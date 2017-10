Ultima ora

14:55Calcio: Atalanta, Cornelius è fermo, niente Udinese

(ANSA) - BERGAMO, 28 OTT - "Cornelius è fermo, è bloccato. Ha preso una forte contusione alla schiena, ieri nel calciare ha fatto un movimento e s'è bloccato. Su Gomez e Hateboer decido dopo l'allenamento". Alla vigilia di Udine, Gian Piero Gasperini fa la conta degli indisponibili e degli acciaccati della sua Atalanta: "Per il Papu c'è l'imprevisto del pestone preso a Genova che si sta trascinando da quattro partite - spiega il tecnico nerazzurro -. Andiamo avanti preservando se possibile alcuni giocatori. Abbiamo avuto buone risposte in termini di recupero e infortuni, finora: sette partite in 21 giorni sono tante, però la rosa è ampia e ci consente di variare". Niente turnover, forse, per uno degli stakanovisti del gruppo: "Freuler è uno di quelli per cui la condizione migliora giocando - chiosa Gasperini -. Si tratta di un giocatore dal grande rendimento emerso nel girone di ritorno della scorsa stagione, sta facendo molto bene anche nella nazionale svizzera".

14:53Calcio: Mihajlovic, le difficoltà mi esaltano

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - "Allenatore in bilico? Non è la prima volta, non sarà l'ultima, in ogni caso mi esalto nelle difficoltà". Parole di Sinisa Mihajlovic sul suo possibile esonero in caso di risultato negativo nel match casalingo con il Cagliari. "Sono nel mondo del calcio da 30 anni, immaginate quante ne ho viste - ha aggiunto il tecnico del Torino -. Sono concentrato sulla partita con il Cagliari, la preparo come sempre con serietà e fiducia: il mio unico pensiero è vincere e rimettere il Torino in carreggiata. Domani voglio in campo 11 giocatori assatanati. Mi piacciono le difficoltà, per questo faccio l'allenatore. Non mi arrendo, non mollo, non torno indietro: fa parte del mio dna" La presenza di Belotti in campo domani dal 1' "dipenderà dall'allenamento di oggi e da quello di domani mattina. Dopo l'allenamento di domani capiremo e decideremo chi giocherà - ha aggiunto Mihajlovic che spera di recuperare il suo centravanti, out dalla sfida con il Verona per un problema al ginocchio -. Non vogliamo rischiare nessuno".

14:50Catalogna: migliaia a manifestazione Madrid per unità Spagna

(ANSA) - MADRID, 8 OTT - Migliaia di persone sono riunite in Plaza Colon a Madrid in un mare di bandiere spagnole per difendere l'unità della Spagna e denunciare la dichiarazione di indipendenza approvata ieri dal parlamento catalano. La manifestazione è stata convocata dalla Fondazione per la difesa della nazione spagnola (Denaes). Alla concentrazione partecipano fra gli altri la presidente della regione di Madrid Cristina Cifuentes (Pp) e il vicesegretario popolare Pablo Casado.

14:48Grecia: lettera-bomba a ex premier Papademos, un arresto

(ANSA) - ATENE. 28 OTT - La polizia greca ha arrestato un uomo sospettato di aver compiuto l'attentato con una lettera bomba che nello scorso maggio ferì seriamente l'ex premier Loukas Papademos e altre due persone che erano in auto con lui. Il sospetto, un 29ene il cui nome non è stato reso noto, sarebbe anche coinvolto nell'invio, nel marzo scorso, di plichi esplosivi al ministero delle Finanze tedesco e agli uffici parigini del Fondo Monetario Internazionale, dove una persona rimase lievemente ferita. Papademos, 70 anni, premier tecnico per sei mesi tra il 2011 e il 2012 ed ex vicegovernatore della Banca centrale europea riportò ferite al torace e una gamba, e rimase in ospedale per più di un mese.

14:47Calcio: Liga, Siviglia-Leganes spostata alle 22.30

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - E' fine ottobre ma in Andalusia il caldo non allenta la presa. Le alte temperature (oltre i 30 gradi) previste nella regione nel sud della Spagna, unite alle intense radiazioni solari, hanno consigliato la Liga di posticipare di qualche ora (con inizio alle 22:30) la partita Siviglia-Leganes, valida per la decima giornata del massimo campionato, inizialmente programmata alle 16:15.

14:41Calcio: Wanda Nara, ‘fiducia nella giustizia’

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - "Wanda Nara ripone massima fiducia nella giustizia ed è assolutamente convinta di dimostrare la propria innocenza". Lo si legge un una nota scritta dall'avvocato Giuseppe Di Carlo riguardo la questione giudiziaria che oppone Wanda Nara all'ex marito Maxi Lopez. Il giocatore dell'Udinese ha portato in tribunale l'ex moglie per aver diffuso sui social network i suoi dati personali. "La signora Nara Wanda - si legge nella nota dell'avvocato - ha sporto numerose denunce-querele nei confronti del Lopez (cui seguiranno i conseguenti procedimenti penali) per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento, atteso che il medesimo non provvede a versare quanto dovuto ai propri figli dal mese di gennaio 2017, per un importo complessivo di oltre 130.000,00.Non vi è alcun dubbio che ogni azione messa in campo dal Lopez rappresenta esclusivamente il tentativo - vano e disperato - di non adempiere le obbligazioni derivanti dalle citate pronunce rese dalle autorità giudiziarie nei confronti della propria famiglia".

14:36Sci: Cdm, Rebensburg vince il gigante di Soelden

(ANSA) - SOELDEN (AUSTRIA), 28 OTT - Al comando dopo la prima manche, l'azzurra Manuela Moelgg in 1'55.73 è giunta terza nello slalom gigante di Soelden, gara di apertura della Coppa del Mondo di sci. Ha vinto la tedesca Viktoria Rebensburg in 1'55.20 e seconda la francese Tessa Worley in 1'55.34. Per l'Italia c'è poi il 14/o posto di Irene Curtoni in 1'57.06.