26 ottobre di un anno fa, che fecero da prologo a quelle del 30. A presiederla il vescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo. Alla processione hanno preso parte decine di persone, con il sindaco Mario De Carolis. "Quelle scosse di un anno fa - ha detto - ci misero in guardia e hanno evitato che la mattina del 30 ottobre si verificasse una tragedia". "Ricordare vuole dire anzitutto rendere grazie perché non abbiano avuto vittime" ha sottolineato con l'ANSA monsignor Boccardo. "Inoltre - ha aggiunto -, questa è una fiaccolata significativa per chiedere l'aiuto di Dio per la ricostruzione, dei muri e delle nostre vite. La luce delle fiaccole illuminerà la notte e accenderà la speranza". Alla preghiera presenti anche le monache di Santa Rita e il rettore del santuario, Padre Bernardino Pinciaroli. (ANSA).

21:50Comizio elettorale Renzi in Basilica, polemiche a Paestum

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - Polemiche, a Paestum, in provincia di Salerno, dopo il comizio elettorale che ieri, il segretario del Pd Matteo Renzi, ha tenuto nella basilica della Santissima Annunziata. Un incontro di carattere elettorale svolto in un luogo di culto che ha suscitato non pochi malumori. A concedere il nullaosta sarebbe stato il vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, monsignore Ciro Miniero, difeso, però, dal parroco della Chiesa, don Johnny Kaitharath, il quale, intervistato dal sito web Infocilento.it, ha spiegato di non essere stato avvertito dell'incontro, come anche lo stesso vescovo. La chiesa, secondo quanto si è appreso, era stata messa a disposizione della Borsa Mediterranea per il turismo Archeologico (Bmta), che ha preso il via oggi proprio a Paestum. "Non buttiamo la croce addosso al direttore della Bmta - commenta il sindaco di Paestum, Palumbo - è stata una scelta, inoltre, dettata dalla giornata ventosa non proprio agevole per portare un saluto all'esterno".

21:33Terremoto: un anno dopo, due web radio ancora insieme

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - A un anno dal terremoto che ha colpito il centro Italia, Radio Rossellini e Radio Battaglia, due web radio scolastiche gemellate ed unite per una nobile causa, si ritroveranno per una diretta speciale, lunedì 30 ottobre, da Norcia. "Lo scopo - spiegano i promotori dell'iniziativa - e' quello di non dimenticare, di riflettere e soprattutto ricordare la bellezza di una terra che deve rinascere". Gli studenti di Norcia sono pronti, dopo un anno di formazione ad opera dei compagni di Roma, dopo un mese di prove di trasmissione della loro web radio, a dare finalmente il via al loro anno radiofonico, con un palinsesto costituito da trasmissioni di natura varia, alcune di puro intrattenimento, altre di analisi del reale, condotte con freschezza e impegno per ricostruire un tessuto culturale e sociale da conservare e innovare.

20:39Giovani uccisi in Sardegna: Pg, confermare 20 anni al killer

(ANSA) - SASSARI, 26 OTT - Confermare la condanna a 20 anni di carcere. È la richiesta presentata ai giudici della Corte d'appello di Sassari dal procuratore generale Paolo De Falco, nel processo di secondo grado contro Paolo Enrico Pinna, già condannato nell'aprile scorso a 20 anni di reclusione dal tribunale dei minori di Sassari per il duplice omicidio di Gianluca Monni, lo studente di 19 anni ucciso a Orune l'8 maggio 2015 alla fermata del bus, e del 29enne Stefano Masala, scomparso da Nule il giorno prima dell'assassinio di Monni. Per i due delitti Paolo Enrico Pinna era finito sotto processo insieme al cugino Alberto Cubeddu, sottoposto ad un altro procedimento in corso davanti alla Corte d'assise di Nuoro. I giudici sassaresi hanno respinto la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa, mentre hanno recepito due perizie presentate sempre dagli avvocati dell'imputato, Angelo Merlini e Agostinangelo Marras. La prima sul telefono di Pinna proverebbe la sua presenza a Nule al momento dell'uccisione di Monni; la seconda punta a smentire la ricostruzione dei tempi di percorrenza relativi ai movimenti dell'imputato. L'udienza è stata aggiornata al 6 e 9 novembre per le repliche della difesa. (ANSA).

20:28Sicilia: Antimafia, non c’è tempo per verifica candidature

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Non potrà concludersi entro il 29 ottobre il monitoraggio delle candidature alle elezioni regionali siciliane e nei Comuni sciolti per mafia che tornano al voto il prossimo 5 novembre. Lo rileva l'Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare Antimafia che ha fatto il punto sulle attività di verifica. L'Ufficio ha comunque stabilito che "i dati saranno resi pubblici appena disponibili e verificati" ed ha ribadito l'esigenza che "la legislazione nazionale e quella regionale - ove necessario, come in Sicilia - rafforzino e anticipino la fase dei controlli sulle candidature - ivi compresa la verifica, immediata e pubblica, delle condizioni di ineleggibilità - prevista dalla legge Severino, con più tempo e più mezzi a disposizione degli uffici elettorali".