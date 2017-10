Ultima ora

12:47Incendi a Campo dei Fiori e nei boschi della Valtellina

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Un incendio sta devastando il parco regionale del Campo dei Fiori, nel Varesotto, e uno i boschi delle Alpi Orobie nel comune di Forcola (Sondrio). Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio che va avanti ormai da giorni a Campo dei Fiori, dove si e' reso necessario evacuare quindici persone. Le fiamme si sono avvicinate alle case in alcune zone e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che subissero danni. Ora il fronte dell'incendio è presidiato e in spegnimento. "Al momento ci sono i Canadair in azione e le squadre stanno lavorando senza sosta - scrive il Comune di Varese - si invitano i cittadini a mantenere la calma e a chiamare i numeri di pronto intervento in caso di reale necessità al fine di non rallentare le operazioni di soccorso". Un incendio, alimentato dal vento, sta devastando da ieri sera i boschi di Forcola (Sondrio). Sul posto sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile.

12:40Catalogna: Mossos, continuiamo a lavorare normalmente

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Proteggere e garantire la sicurezza delle persone è la nostra priorità. Continuiamo a lavorare normalmente". E' quanto si legge sull'account Twitter dei Mossos d'Esquadra, la polizia regionale catalana, il cui comandante Josep Luis Trapero è stato destituito dal governo di Madrid. Nel post anche la foto di due agenti che camminano tra i passanti in una via affollata.

12:37Iraq: Iom, 175.000 sfollati per scontri curdi-governativi

(ANSA) - BAGHDAD, 28 OTT - Sono 175.000 i civili fuggiti dalle loro case negli ultimi giorni nel nord dell'Iraq a causa dei combattimenti tra i Peshmerga curdi da un lato e, dall'altro, l'esercito di Baghdad e le milizie loro alleate a maggioranza sciita degli Hashid Shaabi. Lo ha detto un portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom). Secondo il portavoce, la maggioranza ha dovuto abbandonare nuovamente le proprie case dopo avervi fatto ritorno a causa dei combattimenti scoppiati questa settimana, dopo che, la settimana scorsa, le truppe governative avevano ripreso quasi pacificamente gran parte delle aree conteste con i curdi. Nel frattempo Duraid Hikmat, consigliere del governatore della provincia di Ninive per i problemi dei cristiani, ha detto che centinaia di famiglie di questa comunità sono state costrette a fuggire a causa dei bombardamenti curdi.

12:36Sequestro cantiere lungomare Nicotera, presunte irregolarità

(ANSA) - NICOTERA (VIBO VALENTIA), 28 OTT - I finanzieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito il sequestro preventivo, per presunte irregolarità nella procedura di gara, del cantiere edile e delle opere per la realizzazione del waterfront della frazione marina del Comune di Nicotera. Quattro sono le persone indagate, tra cui l'ex sindaco della cittadina Francesco Pagano, di 56 anni, Raffaele Galati (32), titolare dell'impresa esecutrice, il progettista Gaetano Artusa (45) e il tecnico comunale Carmelo Ciampa (68), alle quali vengono contestate, a vario titolo, le ipotesi di reato di abuso d'ufficio, falso in atti pubblici commesso da pubblico ufficiale, frode nelle pubbliche forniture, truffa e abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo. Il sequestro è stato disposto dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della Procura sulla base delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia tributaria in relazione allo svolgimento della procedura di gara indetta dal Comune di Nicotera.

12:29Catalogna: media, possibile arresto Puigdemont da lunedì

(ANSA) - BARCELLONA, 28 OTT - Il possibile arresto del presidente della Catalogna Carles Puigdemont per ordine della giustizia spagnola potrebbe scattare da lunedì, riferisce il quotidiano catalano Ara. La procura dello Stato spagnolo infatti presenterà lunedì contro di lui e contro il Govern catalano una denuncia davanti al tribunale supremo per sedizione e ribellione e chiederà misure cautelari. Puigdemont e i suoi ministri sono stati dichiarati destituiti ieri sera dal governo spagnolo.

12:28Incendi portano Pm10 a 354 nel Torinese, 7 volte limite

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Dopo giorni di fumo provocato dagli incendi boschivi, valore record per le 'polveri sottili' a Beinasco, nella prima cintura di Torino. La centralina di Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), ha registrato ieri una concentrazione di 354 microgrammi al metro cubo, 7 volte la soglia massima. Il dato è stato confermato, questa mattina, dal "primo livello di validazione", precisa Arpa. La successiva validazione avviene in una dozzina di giorni, ma l'eventuale scostamento è minimo, spiega l'Agenzia ambientale. Pm10 a quota 204 mcg a Pinerolo (Torino), all'imbocco della Valle Chisone, 178 mcg alla stazione di Torino Lingotto. (ANSA).

12:20Isis, fossa comune con 50 corpi trovata in Iraq

(ANSA) - BAGHDAD, 28 OTT - Le forze di sicurezza irachene hanno scoperto una fossa comune contenente i resti di 50 persone massacrate dall'Isis a Hawija, 60 chilometri a sud-ovest di Kirkuk, che le truppe governative hanno strappato ai jihadisti dello Stato islamico il 5 ottobre scorso. Si tratta della sesta fossa comune scoperta in questa regione da quando è stata rioccupata dall'esercito di Baghdad. Le vittime erano militari e delle forze di sicurezza irachene, 'giustiziati' sommariamente nel villaggio di Bakara, secondo le forze armate.