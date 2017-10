Ultima ora

21:12Catalogna: Rajoy, destituiti Puidgemont e il governo

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il presidente catalano Carles Puidgemont e i membri del Govern sono stati destituiti. Lo ha annunciato il premier spagnolo Mariano Rajoy che ha aggiunto: "Ho sciolto il Parlamento catalano, il prossimo 21 dicembre si celebreranno le elezioni" in Catalogna.

21:05Calcio: Izzo ‘che delusione offese da tifosi Napoli’

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Un gol che porta offese, quello segnato da Armando Izzo mercoledì sera al Napoli. Il difensore campano del Genoa, da poco rientrato da una lunga squalifica, si è sfogato su Facebook attaccando i tifosi del Napoli, la squadra della sua città, per gli insulti che sta ricevendo. "Sono giorni che continuano ad arrivarmi messaggi offensivi dalla gente della mia città. E questo perché ho fatto gol... Semplicemente sono un professionista e faccio sempre il mio dovere. Non ho esultato e non ho gioito, ho raccolto la palla e alzato le mani al cielo per dedicarlo al mio papà... E lo rifarei altre mille volte. Sono deluso e amareggiato per tanta cattiveria gratuita. Complimenti al Napoli una grande squadra che gioca un grande calcio". Le parole del difensore in pochi minuti hanno raccolto migliaia di "like" e generato centinaia di commenti.

20:37Arrestato per abusi sessuali su figlia di 14 anni

(ANSA) - SAVONA, 27 OTT - Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata sulla figlia di 14 anni. L'uomo, che vive nel savonese e non è il padre biologico della ragazzina, ma lo è a livello legale, è detenuto nel carcere di Sanremo. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli abusi sarebbero avvenuti nel giugno scorso: dopo un periodo di silenzio la ragazzina si sarebbe confidata con la zia e poi con la madre. Così è scattata la denuncia che, dopo di accertamenti investigativi, ha portato all'arresto. All'uomo viene contestato di aver avuto, in due occasioni, un approccio fisico con la figlia che in un caso sarebbe sfociato in un rapporto completo. Dopo gli abusi, l'uomo avrebbe sviluppato una sorta di morbosa ossessione verso la ragazzina con comportamenti possessivi, come un fidanzato geloso, finendo per controllarle il telefono, il modo in cui si vestiva e gli amici che frequentava. Questo l'ha portata a raccontare cosa era accaduto.

20:22Violentata e filmata, due stranieri arrestati a Ravenna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - Due giovani di origine straniera, un senegalese di 27 anni e un romeno di 26 anni, sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di avere violentato e filmato in un'abitazione privata una ragazza di Ravenna appena maggiorenne che avevano incontrato poco prima, in stato di ubriachezza, in un locale della città romagnola. Secondo quanto riferito dalla ragazza alla Squadra Mobile, tutto è accaduto una notte di inizio mese quando i due l'hanno agganciata nel locale. Quindi, assieme anche a una coppia poi allontanatasi dall' abitazione, l'hanno portata di peso in una casa dove l'hanno infilata sotto la doccia e, mentre il senegalese filmava con il proprio smartphone, l'altro l'ha stuprata. I video con i rapporti sessuali sono già stati sequestrati dagli inquirenti. I due, che hanno precedenti di Polizia per altri reati, hanno negato la violenza sessuale di gruppo sostenendo che si è trattato di un rapporto consensuale.(ANSA).

20:09Bimbo 8 anni caduto in Naviglio nel Milanese, gravissimo

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - E' in gravissime condizioni un bimbo di otto anni caduto accidentalmente nel Naviglio Grande di Turbigo (Milano), nel tardo pomeriggio di oggi, mentre andava in bicicletta. A quanto si è appreso il piccolo sarebbe rimasto incastrato sott'acqua, forse impigliato in una griglia, dopo essere caduto con tutta la bici in un tratto di strada privo di guard rail. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnano (Milano) e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a tirarlo fuori dall'acqua e il bimbo è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo.

19:56Ex di Lory Del Santo arrestato

(ANSA) - MONZA, 27 OTT - Francesco Ceglie, 25enne ex compagno di Lory Del Santo, è stato arrestato oggi dai carabinieri di Vimercate (Monza) per sequestro di persona. L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe minacciato di morte la fidanzata 31enne impedendole di uscire di casa, questa mattina a Masate (Milano). Processato per direttissima, l'arresto è stato convalidato. Ceglie avrebbe perso le staffe a seguito di una lite con la sua attuale fidanzata, decidendo di impedirle di lasciare il suo appartamento sotto minaccia di un coltello e sbarrando la porta con alcuni mobili. A chiamare i carabinieri sono stati alcuni residenti del palazzo che hanno sentito le urla della donna. I militari, al termine di una lunga trattativa, lo hanno convinto ad aprire la porta e a gettare il coltello.

19:52Corridoi umanitari, toccati mille arrivi

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Con l'arrivo stamane a Fiumicino di altri 125 profughi siriani dal Libano - grazie ai "corridoi umanitari" promossi da Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (Fcei) e Tavola Valdese - è stato raggiunto il "tetto" dei mille beneficiari previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto tra gli enti promotori e il governo italiano. E ora si raddoppia. E' arrivata infatti oggi la conferma dal vice ministro degli Esteri, Mario Giro, che "il protocollo verrà replicato per altri mille arrivi". "Agli italiani preoccupati dico che si può accogliere in sicurezza e con gioia", ha aggiunto Giro durante la conferenza stampa di benvenuto dell'"ultimo" gruppo atterrato allo scalo romano. Tra lacrime, sorrisi e abbracci, le oltre 120 persone, di cui molti bambini e persino una coppia di novelli sposi, sono state accolte per la sedicesima volta dall'equipe ecumenica che ne ha ricevute poco più di mille, da quando il 4 febbraio 2016 la piccola Falak aprì di fatto il primo varco umanitario.