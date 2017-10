Pubblicato il 27 ottobre 2017 da redazione

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Conduce Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 30 Ottobre

Ospiti: il professor Stefano Cavalotto, docente di “Storia del Cristianesimo” della Pontificia Università Lateranense, insieme a Heike Vesper, luterana, per ricordare il 500essimo anniversario dell’evento che ha segnato la storia della religione in tutto il mondo, la Riforma Luterana; il giornalista, Federico Mello, esperto di comunicazione e autore di numerosi saggi tra cui La viralità del male, descrive il fanatismo, fenomeno non solo religioso, già diventato globale; Giuseppe Sansonna, scrittore e documentarista, fresco del lavoro Sulle tracce di Bene, per ricordare Carmelo Bene, figura complessa e controversa di uomo di spettacolo che ha segnato il suo tempo.

Storie dal mondo.

A Boston, dove è scattata una gara di solidarietà tra i fedeli della Comunità italiana per salvaguarda l’antica consuetudine di ascoltare la messa nella lingua italiana.

• Martedì 31 Ottobre

Ospiti: Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino; l’astrologo Simone Morandi, detto Simons & The Stars, fa le previsioni astrali.

Storie dal mondo.

A New York per incontrare Barbara Bertozzi, che è stata l’ultima moglie di Leo Castelli, il “Re Mida dell’arte”.

A Melbourne, dove Mario Vitellone ha scelto di fare la guida turistica per l’amore delll’Italia.

Infocommunity: Marta Farfan, esperta di politiche migratorie, parla della cittadinanza.

• Mercoledì 1 Novembre

Ospiti: la scrittrice Francesca Magni, presenta il suo libro sulla dislessia “Il bambino che disegnava parole”; il Dott. Giuseppe Losasso, presidente dell’associazione Smile Again di Udine, racconta il progetto Smile Again, che coinvolge un gruppo di medici che si occupano di ricostruire il volto di donne sfigurate dall’acido; lo storico Michele D’Andrea, ricorda la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a cui ha dedicato la sua ultima fatica letteraria; Roberto Zaccaria, presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati e l’iniziativa dedicata alla grande poetessa italiana Alda Merini.

Storie dal mondo.

In Argentina, dove Renata Bruschi insegna l’italiano agli stranieri ed organizza – in una libreria di Buenos Aires – incontri tra scrittori italiani ed argentini.

• Giovedì 2 Novembre

Ospiti: Gigi Padovani, scrittore parla di Slow Food che proprio in questi giorni compie i suoi primi 30 anni di attività; lo scrittore Generoso D’Agnese, ripercorre la storia delle radici abruzzesi negli Usa, grazie al libro “Abruzzo Stars & Stripes”, scritto insieme a Geremia Mancini e Dom Serafini; il musicista Gianmarco Fraska, si esibisce live in studio.

Storie dal mondo.

Dal Sudafrica, la storia di Andrea Volpe, chef toscano che si è trasferito a Città del Capo dove ha aperto un’osteria di mare.

A Toronto, Canada, per conoscere Guido Grasso, performer di origine italiana che nei suoi monologhi comici mescola l’italiano all’inglese e al francese, con effetti esilaranti.

• Venerdì 3 Novembre

Ospiti: Loris Pietrelli, ricercatore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi dell’Enea, affronta l’argomento dell’inquinamento da plastica dei mari, fiumi e laghi di tutto il mondo; Luigi De Salvia, presidente dell’associazione internazionale “Religions For Peace”, parla delle iniziative future dell’associazione; Michele Colucci, ricercatore del CNR e autore di saggi e scritti sui temi del lavoro e della politica sociale, traccia il ritratto di Giuseppe Di Vittorio, una delle figure storiche del sindacato italiano.

Storie dal mondo.

A Mar del Plata, Argentina, per scoprire quanto gli italiani originari dell’isola di Ischia siano ancora devoti al loro santo protettore: San Giorgio.

In Canada, dove il ministro Hamed Hussein ha incontrato la Comunità Italiana per illustrare le politiche del Governo canadese rispetto al tema dell’emigrazione.

Chiude la puntata l’intervista al Ministro della Difesa Roberta Pinotti, che ha tenuto a rivolgere un saluto ai tanti militari italiani impegnati all’estero.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Questa settimana con: la dottoressa Beatrice Palazzoni e il linguista Fabio Poròli.

Si conclude la settimana con le news dal mondo per segnalare ai telespettatori i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

CINEMA ITALIA (Film)

LA GENTE CHE STA BENE

(Commedia, 2014)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il suo pubblico e presentati da un nuovo volto di Rai Italia, il giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Francesco Patierno

Cast: Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Abatantuono e Jennipher Rodriguez.

Claudio Bisio torna nei panni di un vero “bastardo”. L’Avvocato Umberto Borlone è uno che ce l’ha fatta e ormai non guarda più in faccia nessuno. Per lui crisi, tasse e precarietà sono solo un altro titolo di giornale. Quello che conta sono i ricevimenti, le interviste, il successo ad ogni costo. Ad un passo dal trionfo, però, quel mondo così perfetto inizia sgretolarsi e a mostrare tutti i suoi risvolti oscuri. Ma l’avvocato Borlone non cederà tanto facilmente la sua fetta di paradiso e in una lotta sempre più frenetica per riconquistare il suo posto sulla vetta, si troverà a colpire e a essere colpito, a tradire e a essere tradito in un percorso imprevedibile sull’orlo del precipizio che, in una spirale davvero tragicomica, tra battute fuori luogo e donne fatali, squali e insidie, inganni e batoste, lo porterà alla scoperta di un nuovo se stesso.

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Un nuovo progetto, informativo e formativo, dedicato a chi ama la lingua e la cultura italiane che da adesso, con l’ausilio della traduzione in inglese, diventa ancora più accessibile ai telespettatori di tutto il mondo.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato a partire dal 14 ottobre.

Terza puntata:

Arte. A Firenze, alla Basilica di San Lorenzo, dove la famiglia dei Medici conserva le sue tombe, dette anche Cappelle Medicee.

Con la rubrica del Territorio nel cuore della Sardegna, in Barbagia: Mamoiada e Ottana, due piccole cittadine, set naturali per un carnevale intriso di antiche leggende e rituali, che coinvolgono l’intera popolazione in giornate di grande festa.

Il Made in Italy racconta la storia del bottone: lo usiamo tutti i giorni e raramente viene notato. E’ piccolo, ma al suo interno contiene un mondo intero di creatività e artigianato.

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 30 Ottobre

Arte. Ancora nel mondo di Caravaggio per scoprire due personaggi tra loro molto diversi: Bacco e Medusa, il primo tranquillo, il secondo tragico.

Territorio. Mare Nostrum. Ancora a Gela, che divenne, da antica e potente colonia greca, base marittima per sbarchi continui di truppe.

L’attimo fuggente. Storie quasi vere di poeti. Dino Campana, visionario e misterioso poeta italiano, dalle difficili condizioni psichiche, che tormentarono la sua vita.

• Martedì 31 Ottobre

Arte. Caravaggio adulto, pittore affermato, che vive a Roma a Palazzo Madama.

Territorio. Mare Nostrum. Ancora Gela: all’inizio degli anni ‘60 la cittadina si trasforma in un avveniristico polo industriale con la costruzione di una gigantesca raffineria, sogno di riscatto sociale, destinato a scomparire in pochi anni.

L’attimo fuggente. Storie quasi vere di poeti. Continua la descrizione della figura dell’inquieto Dino Campana, che per un breve periodo ebbe anche un folle amore, la scrittrice Sibilla Aleramo.

• Mercoledì 1 Novembre

Arte. L’arte di Caravaggio tra sacro e profano alla fondazione Thyssen in Spagna. Poi, di nuovo, a Roma a palazzo Barberini.

Territorio. Mare Nostrum. Si conclude la storia della città di Gela che ha attraversato varie fasi, dagli antichi greci all’avvento del complesso petrolchimico dell’ENI.

Umberto Saba è il protagonista de L’attimo fuggente. Storie quasi vere di poeti. Mise in versi una quotidianità inquieta, sotto il cielo di Trieste, città a cui rimase legato per tutta la vita.

• Giovedì 2 Novembre

Arte. Il momento più importante della vita di Caravaggio, la vocazione di San Matteo e il martirio di San Matteo.

Territorio. Mare Nostrum. Genova, detta anche “la signora del mare”, la città che ospita il più grande e antico porto d’Italia.

L’attimo fuggente. Storie quasi vere di poeti. Ancora il poeta triestino per approfondire la sua ossessione per la ricerca del significato nascosto dei sogni.

• Venerdì 3 Novembre

Arte. A confronto alcune opere di straordinaria bellezza di Caravaggio e Annibale Carracci all’interno della basilica di Santa Maria del Popolo a Roma.

Territorio. Mare Nostrum. Ancora Genova, che per oltre due secoli è stata uno dei massimi centri commerciali ed economici d’Europa.

Aldo Palazzeschi, poeta originale e solitario, non riconducibile a movimenti o scuole, cattura l’attenzione nella serie L’attimo fuggente. Storie quasi vere di poeti.

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli – ideatrice, autrice e conduttrice da 19 anni – propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Argomenti della puntata: le Università cattoliche e la loro opera formativa aperta alle diverse culture, razze e religioni, uguaglianze e differenze degli studenti universitari in relazione alle provenienze e al livello formativo; le relazioni delle Università cattoliche italiane con gli Atenei sparsi nel mondo; l’impegno formativo e la sostenibilità fiscale unitamente alle moderne facoltà con caratteristiche internazionali; l’offerta formativa per i futuri dirigenti; gli spazi universitari e la crescita relazionale dei giovani aperta alla diversità e al confronto; l’esperienza di alcuni Istituti universitari come la Pontificia Università Lateranense (Università del Papa), l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, l’Università Europea di Roma e la Felician University di New Jersey. Infine i santi giovani, modello universale di impegno e responsabilità per le nuove generazioni.

Dopo la S. Messa che si celebra nella raffineria Saras in Sarroch, provincia di Cagliari, l’Angelus del Papa ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Tra gli ospiti: Sua Ecc.za Mons. Enrico Dal Covolo, Rettore Magnifico Pontificia Università Lateranense; Padre Edgar Ardilla, studente colombiano alla Pontificia Università S. Croce; Christiana Ruggeri, giornalista Rai Tg2.

