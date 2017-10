Ultima ora

13:16Calcio: Juric, classifica brutta ma possiamo risalire

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - "Non pensiamo alla classifica e giochiamocela". Chiaro il messaggio lanciato da Ivan Juric alla vigilia della trasferta di Ferrara. Contro la Spal il Genoa vuole ripartire dopo la sconfitta in settimana con il Napoli. "Da parecchio stiamo facendo prestazioni positive - ha spiegato il tecnico rossoblù - e voglio che continuino così, sperando di fare punti. La Spal è organizzata, da due stagioni hanno uno stile di gioco e lo stesso allenatore per questo sono una squadra difficile da affrontare soprattutto in casa. Sanno chiudersi bene per poi essere pericolosi davanti con Borriello, Paloschi e Antenucci Siamo consapevoli che la classifica non è positiva ma prendo forza dalle prestazioni dei ragazzi - ha aggiunto Juric - .Stiamo recuperando giocatori e forma, anche contro il Napoli abbiamo fatto cose positive. Abbiamo tutte le carte in regola per risalire. La classifica è brutta ma non ci deve condizionare. Di certo affronteremo una squadra solida e vincere non è obbligatorio".

13:13Sci: Goggia, sono uscita per colpa del vento

(ANSA) - SOELDEN (AUSTRIA), 28 OTT - "Mi ha buttato fuori una folata di vento proprio mentre cercavo di prendere una gran velocità alla fine del muro per la parte filante finale della pista. Comunque devo dire che tecnicamente non mi sono piaciuta. Ma le gare sono così: adesso pensiamo alla prossima": cosi' l'attesissima Sofia Goggia ha commentato la sua fine anticipata nel gigante di Soelden, prima gara stagionale di Coppa del Mpndo. In effetti il vento ha creato problemi a molte atlete con forti ed improvvise raffiche e dopo la prima manche si è anzi intensificato. "Non so proprio dire cosa sia successo: sino a quel momento stavo andando davvero bene", e' stato invece il commento di Marta Bassino, anche lei finita fuori pista.

12:57Iraq: riprende produzione petrolio Kirkuk

(ANSA) - BAGHDAD, 28 OTT - Il governo iracheno ha ripreso l'estrazione di petrolio dai giacimenti della provincia di Kirkuk, che era stata bloccata quando, la settimana scorsa, le truppe di Baghdad avevano rioccupato la provincia strappandola al controllo dei Peshmerga curdi che la occupavano dal 2014. Lo hanno reso noto fonti governative. In particolare, l'estrazione è ripresa da mercoledì, ad un ritmo di 90.000 barili al giorno, dal pozzo di Avana. La produzione nei giacimenti di Avana e di Bye Hassan, per un totale di 275.000 barili al giorno, era stata interrotta il 19 ottobre scorso.

12:54Sci: gigante Soelden, in testa Moelgg

(ANSA) - SOELDEN (AUSTRIA), 28 OTT - L'azzurra Manuela Moelgg in 55.57 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Soelden, gara di apertura della stagione 2017/18. Seguono la statunitense Mikaela Shiffrin in 55.69 e la tedesca Viktoria Rebensburg in 55.90 . L'altoatesina Moelgg, 34 anni, è la veterana della squadra italiana con sei secondi e cinque terzi posti in carriera ma mai una vittoria. Fuori invece l'attesissima italiana Sofia Goggia, finita troppo lunga su una porta del ripido muro. Fuori anche la piemontese Marta Bassino quando era in vantaggio di circa un secondo sulla statunitense Mikaela Shiffrin. La seconda miglior azzurra è poi Irene Curtoni momento 19/a in 57.33. Più indietro sua sorella Elena in 58.31. Mentre e' uscita la svizzera Lara Gut al suo rientro dopo un infortunio, ha chiuso in forte ritardo la statunitense Lindsey Vonn in 58.88.

12:50Insulti antisemiti: Lotito “leso prestigio,mandato a legali”

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - La Lazio e il suo presidente Claudio Lotito hanno dato mandato ai propri legali per "procedere in tutte le sedi, penali e civili, per l'accertamento dei reati ed il risarcimento dei gravi danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla lesione della credibilità e del prestigio della società quotata Lazio e del suo presidente Claudio Lotito nei confronti di soggetti, persone e testate giornalistiche, televisive e radiofoniche che hanno attribuito comportamenti, fatti, frasi ed interpretazioni in difformità da quelle realmente pronunciate e verificatesi". Il mandato arriva dopo le polemiche sugli adesivi di Anna Frank e la diffusione dell'audio di una telefonata di Lotito in cui si parla della visita alla Sinagoga, con la frase 'famo sta sceneggiata'. Lotito e la Lazio contesteranno ricostruzioni giornalistiche seguite alla visita in Sinagoga e l'interpretazione di quelle parole, sottolineando che la telefonata si sarebbe svolta con l'esponente della comunità ebraica romana, Vittorio Pavoncello.

12:47Incendi a Campo dei Fiori e nei boschi della Valtellina

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Un incendio sta devastando il parco regionale del Campo dei Fiori, nel Varesotto, e uno i boschi delle Alpi Orobie nel comune di Forcola (Sondrio). Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio che va avanti ormai da giorni a Campo dei Fiori, dove si e' reso necessario evacuare quindici persone. Le fiamme si sono avvicinate alle case in alcune zone e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che subissero danni. Ora il fronte dell'incendio è presidiato e in spegnimento. "Al momento ci sono i Canadair in azione e le squadre stanno lavorando senza sosta - scrive il Comune di Varese - si invitano i cittadini a mantenere la calma e a chiamare i numeri di pronto intervento in caso di reale necessità al fine di non rallentare le operazioni di soccorso". Un incendio, alimentato dal vento, sta devastando da ieri sera i boschi di Forcola (Sondrio). Sul posto sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile.

12:40Catalogna: Mossos, continuiamo a lavorare normalmente

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Proteggere e garantire la sicurezza delle persone è la nostra priorità. Continuiamo a lavorare normalmente". E' quanto si legge sull'account Twitter dei Mossos d'Esquadra, la polizia regionale catalana, il cui comandante Josep Luis Trapero è stato destituito dal governo di Madrid. Nel post anche la foto di due agenti che camminano tra i passanti in una via affollata.