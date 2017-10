Ultima ora

17:55Catalogna: Usa, sostegno a Madrid per Spagna unita

(ANSA) - NEW YORK, 27 OTT - "La Catalogna è parte integrante della Spagna e gli Stati Uniti sostengono le misure costituzionali del governo spagnolo per mantenere la Spagna forte e unita": lo afferma il Dipartimento di stato americano in un comunicato.

17:55Incendi: Piemonte sospende caccia in valli Susa e Sangone

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - La Regione Piemonte ha sospeso fino al 5 novembre la caccia nella bassa Val Susa e Val Sangone interessate dai gravi incendi di questi giorni. La richiesta di sospensione, sollecitata dall'assessore regionale all'Agricoltura Giorgio Ferrero nei giorni scorsi con una lettera inviata agli organi che gestiscono la caccia sul territorio piemontese, è stata avanzata dal Comprensorio Alpino To3, che sovrintende l'attività venatoria in quelle zone. E' stata anche sospesa nel distretto B di quel territorio, in via definitiva in questa stagione venatoria, la caccia di selezione al capriolo e al camoscio. La sollecitazione a valutare la chiusura della caccia era stata motivata da Ferrero nella lettera "per tutelare la selvaggina, gli stessi cacciatori e impedire che potessero essere di intralcio all'attività antincendio in corso sul luogo dei roghi e nelle aree limitrofe".(ANSA).

17:51Truffa da 105mln di euro allo Stato, arresti e sequestri

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - Falsa documentazione attestante l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico, in realtà mai realizzati, per ottenere contributi statali in modo fraudolento. Ruota attorno a questa ipotesi di reato l'inchiesta della guardia di finanza di Torino, che oggi ha arrestato 26 persone. Sono accusati a vario titolo di far parte di un sodalizio criminale dedito alle truffe nell'ambito della vendita dei titoli che attestano il risparmio energetico per un valore di circa 105 milioni di euro. Truffa aggravata ai danni dello stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio le accuse contestate. Nel corso dell'operazione, che ha visto impegnati trecento militari in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, sono stati sequestrati oltre quaranta immobili per un valore di circa 5 milioni di euro, altrettante auto anche di lusso e oltre 120 rapporti finanziari.(ANSA).

17:47Incendio in ospedale Torrette Ancona, nessun ferito

(ANSA) - ANCONA, 27 OTT - Paura ma nessun ferito nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale di Torrette ad Ancona, dove, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio che ha provocato molto fumo. A prendere fuoco sarebbe stato un materasso: i pazienti sono stati fatti subito evacuare dal personale sanitario e dai vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato l'incendio.

17:38Bimba trovata morta in auto: forse vittima di abusi

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - La bimba di tre anni e mezzo trovata morta in un'autovettura nei pressi del campo rom del Rione Scampia a Napoli il 10 luglio scorso sarebbe stata vittima di ripetuti abusi sessuali. É l'ipotesi avanzata dagli inquirenti sulla base dall'esame medico-legale disposto dalla procura. La piccola sarebbe morta soffocata da un boccone di mozzarella. É stata arrestata con l'accusa di abbandono di minore una zia della bimba, di nazionalità macedone, alla quale la piccola era stata affidata in custodia dalla mamma.

17:37Scappa dalla Polizia e mette il video su YouTube

(ANSA) - COMO, 27 OTT - Scappato in moto dalla Polizia Stradale che voleva fermarlo per eccesso di velocità, un 19enne di Como ha filmato la sua fuga nel traffico cittadino, con tanto di sberleffi alla Polizia e ha pubblicato l' 'impresa' su YouTube. Ora, a due mesi dalla 'bravata', il ragazzo è stato identificato e la Polizia lo ha denunciato per una lunga lista di infrazioni stradali, gli ha ritirato la patente e sequestrato la motocicletta. L'inseguimento risale all'8 agosto. Il giovane andava a forte velocità sul lungolago di Como e la Polizia, affiancatolo al semaforo, gli aveva intimato di fermarsi. Il motociclista aveva reagito impennando la moto e scappando a zig zag nel traffico cittadino. Sul casco aveva una telecamera, con la quale ha filmato la fuga. Il video, con uniti sberleffi alla Stradale, era stato pubblicato su YouTube. Tra gli utenti che l'hanno guardato, anche i poliziotti comaschi, che sono risaliti all'autore del video.

17:31Milan: Scaroni, fare presidente non è mio mestiere

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Nel Milan c'è un unico proprietario, è presidente della società e non è in discussione in alcun modo il ruolo di presidente. Se mai dovesse porsi il problema non è il mio mestiere fare il presidente di una squadra di calcio. Tanto più che io sono tifoso del Vicenza". L'ex a.d dell'Eni, Paolo Scaroni, consigliere della società rossonera, nega con l'ANSA le ipotesi di stampa che lo vedrebbero prendere il posto del cinese Yonghong Li qualora il fondo americano Elliott assumesse il controllo del club.