04:33Russiagate: via a primi capi d’accusa, attesi arresti

NEW YORK - Sul fronte delle indagini sul Russiagate condotte dal procuratore speciale Robert Mueller stanno per essere spiccati i primi capi di accusa. E a partire da lunedi' dovrebbero scattare anche i primi arresti. Lo riporta la Cnn, spiegando come le persone coinvolte e i capi di accusa non sono stati ancora svelati.

04:13Nyt, legale russa che incontro’ Trump legata al Cremlino

NEW YORK - Il dossier anti Hillary Clinton che l'avvocatessa russa Natalia V. Veselnitskaya propose nel giugno 2016 all'allora candidato presidenziale Donald Trump - durante un incontro alla Trump Tower - e' stato discusso anche con esponenti vicini al Cremlino. Lo rivela il New York Times, smentendo la versione della legale che ha sempre detto di aver agito per conto proprio. Nelle scorse settimane alcuni alti esponenti del Cremlino e lo stesso Vladimir Putin sono tornati ad attaccare i democratici americani utilizzando proprio le accuse contenute nel dossier della Veselnitskaya, tra cui quelle secondo cui i principali finanziatori del partito democratico sono colpevoli di frode finanziaria e di evasione fiscale.

03:48Nyt, fu magazine destra a ordinare dossier anti-Trump

NEW YORK - Clamorosa rivelazione nell'ambito del Russiagate. A commissionare per primo il dossier anti-Trump in cui si parla di legami tra l'allora candidato presidenziale e il Cremlino non sono stati ambienti democratici o della campagna di Hillary Clinton, ma il Washington Free Beacon, magazine conservatore che fa al miliardario Paul Singer, uno dei piu' noti investitori di Wall Street e dei principali finanziatori del partito repubblicano. Lo rivela il New York Times.

00:51Incendi: nel Varesotto fiamme sempre più vicine alle case

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Ha ripreso vigore e si sta avvicinando ad alcune abitazioni l' incendio divampato ieri mattina nel Parco regionale del Campo dei Fiori, alle porte di Varese. La Polizia locale di Varese - riferisce Varese news - ha chiuso per qualche ora la strada che conduce al Parco e starebbe valutando l'evacuazione di alcune case in vetta. La strada per salire al Sacro Monte è ora riaperta. A duecento metri dalle case è anche l'altro focolaio nella zona della Rasa, dove le fiamme hanno invaso un canalone lungo il quale sono disposti i tralicci dell'alta tensione. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e una squadra della protezione civile.(ANSA).

00:13Calcio: doppio Cavani, senza storia Paris SG-Nizza

(ANSA) - PARIGI, 27 OTT - Seguito in tribuna dallo squalificato Neymar, il Paris St. Germain continua a vincere anche senza la sua stella brasiliana. E' finito 3-0 il match che opponeva i capitolini al Nizza di Mario Balotelli, che giovedì prossimo sfiderà la Lazio all'Olimpico in Europa League. Protagonista della partita è stato il 'Matador' Cavani, autore di una doppietta e molto ben assistito da Di Maria. Le prodezze dell'uruguayano sono comunque state facilitate dalle incertezze del portiere di riserva del Nizza, l'argentino Benitez, entrato nel corso del match al posto dell'infortunato Cardinale. La terza segnatura del Psg, sempre più leader della Ligue 1, è stata un'autorete di Dante.

00:00Assessore Roma Lemmetti, anche io indagato

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "A quanto pare sarei indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Livorno. Si tratta di un'indagine rispetto alla quale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia o altre comunicazioni. Non sono al corrente dei contenuti dell'inchiesta, ma a quanto ho potuto ricostruire riguarderebbe una presunta turbativa d'asta in una gara indetta dal consiglio di amministrazione della Società del porto industriale di Livorno, all'interno della quale non ho mai ricoperto alcun ruolo". Così l'assessore al Bilancio di Roma Gianni Lemmetti, ex assessore a Livorno, su Fb. Oggi il sindaco di Livorno Filippo Nogarin aveva annunciato di essere indagato per la stessa vicenda relativa ad una presunta turbativa d'asta. "In attesa di ricevere informazioni ufficiali, sono a disposizione degli inquirenti per qualunque chiarimento e ho piena fiducia nel loro operato", scrive su Facebook Lemmetti.

23:16F1: Messico, prove libere, miglior tempo è di Ricciardo

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 27 OTT - L'australiano Daniel Ricciardo, al volante di una Red Bull, ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Messico di formula uno, girando in 1:17.801. Secondo miglior tempo per il britannico Lewis Hamilton, su Mercedes, staccato di 0.131, al quale basterà un quinto posto nella gara di domenica per conquistare il suo quarto titolo mondiale. Bene anche l'altra Red Bull, quella dell'olandese Max Verstappen, che ha ottenuto il terzo tempo, davanti alla Ferrari del tedesco Sebastian Vettel. Quinto l'altro pilota della Rossa, Kimi Raikkonen, che ha preceduto il finlandese Valtteri Bottas, che con la Mercedes era stato il più veloce nella prima tornata delle libere.