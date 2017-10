Ultima ora

15:49

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Un'iniziativa in Campidoglio dal titolo 'L'antifascismo in marcia' ha visto insieme la sindaca Virginia Raggi e l'Anpi. "Dobbiamo continuare a proclamare ogni giorno Roma fieramente e sempre antifascista - ha detto la sindaca - Purtroppo qualcuno vorrebbe portare indietro le lancette della storia, veicolando messaggi di violenza e discriminazione. Ci siamo sempre opposti e continueremo a opporci a tutto ciò". Il presidente nazionale dell'Anpi Carlo Smuraglia ha spiegato che oggi inizi "una nuova era della tolleranza zero: di fascisti con camice nere o di ogni altra forma non ne vogliamo più sapere". In Piazza Montecitorio è stato fermato e denunciato l'attivista di estrema destra Maurizio Boccacci mentre tentava di esporre una bandiera con il simbolo dell'aquila sul fascio littorio. Inoltre 7 militanti di Avanguardia Nazionale sono stati identificati dopo che stamani si erano ritrovati al Cimitero del Verano per "commemorare i Martiri della Rivoluzione Fascista del 1922".

15:48

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - La Sampdoria riparte dalla reazione con l'Inter nell'anticipo martedì di San Siro con quel 3-2 per i nerazzurri che sarebbe potuto tradursi in un pareggio. Marco Giampaolo in vista della gara domani al Ferraris col Chievo chiede questo ai suoi ragazzi in un match che potrebbe dare risposte importanti anche sull'obiettivo stagionale dei blucerchiati: "Dobbiamo dimostrare di poter stare lì a ridosso delle big e anche i nostri avversari si giocano le stesse posizioni", spiega il tecnico che non si fida della squadra di Rolando Maran: "E' una formazione che ci assomiglia molto nelle linee di gioco e nel modo di difendere: bisognerà essere bravi a cercarci gli spazi. Davanti ha attaccanti forti come Meggiorini e Pellissier, ha un buon bilancio fuori casa e un allenatore che in questi anni ha saputo dare solidità. E' una partita alla pari, la classifica dice questo".

15:41

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Centoventi anni di storia bianconera, a raccontarli è Walter Veltroni. Il compleanno Juve cade il primo novembre, e dal 10 una mostra curata da Walter Veltroni - apprende l'Ansa - racconterà la storia di un club che dall'idea vincente di un gruppo di studenti del liceo D'Azeglio di Torino per arrivare alla 'Joya' di Dybala ha rappresentato la fidanzata sportiva di metà degli italiani ed un avversario inossidabile per l'altra metà.

15:29

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - Cartelli con la scritta "No ai licenziamenti" e slogan, stamattina, a Napoli, davanti alla sede della Coop in via Arenaccia, dove si sono radunati un gruppo di dipendenti aderenti al sindacato Usb. "La complessa vertenza che rischia di bruciare oltre cento posti di lavoro in questo territorio già ad alto tasso di disoccupazione - commenta Francesco Iacovone, dell'Esecutivo Nazionale USB - ha visto la risposta compatta dei lavoratori che stanno manifestando davanti la Coop di via Arenaccia a Napoli". "Oltre cento persone presidiano gli ingressi e spiegano le loro ragioni ai cittadini napoletani - prosegue il sindacalista - e Unicoop Tirreno non potrà che tener conto della riuscita di questa manifestazione'". "L'USB rinnova l'invito alle istituzioni e al mondo cooperativo ad aprire un tavolo di crisi in Regione e continuerà a sostenere i lavoratori Coop", conclude Iacovone.

15:29

(ANSA) - BARCELLONA, 28 OTT - In una dichiarazione istituzionale, il presidente della Catalogna Carles Puigdmeont ha invitato alla "opposizione democratica all'applicazione dell'articolo 155" della Costituzione spagnola che ha definito una "aggressione premeditata alla volontà espressa dai catalani".

15:24

(ANSA) - GIAVENO (TORINO), 28 OTT - Nella Valle Sangone, una delle vallate piemontesi devastate dai roghi in questi giorni, sono stati trovati inneschi incendiari: alcuni hanno funzionato, altri no. Lo hanno rivelato i responsabili delle squadre di intervento, a Giaveno (Torino), dove è arrivato il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. Le indagini sono condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri forestali. "La situazione, al momento, sembra sotto controllo - ha detto il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino oggi sui luoghi degli incendi -. Anche se un cambiamento di clima repentino può riaccendere i focolai, quindi non si può mollare l'attenzione e l'allerta". Ora il vento è calato, ma già stasera dovrebbe riprendere. Per questo i vigili del fuoco sono impegnati a consolidare i punti critici. Le fiamme che da giorni devastano il Piemonte non hanno risparmiato il bosco dell'Alevè, la foresta di pini cembri più estesa e antica d'Europa, citata anche nell'Eneide di Virgilio.

15:23

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Si è dimesso Paolo Giordana, capo di gabinetto della sindaca Chiara Appendino. "Sono convinto - scrive - della correttezza del mio operato e lo dimostrerò nelle sedi opportune. Mi preme, più che ogni altra cosa, tutelare la Città di Torino e l'Amministrazione. Per questa ragione ho prontamente rassegnato le dimissioni nelle mani della Sindaca". Giordana è stato interrogato questa mattina dai pm che conducono l'inchiesta sui conti della Città. "Accetto le dimissioni di Paolo Giordana, sono umanamente dispiaciuta per la persona, lo ringrazio di aver messo al primo posto l'interesse della Città". E' la dichiarazione della sindaca Chiara Appendino, alla decisione comunicata dal capo di gabinetto al termine dell'interrogatorio dai pm. La decisione di Giordana - si apprende - è stata decisa dopo che sono stati resi noti i verbali delle telefonate con il presidente di Gtt per chiedere la cancellazione di una multa di un amico su un bus.