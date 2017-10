Ultima ora

15:23Torino: si dimette capo gabinetto sindaca

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Si è dimesso Paolo Giordana, capo di gabinetto della sindaca Chiara Appendino. "Sono convinto - scrive - della correttezza del mio operato e lo dimostrerò nelle sedi opportune. Mi preme, più che ogni altra cosa, tutelare la Città di Torino e l'Amministrazione. Per questa ragione ho prontamente rassegnato le dimissioni nelle mani della Sindaca". Giordana è stato interrogato questa mattina dai pm che conducono l'inchiesta sui conti della Città. "Accetto le dimissioni di Paolo Giordana, sono umanamente dispiaciuta per la persona, lo ringrazio di aver messo al primo posto l'interesse della Città". E' la dichiarazione della sindaca Chiara Appendino, alla decisione comunicata dal capo di gabinetto al termine dell'interrogatorio dai pm. La decisione di Giordana - si apprende - è stata decisa dopo che sono stati resi noti i verbali delle telefonate con il presidente di Gtt per chiedere la cancellazione di una multa di un amico su un bus.

15:23Raggi, ogni giorno Roma fieramente e sempre antifascista

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Dobbiamo continuare a proclamare ogni giorno Roma fieramente e sempre antifascista". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante l'iniziativa con l'Anpi "L'antifascismo in marcia". "Purtroppo qualcuno vorrebbe portare indietro le lancette della storia, veicolando messaggi di violenza e discriminazione. Ci siamo sempre opposti e continueremo a opporci a tutto ciò, con gli strumenti a nostra disposizione", ha detto la sindaca. Il presidente nazionale dell'Anpi Carlo Smuraglia intervenendo in Campidoglio ha spiegato che "Questa giornata ha un suo valore anche simbolico. E' bella e importante, non fine a se stessa. Non è solo la risposta a una provocazione ma l'inizio di una nuova era della tolleranza zero: di fascisti con camice nere o di ogni altra forma non ne vogliamo più sapere". L'iniziativa si è conclusa con 'Bella Ciao' cantata in Aula Giulio Cesare dalla sindaca Raggie da tutti i partecipanti.

15:22Fiamme su bus davanti stazione Termini, Atac apre indagine

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Un incendio stamane ha danneggiato un bus della linea 714 al capolinea di piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini. Paura ma nessun ferito per la una colonna di fumo nero che si è sprigionata dalle fiamme. L'Atac ha "immediatamente aperto un'indagine per accertare la cause del principio di incendio". "La vettura - si legge in una nota- si stava preparando alla ripartenza quando si è sviluppato il principio di incendio nel vano motore. Il personale è intervenuto con gli estintori di bordo, mentre venivano allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti. La vettura è stata parzialmente danneggiata, ma non in maniera irreparabile. L'evento non ha procurato alcuna conseguenza alle persone né ha provocato altri danni".

15:12Tenta esporre bandiera fascista a Montecitorio, fermato

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - E' stato fermato e identificato da polizia e carabinieri l'attivista di estrema destra Maurizio Boccacci mentre tentava di esporre una bandiera con il simbolo dell'aquila sul fascio littorio in piazza Montecitorio. E' stato denunciato per apologia del fascismo e nei suoi confronti è stato notificato il foglio di via obbligatorio da Roma per tre anni poiché residente in altro comune. Sono in atto in tutta Roma servizi preventivi per scongiurare iniziative non autorizzate nel giorno dell'anniversario della Marcia su Roma. Inoltre, Un gruppo di appartenenti al movimento di estrema destra Avanguardia Nazionale che stamattina si è ritrovato al Cimitero del Verano per "commemorare i Martiri della Rivoluzione Fascista del 1922" è stato portato nel vicino commissariato per l'identificazione. E' accaduto intorno alle 10.30. Secondo quanto si è appreso, si è trattato di sette persone. Dopo gli accertamenti hanno lasciato gli uffici di polizia e si sarebbero nuovamente recati al cimitero per la commemorazione.

14:55Calcio: Atalanta, Cornelius è fermo, niente Udinese

(ANSA) - BERGAMO, 28 OTT - "Cornelius è fermo, è bloccato. Ha preso una forte contusione alla schiena, ieri nel calciare ha fatto un movimento e s'è bloccato. Su Gomez e Hateboer decido dopo l'allenamento". Alla vigilia di Udine, Gian Piero Gasperini fa la conta degli indisponibili e degli acciaccati della sua Atalanta: "Per il Papu c'è l'imprevisto del pestone preso a Genova che si sta trascinando da quattro partite - spiega il tecnico nerazzurro -. Andiamo avanti preservando se possibile alcuni giocatori. Abbiamo avuto buone risposte in termini di recupero e infortuni, finora: sette partite in 21 giorni sono tante, però la rosa è ampia e ci consente di variare". Niente turnover, forse, per uno degli stakanovisti del gruppo: "Freuler è uno di quelli per cui la condizione migliora giocando - chiosa Gasperini -. Si tratta di un giocatore dal grande rendimento emerso nel girone di ritorno della scorsa stagione, sta facendo molto bene anche nella nazionale svizzera".

14:53Calcio: Mihajlovic, le difficoltà mi esaltano

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - "Allenatore in bilico? Non è la prima volta, non sarà l'ultima, in ogni caso mi esalto nelle difficoltà". Parole di Sinisa Mihajlovic sul suo possibile esonero in caso di risultato negativo nel match casalingo con il Cagliari. "Sono nel mondo del calcio da 30 anni, immaginate quante ne ho viste - ha aggiunto il tecnico del Torino -. Sono concentrato sulla partita con il Cagliari, la preparo come sempre con serietà e fiducia: il mio unico pensiero è vincere e rimettere il Torino in carreggiata. Domani voglio in campo 11 giocatori assatanati. Mi piacciono le difficoltà, per questo faccio l'allenatore. Non mi arrendo, non mollo, non torno indietro: fa parte del mio dna" La presenza di Belotti in campo domani dal 1' "dipenderà dall'allenamento di oggi e da quello di domani mattina. Dopo l'allenamento di domani capiremo e decideremo chi giocherà - ha aggiunto Mihajlovic che spera di recuperare il suo centravanti, out dalla sfida con il Verona per un problema al ginocchio -. Non vogliamo rischiare nessuno".

14:50Catalogna: migliaia a manifestazione Madrid per unità Spagna

(ANSA) - MADRID, 8 OTT - Migliaia di persone sono riunite in Plaza Colon a Madrid in un mare di bandiere spagnole per difendere l'unità della Spagna e denunciare la dichiarazione di indipendenza approvata ieri dal parlamento catalano. La manifestazione è stata convocata dalla Fondazione per la difesa della nazione spagnola (Denaes). Alla concentrazione partecipano fra gli altri la presidente della regione di Madrid Cristina Cifuentes (Pp) e il vicesegretario popolare Pablo Casado.