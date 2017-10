Ultima ora

12:29Catalogna: media, possibile arresto Puigdemont da lunedì

(ANSA) - BARCELLONA, 28 OTT - Il possibile arresto del presidente della Catalogna Carles Puigdemont per ordine della giustizia spagnola potrebbe scattare da lunedì, riferisce il quotidiano catalano Ara. La procura dello Stato spagnolo infatti presenterà lunedì contro di lui e contro il Govern catalano una denuncia davanti al tribunale supremo per sedizione e ribellione e chiederà misure cautelari. Puigdemont e i suoi ministri sono stati dichiarati destituiti ieri sera dal governo spagnolo.

12:28Incendi portano Pm10 a 354 nel Torinese, 7 volte limite

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Dopo giorni di fumo provocato dagli incendi boschivi, valore record per le 'polveri sottili' a Beinasco, nella prima cintura di Torino. La centralina di Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), ha registrato ieri una concentrazione di 354 microgrammi al metro cubo, 7 volte la soglia massima. Il dato è stato confermato, questa mattina, dal "primo livello di validazione", precisa Arpa. La successiva validazione avviene in una dozzina di giorni, ma l'eventuale scostamento è minimo, spiega l'Agenzia ambientale. Pm10 a quota 204 mcg a Pinerolo (Torino), all'imbocco della Valle Chisone, 178 mcg alla stazione di Torino Lingotto. (ANSA).

12:20Isis, fossa comune con 50 corpi trovata in Iraq

(ANSA) - BAGHDAD, 28 OTT - Le forze di sicurezza irachene hanno scoperto una fossa comune contenente i resti di 50 persone massacrate dall'Isis a Hawija, 60 chilometri a sud-ovest di Kirkuk, che le truppe governative hanno strappato ai jihadisti dello Stato islamico il 5 ottobre scorso. Si tratta della sesta fossa comune scoperta in questa regione da quando è stata rioccupata dall'esercito di Baghdad. Le vittime erano militari e delle forze di sicurezza irachene, 'giustiziati' sommariamente nel villaggio di Bakara, secondo le forze armate.

12:12Cerca di strozzare la moglie con laccio, poi tenta suicidio

(ANSA) - APIRO (MACERATA), 28 OTT - Cerca di strozzare la moglie con un laccio di plastica, al culmine di una lite in cui l'aveva anche picchiata: la donna riesce a divincolarsi, scappa di casa e si rifugia nella caserma dei carabinieri. Una pattuglia va in cerca dell'aggressore, che nel frattempo ha tentato di uccidersi, ma senza riuscirci, e lo arresta. L'ennesimo tentativo di femminicidio (il secondo in poche ore nella provincia di Macerata, dopo la donna ridotta in fin di vita dal compagno a colpi di martello) è accaduto ieri notte a Poggio San Vicino. La vittima, che non è in pericolo di vita, è una donna di 53 anni, l'aggressore ha 57 anni. La donna è stata portata nell'ospedale di Jesi, l'uomo rinchiuso in carcere. Sembra che il litigio sia scoppiato per motivi di gelosia.

12:07Fiamme danneggiano auto Poste, anarchici rivendicano gesto

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - Non un corto circuito o il gesto di un piromane ma un gesto dimostrativo degli anarchici in solidarietà con i loro compagni sotto processo a Torino. L'incendio di una Panda delle Poste Italiane, danneggiata solo nella parte anteriore dalle fiamme, avvenuto tre notti fa davanti alle Poste di Bolzaneto, nella periferia di Genova è stato rivendicato con un post sul sito Alce Nera Anarchica come segno di vicinanza ai sette anarchici finiti sotto processo per una serie di attentati dopo l'indagine Scripta Manent nata dal procedimento instaurato presso la procura di Torino a seguito del ferimento a Genova dell'ingegner Roberto Adinolfi, ad di Ansaldo Nucleare. Nella rivendicazione vengono citati i nomi di Ghespa e Paska e conclude: "siamo con voi! per tutti i migranti morti nelle frontiere. Vendetta!". Le Poste sono da tempo nel mirino degli anarchici perché in alcune occasioni lo Stato ha utilizzato la piccola compagnia aerea di Poste Italiane per rimpatriare clandestini.

12:03Afghanistan: scontri in Ghazni, almeno 20 morti

(ANSA) - KABUL, 28 OTT - Intensi scontri sono avvenuti nelle ultime ore nella provincia centro-orientale afghana di Ghazni fra le forze di sicurezza ed i talebani, con un bilancio di almeno 20 morti. Lo riferisce oggi Radio Killid. L'emittente ha citato il portavoce del governo provinciale, Arif Noori, secondo cui gli incidenti si sono ripetuti in cinque distretti ed hanno provocato la morte di nove agenti di polizia ed undici militanti. Gli scontri sono stati confermati dal portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, per il quale almeno 14 membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi o feriti.

12:03Fisco: onlus per disabili non dichiara 3,5 mln, due denunce

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Evasione fiscale per 3,5 milioni di euro, 128 lavoratori irregolari e 18 in nero: è il bilancio di una serie di controlli della GdF di Como in una cooperativa sociale onlus specializzata nell'assistenza domiciliare ad anziani e disabili. Gli accertamenti hanno consentito di riqualificare l'ente in impresa commerciale, passaggio che ha fatto decadere le agevolazioni fiscali. Grazie alla totale esenzione dal pagamento delle imposte, la cooperativa era riuscita a praticare prezzi più vantaggiosi. In tutto sono sono stati trovati 18 lavoratori in nero e 128 soci lavoratori irregolari (sono state fatte sanzioni per 190mila euro). Da un punto di vista fiscale, la cooperativa, negli anni d' imposta 2013 e 2014, Non ha dichiarato ricavi per 2,5 milioni di euro, Iva per 850 mila euro e ritenute Irpef trattenute ai lavoratori pari a 200 mila euro. La Gdf ha quindi segnalato alla Procura di Como l'amministratore di diritto, un 27enne, e il padre di 50 anni.