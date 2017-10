Ultima ora

00:51Incendi: nel Varesotto fiamme sempre più vicine alle case

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Ha ripreso vigore e si sta avvicinando ad alcune abitazioni l' incendio divampato ieri mattina nel Parco regionale del Campo dei Fiori, alle porte di Varese. La Polizia locale di Varese - riferisce Varese news - ha chiuso per qualche ora la strada che conduce al Parco e starebbe valutando l'evacuazione di alcune case in vetta. La strada per salire al Sacro Monte è ora riaperta. A duecento metri dalle case è anche l'altro focolaio nella zona della Rasa, dove le fiamme hanno invaso un canalone lungo il quale sono disposti i tralicci dell'alta tensione. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e una squadra della protezione civile.(ANSA).

00:13Calcio: doppio Cavani, senza storia Paris SG-Nizza

(ANSA) - PARIGI, 27 OTT - Seguito in tribuna dallo squalificato Neymar, il Paris St. Germain continua a vincere anche senza la sua stella brasiliana. E' finito 3-0 il match che opponeva i capitolini al Nizza di Mario Balotelli, che giovedì prossimo sfiderà la Lazio all'Olimpico in Europa League. Protagonista della partita è stato il 'Matador' Cavani, autore di una doppietta e molto ben assistito da Di Maria. Le prodezze dell'uruguayano sono comunque state facilitate dalle incertezze del portiere di riserva del Nizza, l'argentino Benitez, entrato nel corso del match al posto dell'infortunato Cardinale. La terza segnatura del Psg, sempre più leader della Ligue 1, è stata un'autorete di Dante.

00:00Assessore Roma Lemmetti, anche io indagato

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "A quanto pare sarei indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Livorno. Si tratta di un'indagine rispetto alla quale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia o altre comunicazioni. Non sono al corrente dei contenuti dell'inchiesta, ma a quanto ho potuto ricostruire riguarderebbe una presunta turbativa d'asta in una gara indetta dal consiglio di amministrazione della Società del porto industriale di Livorno, all'interno della quale non ho mai ricoperto alcun ruolo". Così l'assessore al Bilancio di Roma Gianni Lemmetti, ex assessore a Livorno, su Fb. Oggi il sindaco di Livorno Filippo Nogarin aveva annunciato di essere indagato per la stessa vicenda relativa ad una presunta turbativa d'asta. "In attesa di ricevere informazioni ufficiali, sono a disposizione degli inquirenti per qualunque chiarimento e ho piena fiducia nel loro operato", scrive su Facebook Lemmetti.

23:16F1: Messico, prove libere, miglior tempo è di Ricciardo

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 27 OTT - L'australiano Daniel Ricciardo, al volante di una Red Bull, ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Messico di formula uno, girando in 1:17.801. Secondo miglior tempo per il britannico Lewis Hamilton, su Mercedes, staccato di 0.131, al quale basterà un quinto posto nella gara di domenica per conquistare il suo quarto titolo mondiale. Bene anche l'altra Red Bull, quella dell'olandese Max Verstappen, che ha ottenuto il terzo tempo, davanti alla Ferrari del tedesco Sebastian Vettel. Quinto l'altro pilota della Rossa, Kimi Raikkonen, che ha preceduto il finlandese Valtteri Bottas, che con la Mercedes era stato il più veloce nella prima tornata delle libere.

22:58Morto il bambino di 8 anni caduto nel Naviglio

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - E' morto all'ospedale di Bergamo, nonostante i tentativi fatti per salvargli la vita, il bambino di 8 anni caduto accidentalmente nel Naviglio Grande di Turbigo (Milano), nel tardo pomeriggio di oggi, mentre andava in bicicletta. Il bambino, di origine pachistana, era caduto in acqua verso le 17.15 ed era stato recuperato in corrispondenza di una chiusa alle 18.30, a oltre un chilometro di distanza. Trasportato in elisoccorso a Bergamo, era stato ricoverato in rianimazione, dove è deceduto. E' stato disposto l'esame autoptico.

22:38Sieropositivo contagiò donne: condannato a 24 anni

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Valentino Talluto, il trentenne accusato di aver contagiato con l'Hiv 32 persone tra cui molte sue ex partner, è stato condannato a 24 anni di carcere. Lo hanno deciso i giudici della III Corte di d'Assise di Roma dopo oltre 10 ore di Camera di consiglio. Caduto il reato di epidemia dolosa. Al momento della lettura Talluto non ha avuto reazioni, mentre le vittime si sono abbracciate piangendo. I giudici hanno riconosciuto nei confronti dell'"untore" il reato di lesioni aggravate. La Procura aveva chiesto la condanna all'ergastolo. "E' la nostra piccola grande vittoria, ora siamo unite dalla gioia e pronte ad andare avanti", ha detto una delle ragazze contagiate. Le ex partner dell'"untore" sono apparse visibilmente commosse.

21:45Calcio: febbre Napoli, verso 100mila tifosi in 4 giorni

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Sale la febbre per il Napoli e il San Paolo si prepara a ospitare circa 100.000 spettatori in pochi giorni. Per il match di domenica contro il Sassuolo, infatti, sono stati venduti 49.000 biglietti: il match contro la squadra emiliana vedrà ancora una volta uno stadio pieno per sostenere la capolista nella sua corsa verso il sogno scudetto. Ma l'attesa in città è enorme anche per la sfida contro il Manchester City di mercoledì primo novembre: i biglietti sono stati messi in vendita ieri pomeriggio e in circa 24 ore sono stati già venduti 33.000 tagliandi. Facile che anche contro la squadra di Guardiola si arrivi a una cornice di pubblico da circa 50.000 spettatori.