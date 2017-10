Ultima ora

13:36Migranti: striscione sotto sede Save the Children

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Atto dimostrativo degli Skinheads veneti contro Save the Children: sotto la sede di Milano dell'organizzazione è stato trovato stamani uno striscione che recita 'Save the Children, Save the Business'. L'azione è stata rivendicata da "Veneto Fronte Skinheads", che con un comunicato stampa ha spiegato che l'azione è legata in particolare agli interventi svolti da Save the Children a favore dei minori migranti. L'ong ha denunciato il fatto alle autorità competenti e ribadisce il suo impegno per i bambini più vulnerabili. "Quello che è accaduto oggi è inaccettabile ed è solo l' ultimo di una serie di attacchi che ci stanno arrivando. Siamo arrivati al paradosso per cui chi si occupa di salvare vite umane è diventato bersaglio dell'odio e della violenza. La nostra missione resta quella di salvare i bambini in pericolo ovunque e comunque. Nonostante il clima che si è creato sia molto difficile, continueremo a farlo in Italia e nel resto del mondo" dice Valerio Neri, direttore generale Save the Children Italia.

13:29Corea Nord: Usa, a novembre manovre militari

(ANSA) - PECHINO, 27 OTT - Un'insolita maxi esercitazione militare con lo spiegamento di tre portaerei Usa e dei relativi gruppi d'attacco si terrà a novembre nell'area Asia-Pacifico, mentre il presidente Donald Trump, tra le tensioni con la Corea del Nord, si prepara a effettuare la sua prima missione in Asia visitando nella prima metà del prossimo mese Paesi quali Giappone, Corea del Sud e Cina. E' la prospettiva del generale Kenneth Mckenzie, direttore del Comando di Stato maggiore Usa. Lo riferisce l'Associated Press. Le tre portaerei, ancora lontane tra loro, sono in navigazione tra gli oceani Indiano e Pacifico, ma potrebbero riunirsi in poche settimane. Le manovre militari non sono state ufficialmente rese note, ma nel corso di una conferenza stampa, McKenzie ha affermato che risale al 2007 l'ultima volta che tre unità e gruppi d'attacco della Marina hanno operato insieme, fuori dalle acque dell'isola di Guam, il territorio Usa che è ora sotto minaccia di attacco (anche solo dimostrativo) di Pyongyang.

13:28Calcio: Milan, Montella “Sassolini nelle scarpe ma comode”

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 27 OTT - "Non inseguo l'unanimità mediatica, posso dire che qualche sassolino nelle scarpe è stato infilato, anche di nascosto, ma fortunatamente per me i miei piedi erano sempre comodi". Vincenzo Montella, con un po' di ironia, rivendica i propri meriti dietro i progressi di un Milan che, dopo il successo sul Chievo, cerca la svolta definitiva contro la Juventus. "A me - ha chiarito alla vigilia della sfida con la Juventus - interessa quello che pensano la società e la squadra, e quelle sono situazioni molto, molto comode. Per il resto, credo di conoscere che tipo di strategie ci possano essere".

13:27Migranti: ad ottobre 5.811 sbarcati, -78% rispetto al 2016

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Sono 5.811 i migranti sbarcati in Italia ad ottobre, in netto calo rispetto ai 26.121 dello stesso mese del 2016 (-78%). E la diminuzione è ancora più rilevante se si considerano gli arrivi dalla Libia (1.916), il 93% in meno dell'ottobre 2016. La maggior parte degli sbarchi di ottobre proviene ora dalla Tunisia (2.900), Paese con il quale il Viminale ha comunque rafforzato la collaborazione che prevede 80 rimpatri alla settimana (cifra raddoppiata da pochi giorni). Continua dunque anche ad ottobre la flessione degli arrivi nel 2017, determinata dalla tenuta degli accordi con la Libia: ad oggi sono 111.240, il 30% in meno rispetto allo scorso anno, quando al 27 ottobre erano giunte via mare ben 158.164 persone. Sono sempre i nigeriani in testa alle nazionalità dei migranti sbarcati (17.462), seguiti da guineani (9.361) e ivoriani (8.938). (ANSA).

13:19Insulti antisemiti: questore firma Daspo per 13 tifosi Lazio

(ANSA) - ROMA, 27 OTT -Il questore di Roma, Guido Marino, ha firmato i primi 13 provvedimenti di Daspo per la vicenda degli adesivi antisemiti allo stadio Olimpico. Undici provvedimenti saranno per 5 anni, uno di 5 anni con l'obbligo di firma, in quanto a carico di una persona che aveva già scontato un precedente Daspo e uno per 8 anni con obbligo di firma, in quanto riferito a un 46enne ultrà laziale che, già in passato, aveva scontato 3 distinti periodi di Daspo. Tra i destinatari dei provvedimenti, risultano 6 persone appartenenti al gruppo ultrà degli Irriducibili. Gli altri provvedimenti di 5 anni sono a carico di persone senza precedenti penali e di età tra i 17 ed i 30 anni. Intanto sono 20 i tifosi laziali identificati per gli adesivi antisemiti trovati all'Olimpico e per 13 di loro è stata già inoltrata informativa di reato, "per aver commesso atti di discriminazione razziale mediante l'affissione di materiale antisemita, offensivo per il contenuto ed in grado di incitare all'odio razziale".

13:16Calcio: posta dati Maxi Lopez su Fb, a processo Wanda Nara

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Per "recare un danno" all'ex marito Maxi Lopez, con cui il matrimonio finì in modo tormentato, Wanda Nara, moglie e manager dell'attaccante Mauro Icardi, avrebbe postato su Twitter e Facebook, condividendoli "pubblicamente", i dati personali, tra cui il n. del cellulare, dell'ex consorte. Per questo la donna, difesa dal legale Marco Ventura, è finita a processo a Milano per trattamento illecito di dati privati a seguito della denuncia del giocatore, rappresentato dall'avv. Aldo Cribari. Il dibattimento a carico di Wanda Nara, sposata con Icardi, compagno di squadra di Lopez nella Samp, è iniziato alla II Sezione penale davanti al giudice Bulgarelli ed è stato rinviato al 22 novembre per l'esame in aula di Maxi Lopez, parte civile. Nell'imputazione formulata dal pm Proietto si accusa Wanda Nara di avere condiviso sui social i dati personali dell'ex marito, con cui lo scontro anche pubblico andò avanti a lungo, per "trarne profitto", procurando "nocumento".

13:08Turchia: rientrato a Berlino attivista arrestato Steudtner

(ANSA) - BERLINO, 27 OTT - E' tornato nella tarda serata di ieri a Berlino l'attivista dei diritti umani Peter Steudtner, liberato mercoledì, dopo tre mesi di carcere preventivo in Turchia, con l'accusa di terrorismo. Dopo il sollievo per la liberazione, il ministro degli esteri uscente, Sigmar Gabriel, ha dichiarato a Der Spiegel: "Sono grato a Gerhard Schroeder per la sua intermediazione". L'ex cancelliere avrebbe avuto un ruolo importante nella liberazione dell'attivista tedesco: a settembre avrebbe incontrato di persona il presidente Recep Tayyp Erdogan, in un colloquio segreto, per parlare del caso Steudtner e chiederne la sua liberazione.