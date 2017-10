Ultima ora

13:19Insulti antisemiti: questore firma Daspo per 13 tifosi Lazio

(ANSA) - ROMA, 27 OTT -Il questore di Roma, Guido Marino, ha firmato i primi 13 provvedimenti di Daspo per la vicenda degli adesivi antisemiti allo stadio Olimpico. Undici provvedimenti saranno per 5 anni, uno di 5 anni con l'obbligo di firma, in quanto a carico di una persona che aveva già scontato un precedente Daspo e uno per 8 anni con obbligo di firma, in quanto riferito a un 46enne ultrà laziale che, già in passato, aveva scontato 3 distinti periodi di Daspo. Tra i destinatari dei provvedimenti, risultano 6 persone appartenenti al gruppo ultrà degli Irriducibili. Gli altri provvedimenti di 5 anni sono a carico di persone senza precedenti penali e di età tra i 17 ed i 30 anni. Intanto sono 20 i tifosi laziali identificati per gli adesivi antisemiti trovati all'Olimpico e per 13 di loro è stata già inoltrata informativa di reato, "per aver commesso atti di discriminazione razziale mediante l'affissione di materiale antisemita, offensivo per il contenuto ed in grado di incitare all'odio razziale".

13:16Calcio: posta dati Maxi Lopez su Fb, a processo Wanda Nara

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Per "recare un danno" all'ex marito Maxi Lopez, con cui il matrimonio finì in modo tormentato, Wanda Nara, moglie e manager dell'attaccante Mauro Icardi, avrebbe postato su Twitter e Facebook, condividendoli "pubblicamente", i dati personali, tra cui il n. del cellulare, dell'ex consorte. Per questo la donna, difesa dal legale Marco Ventura, è finita a processo a Milano per trattamento illecito di dati privati a seguito della denuncia del giocatore, rappresentato dall'avv. Aldo Cribari. Il dibattimento a carico di Wanda Nara, sposata con Icardi, compagno di squadra di Lopez nella Samp, è iniziato alla II Sezione penale davanti al giudice Bulgarelli ed è stato rinviato al 22 novembre per l'esame in aula di Maxi Lopez, parte civile. Nell'imputazione formulata dal pm Proietto si accusa Wanda Nara di avere condiviso sui social i dati personali dell'ex marito, con cui lo scontro anche pubblico andò avanti a lungo, per "trarne profitto", procurando "nocumento".

13:08Turchia: rientrato a Berlino attivista arrestato Steudtner

(ANSA) - BERLINO, 27 OTT - E' tornato nella tarda serata di ieri a Berlino l'attivista dei diritti umani Peter Steudtner, liberato mercoledì, dopo tre mesi di carcere preventivo in Turchia, con l'accusa di terrorismo. Dopo il sollievo per la liberazione, il ministro degli esteri uscente, Sigmar Gabriel, ha dichiarato a Der Spiegel: "Sono grato a Gerhard Schroeder per la sua intermediazione". L'ex cancelliere avrebbe avuto un ruolo importante nella liberazione dell'attivista tedesco: a settembre avrebbe incontrato di persona il presidente Recep Tayyp Erdogan, in un colloquio segreto, per parlare del caso Steudtner e chiederne la sua liberazione.

13:06Calcio: assemblea Inter approva bilancio, -24,6 mln di euro

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - L'assemblea dei soci dell'Inter approva il bilancio 2016-2017 con perdite di esercizio di 24,6 milioni di euro, più 36,7 milioni rispetto all'anno precedente. Lo annuncia il club nerazzurro sul proprio sito. Fatturato di 318,2 milioni di euro e un Ebitda (indice di produttività) di 67,5 milioni. "La perdita di esercizio risulta soddisfare i criteri stabiliti dal Financial Fair Play per l'anno fiscale 2016/17, in attesa di approvazione formale da parte della UEFA", annuncia il club nerazzurro.

13:04Calcio: Montella, sfida con Juve può dare svolta a Milan

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 27 OTT - "E' la partita che ci può dare la svolta". Vincenzo Montella inquadra così la sfida contro la Juventus. "E' impari sulla carta, loro vengono da sei scudetti di fila, hanno giocato due finali di Champions in questi anni". "Ma - ha detto l'allenatore del Milan - abbiamo voglia di tornare a competere a questi livelli. Domani abbiamo le carte in regola per potercela fare. E' una sfida che dà senso di appartenenza, sono fiero di allenare il Milan in questa partita e i giocatori sono gasati. Anche per questo voglio battere la Juve".

13:03Egitto: Mena, 12 terroristi uccisi in deserto sud-ovest

(ANSA) - IL CAIRO, 27 OTT - Le forze di sicurezza egiziane hanno ucciso stamattina 12 terroristi nei pressi di un'autostrada desertica circa 180 km a sud ovest del Cairo. Lo riferisce l'agenzia Mena citando in esclusiva una fonte del ministero dell'Interno. Le uccisioni sono avvenute nell'ambito di "violenti scontri a fuoco" avvenuti all'altezza km 175 dell'autostrada che porta all'oasi di Wahat al Bahariya, precisa l'agenzia indicando un punto 40 chilometri più a sud ovest del luogo dove esattamente una settimana fa erano rimasti uccisi almeno 16 uomini delle forze di sicurezza egiziane in uno attacco subito da terroristi. Il blitz odierno è avvenuto nell'ambito di rastrellamenti mirati proprio a "vendicare" i poliziotti uccisi il 20 settembre ed è scattato seguendo indicazioni secondo le quali i terroristi erano in "un nascondiglio di montagna limitrofo al km 175" dell'autostrada delle oasi. L'operazione è stata condotta da uomini di tre corpi della sicurezza e "forze speciali", scrive la Mena.

12:54Australia: salta seggio vice premier Joyce

(ANSA) - SYDNEY, 27 OTT - E' crisi politica in Australia dopo che l'Alta Corte di Canberra ha stabilito che il vice premier australiano, Barnaby Joyce, e altri 4 senatori sono stati eletti per errore in quanto hanno la doppia cittadinanza. L'articolo 44 della Costituzione, infatti, stabilisce che i politici non possono candidarsi per il Parlamento federale se sono "un soggetto o un cittadino di una potenza straniera". La loro elezione, dunque, non è valida e dovranno ricandidarsi. 'Salvo' invece il senatore di origini italiane, Matt Canavan, attuale ministro delle Risorse. Canavan, nato in Australia da genitori italiani, aveva dichiarato di aver appreso solo lo scorso luglio che la madre aveva ottenuto per lui la cittadinanza italiana per lo jus sanguinis senza avvertirlo, quando lui aveva 25 anni. La Corte ha stabilito che la sua condizione era dovuta ad un cambiamento a lui non noto nella legislazione italiana in materia di cittadinanza.