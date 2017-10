Ultima ora

14:20Strage Erba: 21/11 esami su reperti mai analizzati

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Il 21 novembre, davanti alla Corte d'appello di Brescia, si terrà l'incidente probatorio su alcuni reperti mai analizzati da cui potrebbero venire novità riguardo la posizione di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all' ergastolo per la strage di Erba (Como) in cui furono uccise quattro persone, tra cui un bambino di due anni, e una quinta rimase gravemente ferita. Si tratta di accertamenti su formazioni pilifere, un accendino, un mazzo di chiavi mai analizzati che potrebbero portare a una richiesta di revisione del processo.

14:17Calcio: Montella e infortuni, con Juve inviterei fortuna…

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 27 OTT - Milan-Juventus si giocherà in un San Siro tutto esaurito, ma se fosse rimasta una poltroncina libera, Vincenzo Montella l'avrebbe riservata alla dea bendata. "Quando siamo passati alla difesa a tre, era anche e soprattutto per esaltare le caratteristiche di Conti, che poi si è infortunato. Questa con la Juve era la partita perfetta per il rilancio di Bonucci, ed è squalificato. Avevamo trovato la quadratura per Bonaventura, che può essere il jolly perfetto per me, e si è fatto male. Calabria stava trovando continuità e non ci sarà con la Juve. Se allo stadio ci fosse un posto libero - ha scherzato l'allenatore rossonero -, domani vorrei invitare la fortuna...".

14:15Bankitalia: Mattarella firma decreto nomina Visco

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto di nomina del dott. Ignazio Visco a Governatore della Banca d'Italia, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere favorevole del Consiglio Superiore della Banca d'Italia. Lo rende noto un comunicato della Presidenza della Repubblica.

14:10Ponte 1 novembre: oltre 7 mln italiani in viaggio

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Saranno circa 7 milioni e 24 mila gli italiani in viaggio in occasione del ponte di Ognissanti. Il 90,7% resterà in Italia, mentre l'8,1% andrà all'estero. Lo rileva un'indagine previsionale di Federalberghi. I vacanzieri trascorreranno 3,2 notti fuori casa, con una spesa per ogni membro della famiglia (comprensiva di trasporto, vitto, alloggio e divertimenti) che cresce dai 262 euro del 2016 ai 279 euro del 2017. Il giro di affari previsto per il ponte è di circa 1,96 miliardi (1,81 miliardi nel 2016). "Un dato positivo - commenta il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - che fa segnare una lieve crescita rispetto al corrispondente periodo del 2016, innestandosi sull'ottima performance realizzata durante la stagione estiva. Per consolidare questo trend sono necessari interventi e strategie mirate, a sostegno degli investimenti in uno dei pochi comparti che si distingue per la capacità di creare reddito e posti di lavoro". Per coloro che hanno deciso di restare in Italia, la montagna costituisce la destinazione preferita, seguita dalle città d'arte, dalle località di mare, dalle zone termali e dai laghi. Mentre i patiti della vacanza all'estero si recheranno soprattutto nelle grandi capitali, europee ed extraeuropee, e nelle località di mare. Quanto alla modalità di scelta della vacanza, si rivela sempre più consistente l'uso dei social media e della rete, con un significativo incremento del numero di persone che prenotano la vacanza rivolgendosi direttamente alla struttura ricettiva, a conferma del fatto che gli italiani apprezzano sempre più i vantaggi connessi alle prenotazioni dirette.

14:00Berlusconi: pm Milano, archiviare caso Publitalia

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione delle accuse di frode fiscale e appropriazione indebita contestate a Silvio Berlusconi in uno stralcio dell'inchiesta nella quale Fulvio Pravadelli, ex ad ed ex vicepresidente di Publitalia, la concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset, ha già patteggiato un anno. La richiesta di archiviazione riguarda anche Giuliano Adreani, ex presidente di Publitalia. L'istanza dei pm Giordano Baggio e Mauro Clerici dovrà essere vagliata dal gip.

13:59Colpo pistola ad anziano durante rapina nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Un anziano professionista napoletano di 68 anni è stato ferito con il colpo d'arma da fuoco - fortunatamente in maniera non grave - durante una rapina subìta mentre in auto, in compagnia della moglie, si stava recando in una casa di riposo di Marano, in provincia di Napoli. L'uomo, residente nel quartiere Vomero del capoluogo partenopeo, è stato bloccato lungo il tragitto da uno scooter che gli si è messo di traverso davanti alla vettura e da un'altra automobile che invece gli ha impedito di fare retromarcia. Il bandito in sella allo scooter ha intimato all' uomo di consegnare i soldi che aveva addosso, circa tremila euro, e alla resistenza opposta dalla coppia ha reagito sparando un colpo di pistola che ha raggiunto l'anziano al fianco sinistro. Dopo essersi impossessato del bottino i banditi sono fuggiti facendo perdere le tracce. L'anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. Sull' accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Marano. (ANSA).

13:58Pensioni: voci dalla Chiesa italiana, correttivi necessari

(ANSA) - CAGLIARI, 27 OTT - Le soluzioni tecniche sono difficili, c'è un problema di sostenibilità del sistema, ma occorre una riflessione sull'età pensionabile. E' la voce della Chiesa italiana, riunita a Cagliari nella Settimana Sociale dedicata al lavoro. "Se i ragazzi continuano a vedere i nonni che lavorano mentre loro sono disoccupati, qualcosa che non funziona c'è", dice monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso e esperto di questioni di lavoro. "Non so quale possa esser la soluzione tecnica ma è evidente che un aggiustamento sia necessario". Una via potrebbe essere - argomenta il vescovo - quella di un'uscita dal lavoro graduale: "negli ultimi tempi della vita lavorativa si potrebbero studiare riduzioni di orario e stipendio per consentire l'ingresso di giovani". Il responsabile della Pastorale per il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Filippo Santoro, vescovo di Taranto, insiste sull'inserimento dei giovani: "Occorre valorizzare le loro capacità, motivarli, offrire opportunità".