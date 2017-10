Ultima ora

17:20Somalia: polizia, autobomba contro hotel a Mogadiscio

(ANSA) - MOGADISCIO, 28 OTT - La polizia somala riferisce che un'autobomba è esplosa fuori di un hotel e colpi di arma da fuoco si sono uditi dall'interno. Secondo un tweet dell'emittente Al Arabiya che cita un un proprio giornalista a Mogadiscio, nell'area dell'esplosione "si alza una colonna di fumo".

17:11Tennis: Wta Finals, Venus Williams in finale

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Venus Williams è la seconda finalista delle Wta Finals di tennis in corso di svolgimento a Singapore. Nella seconda semifinale la 37enne statunitense ha sconfitto la francese Caroline Garcia in tre set con il punteggio di 6-7 6-2 6-3. Domani Venus affronterà per il titolo la danese Caroline Wozniacki che nella prima semifinale aveva battuto la ceca Karolina Pliskova.

17:02Lavoro: Cei, quattro proposte al governo

(ANSA) - CAGLIARI, 28 OTT - Applicare un'Iva agevolata alle imprese che rispettano criteri sociali e ambientali; rafforzare la filiera professionalizzante nel sistema educativo; superare negli appalti il criterio del massimo ribasso per valutare anche la sostenibilità ambientale e sociale dell'offerta: allargare gli investimenti dei Pir, i Piani Individuali di Risparmio, anche alle piccole aziende non quotate: sono le quattro proposte per sostenere la creazione di occupazione presentate dalla Cei al premier Paolo Gentiloni, oggi alla Settimana Sociale dei cattolici italiani. Le proposte al governo arrivano dopo i lavori di questi giorni a Cagliari della Settimana Sociale dei cattolici. Quattro proposte "cantierabili" da subito, sottolineano i promotori dei lavori. Per quanto riguarda l'Iva, si tratta di premiare, applicando la percentuale agevolata, quelle filiere che rispettano determinati criteri sociali ambientali. "Un'operazione - ha sottolineato l'economista Leonardo Becchetti - che può essere fatta a costo zero".

16:55Calcio: Liga, Valencia vince ancora, Zaza di nuovo in gol

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il Valencia passa 2-1 in casa dell'Alaves nell'anticipo della decima giornata del campionato spagnolo e consolida la seconda posizione in classifica con 24 punti, a una lunghezza dalla capolista Barcellona impegnata stasera in casa dell'Athletic Bilbao. Ancora in gol Simone Zaza, che ha aperto le marcature al 34' del primo tempo. Si tratta del nono centro per l'attaccante italiano, che spera di essere convocato per il playoff Mondiale con la Svezia di metà novembre. Al 4' della ripresa il pareggio dei padroni di casa con Alexis prima del rigore decisivo trasformato da Rodrigo al 21'.

16:40Calcio: 1-0 al Tottenham, United vince sfida tra 2/e Premier

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il Manchester United ha vinto di misura il confronto con il Tottenham, incontro clou della decima giornata di Premier League che si è giocato all'Old Trafford. La squadra di Mourinho conquista così il secondo posto in solitaria con tre punti di vantaggio sulla squadra londinese. Privi del bomber Harry Kane, gli uomini di Pochettino non sono riusciti a scardinare la difesa dei Red Devils, la meno battuta del campionato insieme a quella del City, subendo nel finale, al 36' st, la rete decisiva di Martial, che era entrato al 25' al posto di Rashford. Poco prima del vantaggio, lo United aveva colpito un palo con Lukaku. Si conferma così la tradizione negativa per gli Spurs all'Old Trafford, dove hanno vinto solo due volte in 26 incontri totali, subendo 21 sconfitte.

16:39Nepal: autobus nel fiume, almeno 31 morti

(ANSA) - KATHMANDU, 28 OTT - 31 persone sono morte oggi in un incidente in Nepal. Un autobus per il trasporto di passeggeri è sbandato finendo in un fiume. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che i feriti sono 15. Il bus è uscito di strada cadendo nel fiume Trishuli, nel distretto di Dhading, a circa 80 km a est dalla capitale Kathmandu. Soccorritori e sommozzatori dell'esercito stanno setacciando il corso d'acqua cercando eventuali corpi ancora intrappolati nel relitto, in gran parte sommerso. "Abbiamo già recuperato 31 corpi, ma crediamo che possano esserci altre vittime intrappolate", ha detto l'amministratore del governo Shyam Prasad Bhandari.

16:32Calcio: Crotone, Nicola chiede continuità

(ANSA) - CROTONE, 28 OTT - "Contro la Fiorentina abbiamo l'opportunità di mettere a frutto i miglioramenti fatti, chiedo al gruppo, con l'aiuto dei tifosi, di perseverare in quanto di buono abbiano realizzato". Lo ha detto l'allenatore del Crotone, Davide Nicola, in vista della partita casalinga contro la Fiorentina. "Loro sono una squadra che costruisce da dietro per colpire in profondità - ha aggiunto il tecnico del Crotone -, sono una squadra giovane che ha un buon passo. Noi siamo coscienti che ci saranno momenti in cui dovremo essere organizzati ed aggressivi ad una certa altezza di campo e momento in cui potremo alzare il baricentro. Abbiamo preparato la gara starà a noi, a livello mentale e con l'aiuto del pubblico, mettere in campo quello che abbiamo preparato. Il nostro obiettivo - ha concluso Nicola - è migliorare nei movimenti e negli atteggiamenti durante la gara, nell'ultimo passaggio, nella determinazione per sfruttare meglio quello che creiamo. Dobbiamo perseverare".