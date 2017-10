Ultima ora

17:37Scappa dalla Polizia e mette il video su YouTube

(ANSA) - COMO, 27 OTT - Scappato in moto dalla Polizia Stradale che voleva fermarlo per eccesso di velocità, un 19enne di Como ha filmato la sua fuga nel traffico cittadino, con tanto di sberleffi alla Polizia e ha pubblicato l' 'impresa' su YouTube. Ora, a due mesi dalla 'bravata', il ragazzo è stato identificato e la Polizia lo ha denunciato per una lunga lista di infrazioni stradali, gli ha ritirato la patente e sequestrato la motocicletta. L'inseguimento risale all'8 agosto. Il giovane andava a forte velocità sul lungolago di Como e la Polizia, affiancatolo al semaforo, gli aveva intimato di fermarsi. Il motociclista aveva reagito impennando la moto e scappando a zig zag nel traffico cittadino. Sul casco aveva una telecamera, con la quale ha filmato la fuga. Il video, con uniti sberleffi alla Stradale, era stato pubblicato su YouTube. Tra gli utenti che l'hanno guardato, anche i poliziotti comaschi, che sono risaliti all'autore del video.

17:31Milan: Scaroni, fare presidente non è mio mestiere

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Nel Milan c'è un unico proprietario, è presidente della società e non è in discussione in alcun modo il ruolo di presidente. Se mai dovesse porsi il problema non è il mio mestiere fare il presidente di una squadra di calcio. Tanto più che io sono tifoso del Vicenza". L'ex a.d dell'Eni, Paolo Scaroni, consigliere della società rossonera, nega con l'ANSA le ipotesi di stampa che lo vedrebbero prendere il posto del cinese Yonghong Li qualora il fondo americano Elliott assumesse il controllo del club.

17:26Terremoto: De Micheli, a breve decreto su danno indiretto

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 27 OTT - Nelle aree colpite dal sisma del 2016 verranno prorogate tutte le misure di sostegno, la rateizzazione dei mutui, il rimborso ai Comuni di Imu e Tarsu. A breve sarà pubblicato il decreto sul danno indiretto. E' quanto il commissario alla ricostruzione Paola De Micheli, in visita a Tolentino (Macerata), ha assicurato al sindaco Giuseppe Pezzanesi. A renderlo noto è stato lo stesso primo cittadino. De Micheli ha annunciato la pubblicazione di un vademecum rivolto ai tecnici per semplificare le procedure della ricostruzione e uno riservato ai dipendenti pubblici sugli iter amministrativi da seguire. Previste misure per la formazione dei dipendenti comunali, con un team di esperti in appoggio alle Amministrazioni pubbliche.

17:21Catalogna: Senato approva attivazione articolo 155

(ANSA) - MADRID, 28 OTT - Il Senato spagnolo ha approvato l'attivazione dell'articolo 155 della costituzione contro la Catalogna, chiesta dal governo di Madrid per sospendere l'autonomia della regione dopo il voto sull'indipendenza.

17:19Catalogna: Rajoy, atto criminale, reagiremo

(ANSA) - MADRID, 27 OTT - Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha definito la proclamazione di indipendenza della Catalogna "un atto criminale" e "contro la legge", annunciando che "il governo prenderà le misure necessarie per ripristinare la legalità". Rajoy ha invitato gli spagnoli a "stare tranquilli". "Lo stato reagirà", ha aggiunto: "Faremo le cose per bene, con misura, con efficacia".

17:15Fantoccio Minniti davanti a sede Pd a Rho

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Il manichino del ministro Minniti e i cartelli offensivi apparsi oggi davanti alla sede Pd di Rho, sono l'ennesimo, preoccupante sintomo di un pericoloso imbarbarimento del panorama politico". Lo dichiara Emanuele Fiano, deputato e responsabile Sicurezza del Partito democratico per i cartelli con scritte offensive e un fantoccio che prende di mira il ministro Marco Minniti, lasciati davanti alla sede del PD di Rho. Solidarietà al ministro anche da parte della federazione milanese che ha diffuso una foto."Si tratta di episodi spia di una deriva che nega alla radice l'essenza della politica,che è fatta di dialogo - continua Fiano -. I manichini, le minacce e le offese sono tutti comportamenti che mirano a riportare indietro il Paese, a un'epoca in cui le parole erano sostituite dalla brutalità dei fatti. Il Pd, che è un baluardo della democrazia, non permetterà che questo accada". "E' un atto oltraggioso che non fermerà il nostro lavoro", ha dichiarato il segretario metropolitano, Pietro Bussolati.

17:14Tiro a volo: finali Cdm, Gasparini 3/o nel Double Trap

(ANSA) - NUOVA DELHI, 27 OTT - Anche la gara di Double Trap delle finali di Coppa del Mondo di tiro a volo ha regalato una medaglia all'Italia. Davide Gasparini è salito sul terzo gradino del podio conquistando il bronzo. Entrato in finale con il punteggio di 137/140 (+5) e la quarta posizione assoluta, nel round decisivo il militare di Gabicce è riuscito a migliorare il suo piazzamento salendo sull'ultimo gradino del podio con lo score di 56/60. La Coppa è andata al cinese Binyuan Hu, l'argento all'indonesiano Sangra Dahiya. "Ho sparato bene e sono soddisfatto - ha commentato Gasparini -. E' stata una stagione impegnativa, sia dal punto di vista tecnico sia da quello mentale. Siamo stati condizionati dalla decisione della Issf di eliminare la nostra gara dal programma olimpico (a beneficio della gara di Trap a coppie miste n.d.r.) e non è stato semplice mantenere la concentrazione e andare avanti. Questo risultato lo dedico a me, al ct nostro ct Mirco Cenci e ai miei compagni".