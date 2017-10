Ultima ora

20:22Violentata e filmata, due stranieri arrestati a Ravenna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - Due giovani di origine straniera, un senegalese di 27 anni e un romeno di 26 anni, sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di avere violentato e filmato in un'abitazione privata una ragazza di Ravenna appena maggiorenne che avevano incontrato poco prima, in stato di ubriachezza, in un locale della città romagnola. Secondo quanto riferito dalla ragazza alla Squadra Mobile, tutto è accaduto una notte di inizio mese quando i due l'hanno agganciata nel locale. Quindi, assieme anche a una coppia poi allontanatasi dall' abitazione, l'hanno portata di peso in una casa dove l'hanno infilata sotto la doccia e, mentre il senegalese filmava con il proprio smartphone, l'altro l'ha stuprata. I video con i rapporti sessuali sono già stati sequestrati dagli inquirenti. I due, che hanno precedenti di Polizia per altri reati, hanno negato la violenza sessuale di gruppo sostenendo che si è trattato di un rapporto consensuale.(ANSA).

20:09Bimbo 8 anni caduto in Naviglio nel Milanese, gravissimo

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - E' in gravissime condizioni un bimbo di otto anni caduto accidentalmente nel Naviglio Grande di Turbigo (Milano), nel tardo pomeriggio di oggi, mentre andava in bicicletta. A quanto si è appreso il piccolo sarebbe rimasto incastrato sott'acqua, forse impigliato in una griglia, dopo essere caduto con tutta la bici in un tratto di strada privo di guard rail. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnano (Milano) e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a tirarlo fuori dall'acqua e il bimbo è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo.

19:56Ex di Lory Del Santo arrestato

(ANSA) - MONZA, 27 OTT - Francesco Ceglie, 25enne ex compagno di Lory Del Santo, è stato arrestato oggi dai carabinieri di Vimercate (Monza) per sequestro di persona. L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe minacciato di morte la fidanzata 31enne impedendole di uscire di casa, questa mattina a Masate (Milano). Processato per direttissima, l'arresto è stato convalidato. Ceglie avrebbe perso le staffe a seguito di una lite con la sua attuale fidanzata, decidendo di impedirle di lasciare il suo appartamento sotto minaccia di un coltello e sbarrando la porta con alcuni mobili. A chiamare i carabinieri sono stati alcuni residenti del palazzo che hanno sentito le urla della donna. I militari, al termine di una lunga trattativa, lo hanno convinto ad aprire la porta e a gettare il coltello.

19:52Corridoi umanitari, toccati mille arrivi

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Con l'arrivo stamane a Fiumicino di altri 125 profughi siriani dal Libano - grazie ai "corridoi umanitari" promossi da Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (Fcei) e Tavola Valdese - è stato raggiunto il "tetto" dei mille beneficiari previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto tra gli enti promotori e il governo italiano. E ora si raddoppia. E' arrivata infatti oggi la conferma dal vice ministro degli Esteri, Mario Giro, che "il protocollo verrà replicato per altri mille arrivi". "Agli italiani preoccupati dico che si può accogliere in sicurezza e con gioia", ha aggiunto Giro durante la conferenza stampa di benvenuto dell'"ultimo" gruppo atterrato allo scalo romano. Tra lacrime, sorrisi e abbracci, le oltre 120 persone, di cui molti bambini e persino una coppia di novelli sposi, sono state accolte per la sedicesima volta dall'equipe ecumenica che ne ha ricevute poco più di mille, da quando il 4 febbraio 2016 la piccola Falak aprì di fatto il primo varco umanitario.

19:50Terremoto: preside licei Camerino, abbiamo fatto corpo

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 27 OTT - Contatti e 'lezioni' on line, tramite le piattaforme digitali e i canali social, e subito una collocazione per gli studenti rimasti senza scuola a causa del terremoto. E' la ricetta adottata dai licei "Costanza da Varano" di Camerino, una delle città più colpite dal terremoto, in particolare dalle scosse di fine ottobre. "Il sisma ha toccato la sede dei licei classico e scientifico, inagibile ma recuperabile, in pieno cento storico, che è ancora zona rossa - spiega il preside Francesco Rosati -, la sede dei licei linguistico, delle scienze umane e sportivo, in un edificio antisismico in zona San Paolo, dove si trovano anche due istituti tecnici (ragioneria e geometri) non ha avuto nessun problema. Anzi, ci siamo organizzati in fretta per accogliere i circa 300 studenti della sede centrale. Oggi qui ci sono oltre 700 ragazzi". La scuola, completata nel 2014, è un plesso modernissimo, con molte finestre, prevalenza di colori chiari, legno, mattoni e ringhiere in metallo. Un complesso super sicuro dal punto di vista sismico, "tanto che abbiamo avuto anche nuove iscrizioni". Ma soprattutto "abbiamo fatto corpo, insieme ai docenti, organizzando da subito un'attività didattica. Sfruttando le possibilità delle piattaforme digitali e dei social, i ragazzi hanno avuto dei compiti da svolgere, c'è stata una sorta di didattica assistita grazie agli strumenti del web". Ma ci sono stati anche "contatti diretti come nel caso dell'Isc di Castelraimondo, dove qualche ex alunno ha tenuto, con la formula delle classi aperte, delle lezioni, ad esempio di matematica, su base volontaria". "Una vicinanza - aggiunge il preside Rosati - nata soprattutto per dare un sostegno morale e psicologico, ma anche didattico soprattutto per gli studenti che si preparavano ad affrontare l'esame di Stato". Esame che "per altro è andato molto bene nonostante il mese di lezioni perso e la chiusura di un'altra settimana a gennaio per la neve e le altre scosse di terremoto". A Camerino le lezioni sono riprese il 24 novembre.(ANSA).

19:49Nogarin (M5S), ‘sono indagato per turbativa d’asta’

(ANSA) - LIVORNO, 27 OTT - Il sindaco M5s di Livorno Filippo Nogarin è indagato per turbativa d'asta. Lo annuncia egli stesso su facebook affermando di aver saputo dell'indagine "ieri sera: mi è stato infatti recapitato a casa un atto con cui il Pm ha chiesto la proroga di 6 mesi per le indagini su quanto avvenuto il 27 febbraio del 2017. Indagini di cui non ero a conoscenza - scrive Nogarin - ma che, da quanto si legge, sono state prorogate fino al 28 marzo 2018". "Si potrebbe trattare - aggiunge il sindaco - della gara indetta a inizio anno dal Cda di Spil, Società porto industriale partecipata al 61,4% dal Comune di Livorno, per l'individuazione di un advisor legale, che seguisse le procedure per la richiesta di concordato preventivo. Una gara che è stata poi annullata. Io non faccio parte del Cda di Spil, potrebbe trattarsi di un atto dovuto a seguito di un esposto. Buon lavoro ai magistrati. Come sempre - conclude - vi terrò informati dei futuri sviluppi". Nogarin è indagato anche nell'inchiesta sulla società dei rifiuti Aamps.

19:47Lazio: ok unanime nuova legge elettorale, addio a listino

(ANSA) - ROMA, 27 OTT -Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Daniele Leodori, ha approvato a tarda ora, all'unanimità, la nuova legge elettorale regionale. Aspetto più rilevante, l'abolizione del listino, cioe' i 10 consiglieri regionali automaticamente eletti insieme al candidato governatore vincente e che ne costituivano il premio di maggioranza: tutta l'Aula sara' eletta direttamente dai cittadini. Gli altri aspetti salienti sono l'introduzione della doppia preferenza di genere, in ottemperanza alla legge nazionale, il divieto di terzo mandato per il governatore e l'obbligo di nuove elezioni entro tre mesi in caso di scioglimento anticipato del Consiglio. La legge approvata questa sera va a modificare il testo precedente del 2005.