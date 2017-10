Ultima ora

09:35Catalogna: rimosso anche comandante Mossos Trapero

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il comandante dei Mossos d'Esquadra, la polizia regionale catalana, Josep Lluis Trapero, è stato rimosso con un ordine del ministero degli Interni spagnolo. La rimozione di Trapero - che ieri non era stata annunciata dal governo spagnolo - è prevista dall'attivazione dell'art. 155 della Costituzione per il commissariamento della Catalogna, pubblicata stamani nella Gazzetta ufficiale, ripresa dai media spagnoli. Trapero è accusato di "sedizione" dalla magistratura spagnola per le manifestazioni a Barcellona del 20 e 21 settembre. Insieme a lui sono indagati per lo stesso reato i presidenti delle due principali organizzazioni della società civile indipendentista, Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, che sono stati arrestati il 16 ottobre. Trapero, invece, è in libertà vigilata con l'obbligo di non uscire dal territorio spagnolo.

09:34Nepal: bus sbanda e precipita nel fiume, almeno 14 morti

(ANSA) - KATHMANDU (NEPAL), 28 OTT - Almeno 14 persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un bus passeggeri che viaggiava in autostrada diretto a Kathamandu, nel Nepal, è sbandato finendo la sua corsa dentro un fiume. Lo riferisce la polizia locale. I soccorritori sono impegnati sul posto a recuperare i cadaveri dal fiume Trishull, noto per le sue forti correnti. Non è ancora chiaro quante persone fossero a bordo del bus e i soccorritori hanno avviato le ricerche nella speranza di ritrovare superstiti. Ignote le cause del sinistro, anche se gli incidenti stradali in Nepal sono spesso dovuti alla scarsa manutenzione delle strade e dei veicoli.

09:26Catalogna: Gazzetta ufficiale, Rajoy assume presidenza

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha assunto le funzioni e i poteri del presidente della Generalitat catalana, dopo la destituzione di Carles Puigdemont, ai sensi dell'art. 155 della Costituzione. La vicepremier, Soraya Saenz de Santamaria, assume le funzioni e i poteri del vice presidente catalano al posto del numero due del Govern, Oriol Junqueras. E' quanto si legge nella Gazzetta ufficiale spagnola pubblicata stamani e ripresa da El Pais.

09:01Incendi: fiamme vicine a case,ancora emergenza nel varesotto

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio che va avanti ormai da giorni nel parco regionale del Campo dei Fiori, nel Varesotto, dove sono ancora al lavoro trenta vigili del fuoco con dieci automezzi, dato che le fiamme sono arrivate molto vicine alle case in alcune località. Secondo quanto riferito dal comando dei vigili del fuoco di Varese, le criticità maggiori si sono registrate nella parte alta del parco dove si è reso necessario evacuare quindici persone tra cui gli ospiti di una struttura ricettiva. Le fiamme si sono avvicinate alle case in alcune zone e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che subissero danni e la strada che sale verso la cima è stata chiusa al traffico dal bivio che porta a Sacro Monte. Anche in località Rasa di Varese i vigili del fuoco sono intervenuti con sette unità, dato che anche in questo caso le fiamme sono in prossimità di alcune case.

04:33Russiagate: via a primi capi d’accusa, attesi arresti

NEW YORK - Sul fronte delle indagini sul Russiagate condotte dal procuratore speciale Robert Mueller stanno per essere spiccati i primi capi di accusa. E a partire da lunedi' dovrebbero scattare anche i primi arresti. Lo riporta la Cnn, spiegando come le persone coinvolte e i capi di accusa non sono stati ancora svelati.

04:13Nyt, legale russa che incontro’ Trump legata al Cremlino

NEW YORK - Il dossier anti Hillary Clinton che l'avvocatessa russa Natalia V. Veselnitskaya propose nel giugno 2016 all'allora candidato presidenziale Donald Trump - durante un incontro alla Trump Tower - e' stato discusso anche con esponenti vicini al Cremlino. Lo rivela il New York Times, smentendo la versione della legale che ha sempre detto di aver agito per conto proprio. Nelle scorse settimane alcuni alti esponenti del Cremlino e lo stesso Vladimir Putin sono tornati ad attaccare i democratici americani utilizzando proprio le accuse contenute nel dossier della Veselnitskaya, tra cui quelle secondo cui i principali finanziatori del partito democratico sono colpevoli di frode finanziaria e di evasione fiscale.

03:48Nyt, fu magazine destra a ordinare dossier anti-Trump

NEW YORK - Clamorosa rivelazione nell'ambito del Russiagate. A commissionare per primo il dossier anti-Trump in cui si parla di legami tra l'allora candidato presidenziale e il Cremlino non sono stati ambienti democratici o della campagna di Hillary Clinton, ma il Washington Free Beacon, magazine conservatore che fa al miliardario Paul Singer, uno dei piu' noti investitori di Wall Street e dei principali finanziatori del partito repubblicano. Lo rivela il New York Times.