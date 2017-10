Ultima ora

09:32Corea Nord: Pence visita base missili nucleari in N.Dakota

(ANSA-AP) - MINOT (USA), 27 OTT - Il vice presidente americano Mike Pence è giunto in North Dakota per la sua seconda visita in sei mesi alla base area della U.S. Air Force di Minot, dove vengono custodite armi nucleari. La visita del vice presidente fa seguito a quella compiuta a settembre nella stessa struttura dal segretario alla difesa James Mattis, ampiamente vista come una sorta di messaggio alla Corea del Nord sulle capacità nucleari degli Stati Uniti. Minot è una delle due basi di bombardieri B-52 negli Usa ed è la sede della 91ma Ala Missilistica, che gestisce 150 dei 450 missili nucleari Minuteman 3 della Air Force.

09:26Terremoti: scuole chiuse in alcuni comuni del Salernitano

(ANSA) - SALA CONSILINA (SALERNO), 27 OTT - A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.8, registrata alle 00.38 di questa notte, nel Vallo di Diano, a sud di Salerno, in via precauzionale stamattina resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado in diversi comuni. I sindaci hanno anche emanato delle ordinanze finalizzate a specifiche verifiche sismiche. In tanti si sono riversati per le strade: A Sala Consilina gli abitanti dei piani alti dei palazzi hanno abbandonato in pigiama le proprie abitazioni. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 11 km di profondità nella zona di Padula. Non si segnalano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita anche nel Golfo di Policastro, nel basso Cilento, nel Tanagro ed in alcuni centri del Potentino confinanti con il Vallo di Diano. (ANSA).

09:15James Mattis al confine tra le due Coree

(ANSA) - PECHINO, 27 OTT - Gli Usa "non vogliono la guerra ma la completa denuclearizzazione della Corea del Nord": visitando la zona smilitarizzata (Dmz) a Panmunjom, il segretario alla Difesa James Mattis ha sollecitato il leader Kim Jong-un a evitare le provocazioni che minacciano gli altri "con una catastrofe". A diversi metri dal confine e sotto lo sguardo dei militari nordcoreani, il capo del Pentagono ha detto con a fianco il collega sudcoreano Song Young-moo che visitare la Dmz chiarisce le "profonde differenze tra le due Coree". Il Nord, ha detto, è tormentato da un regime oppressivo che incatena il popolo, mentre il Sud vanta una vibrante, prospera e libera società. Il nucleare e i missili balistici del Nord sono armi che, ha notato, "non possono essere usati": se lo fossero, Pyongyang "dovrà fare i conti con la rappresaglia delle forze combinate tra la Corea del Sud e gli Usa". Mattis ha assicurato che Washington "è fianco a fianco" con Seul di fronte alle minacce del regime di Kim Jong-un.

09:06Trump blocca alcuni file su Jfk

(ANSA) - WASHINGTON, 27 OTT - Donald Trump ha deciso di divulgare 2.800 file classificati sull'omicidio del presidente Usa John Fitzgerald Kennedy mantenendo segreti gli altri per un ulteriore esame nei prossimi sei mesi. Lo rende noto la Casa Bianca. Fonti della Casa Bianca hanno spiegato che Trump dichiarerà in un memo a breve che non aveva "altra scelta" se non quella di mantenere segreti gli altri file per questioni di sicurezza nazionale. Il presidente, secondo le stesse fonti, sottolineerà alle agenzie federali che i file devono restare segreti, dopo gli ulteriori sei mesi di valutazione, "solo nei casi più rari". Gli Archivi nazionali hanno già messo online i 2.800 file sull'assassinio di Kennedy per i quali Donald Trump ha concesso l'autorizzazione.

09:06Russiagate: twitter vieta pubblicità a media russi

(ANSA) - WASHINGTON, 27 OTT - Twitter bandisce dall'acquisto di pubblicità due dei maggiori media russi, Russia Today (Rt) e Sputnik, e tutti gli account ad essi legati, ritenuti dalle autorità Usa una "piattaforma per i messaggi del Cremlino". Il social media ha spiegato che la decisione "si basa sul lavoro retrospettivo che stiamo facendo sulle elezioni Usa del 2016 e sulla conclusione della comunità di intelligence americana che sia Rt che Sputnik hanno tentato di interferire con le elezioni per conto del governo russo".

07:31Polizia di Catania sequestra beni per 1,5 milioni di euro

(ANSA) - CATANIA, 27 OTT - La polizia di Stato a Catania ha sequestrato beni per un valore di un milione e mezzo di euro ritenuti riconducibili a un presunto elemento di spicco del clan Cappello, responsabile, secondo l'accusa, di "numerosi e gravi episodi delittuosi". Il provvedimento, scaturito su una proposta del Questore di Catania, Giuseppe Gualtieri, accolta dalla sezione misure di Prevenzione del Tribunale, è stato eseguito da personale della squadra mobile e della Divisione anticrimine. Sigilli sono stati posti a un'azienda di trasporti, automezzi e a appartamenti "riccamente arredati". Particolari sull'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nella Questura di Catania. (ANSA).

01:33Terremoti, scossa di magnitudo 3.8 in provincia di Salerno

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata a 00:38 nel sudest della provincia di Salerno, non lontano dal confine con la Basilicata. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 11 km di profondità; l'epicentro è stato a 4 km da Padula e Montesano (Salerno) e a 38 da Potenza. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, ma non si segnalano al momento danni a persone o cose.