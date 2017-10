Ultima ora

23:16F1: Messico, prove libere, miglior tempo è di Ricciardo

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 27 OTT - L'australiano Daniel Ricciardo, al volante di una Red Bull, ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Messico di formula uno, girando in 1:17.801. Secondo miglior tempo per il britannico Lewis Hamilton, su Mercedes, staccato di 0.131, al quale basterà un quinto posto nella gara di domenica per conquistare il suo quarto titolo mondiale. Bene anche l'altra Red Bull, quella dell'olandese Max Verstappen, che ha ottenuto il terzo tempo, davanti alla Ferrari del tedesco Sebastian Vettel. Quinto l'altro pilota della Rossa, Kimi Raikkonen, che ha preceduto il finlandese Valtteri Bottas, che con la Mercedes era stato il più veloce nella prima tornata delle libere.

22:58Morto il bambino di 8 anni caduto nel Naviglio

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - E' morto all'ospedale di Bergamo, nonostante i tentativi fatti per salvargli la vita, il bambino di 8 anni caduto accidentalmente nel Naviglio Grande di Turbigo (Milano), nel tardo pomeriggio di oggi, mentre andava in bicicletta. Il bambino, di origine pachistana, era caduto in acqua verso le 17.15 ed era stato recuperato in corrispondenza di una chiusa alle 18.30, a oltre un chilometro di distanza. Trasportato in elisoccorso a Bergamo, era stato ricoverato in rianimazione, dove è deceduto. E' stato disposto l'esame autoptico.

22:38Sieropositivo contagiò donne: condannato a 24 anni

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Valentino Talluto, il trentenne accusato di aver contagiato con l'Hiv 32 persone tra cui molte sue ex partner, è stato condannato a 24 anni di carcere. Lo hanno deciso i giudici della III Corte di d'Assise di Roma dopo oltre 10 ore di Camera di consiglio. Caduto il reato di epidemia dolosa. Al momento della lettura Talluto non ha avuto reazioni, mentre le vittime si sono abbracciate piangendo. I giudici hanno riconosciuto nei confronti dell'"untore" il reato di lesioni aggravate. La Procura aveva chiesto la condanna all'ergastolo. "E' la nostra piccola grande vittoria, ora siamo unite dalla gioia e pronte ad andare avanti", ha detto una delle ragazze contagiate. Le ex partner dell'"untore" sono apparse visibilmente commosse.

21:45Calcio: febbre Napoli, verso 100mila tifosi in 4 giorni

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Sale la febbre per il Napoli e il San Paolo si prepara a ospitare circa 100.000 spettatori in pochi giorni. Per il match di domenica contro il Sassuolo, infatti, sono stati venduti 49.000 biglietti: il match contro la squadra emiliana vedrà ancora una volta uno stadio pieno per sostenere la capolista nella sua corsa verso il sogno scudetto. Ma l'attesa in città è enorme anche per la sfida contro il Manchester City di mercoledì primo novembre: i biglietti sono stati messi in vendita ieri pomeriggio e in circa 24 ore sono stati già venduti 33.000 tagliandi. Facile che anche contro la squadra di Guardiola si arrivi a una cornice di pubblico da circa 50.000 spettatori.

21:36Rugby: inaugurato ad Artena Museo ‘Fango e Sudore’

ANSA) - ARTENA (ROMA), 27 OTT - Da oggi il Museo del Rugby 'Fango e Sudore' ha una nuova sede, Palazzo Traietti ad Artena, antico borgo celebre per i paesaggi e le rampe e i vicoli percorribili solo a piedi che fanno del suo centro storico una delle maggiori isole pedonali d'Europa. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione la nuova sede e ora il Museo si svilupperà su due piani in cui si snodano 14 stanze, per un totale di 600 metri quadrati. Il tutto per ospitare i 15.000 cimeli ovali della collezione, tra cui 1600 maglie di un arco temporale che va dalla prima partita della Nazionale Italiana, a Barcellona nel 1929, a oggi. E' una struttura che il mondo sportivo invidia all'Italia, al punto che in occasione dei Mondiali del 2015 in Inghilterra la federazione inglese chiese una parte del materiale del Museo per una mostra itinerante nei vari impianti del torneo iridato. La cerimonia con cui il Museo 'Fango e Sudore' è stato inaugurato ha ricevuto il patrocinio di Coni, Fir e Regione Lazio.

21:12Catalogna: Rajoy, destituiti Puidgemont e il governo

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il presidente catalano Carles Puidgemont e i membri del Govern sono stati destituiti. Lo ha annunciato il premier spagnolo Mariano Rajoy che ha aggiunto: "Ho sciolto il Parlamento catalano, il prossimo 21 dicembre si celebreranno le elezioni" in Catalogna.

21:05Calcio: Izzo ‘che delusione offese da tifosi Napoli’

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Un gol che porta offese, quello segnato da Armando Izzo mercoledì sera al Napoli. Il difensore campano del Genoa, da poco rientrato da una lunga squalifica, si è sfogato su Facebook attaccando i tifosi del Napoli, la squadra della sua città, per gli insulti che sta ricevendo. "Sono giorni che continuano ad arrivarmi messaggi offensivi dalla gente della mia città. E questo perché ho fatto gol... Semplicemente sono un professionista e faccio sempre il mio dovere. Non ho esultato e non ho gioito, ho raccolto la palla e alzato le mani al cielo per dedicarlo al mio papà... E lo rifarei altre mille volte. Sono deluso e amareggiato per tanta cattiveria gratuita. Complimenti al Napoli una grande squadra che gioca un grande calcio". Le parole del difensore in pochi minuti hanno raccolto migliaia di "like" e generato centinaia di commenti.