18:13Ponte crollato nel Lecchese: un anno dopo ricordata vittima

(ANSA) - ANNONE (LECCO), 28 OTT - Un anno fa il crollo del ponte di Annone Brianza (Lecco), oggi il ricordo della vittima e la voce di un sindaco che chiede un nuovo cavalcavia. In mattinata si è svolta una cerimonia commemorativa, presenti gli amministratori locali e cittadini. Il pensiero è andato a Claudio Bertini, 68 anni, lecchese, schiacciato nella sua auto sotto il ponte crollato. Oltre a ricordare Claudio Bertini, il sindaco di Annone Brianza, Patrizio Sidoti, ha detto: "Tragedie come queste non devono più ripetersi e va realizzato velocemente un nuovo ponte per il territorio che in questo momento è penalizzato". Intanto l'inchiesta è nella fase preliminare, recentemente è stata depositata la perizia dal professionista incaricato dalla Procura, e finora sono tre gli indagati, due dirigenti della Provincia di Lecco e uno di Anas.

18:13Anpi e Aned, Sesto non receda da socio istituto Cervi

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Anpi e Aned di Sesto San Giovanni (Milano) chiedono alla Giunta di non far recedere il Comune da socio ordinario a socio sostenitore dell'istituto Alcide Cervi, come stabilito lo scorso 25 ottobre. All'istituto fondato nel 1972, che ha sede a Reggio Emilia, aderiscono 85 comuni in tutta Italia. Riconosciuto dalla Presidenza della Repubblica come luogo di valenza nazionale, si occupa di memoria antifascista. "Il motivo per cui dopo tanti anni, il sindaco Di Stefano e la sua Giunta hanno deciso che il nostro Comune non debba più sostenere le attività di un Istituto così importante e così significativo da essere diventato un simbolo democratico e popolare in tutta Italia - scrivono Giuseppe Valota di Aned e Lina Calvi per Anpi - sembra essere che l'adesione non produce benefici". Se il Comune non cambierà idea, Anpi e Aned chiederanno ai cittadini di partecipare alla raccolta fondi dei 700 euro annuali necessari a rinnovare l'adesione.

18:05Olimpiadi: 1000 giorni a Tokyo 2020

(ANSA) - TOKYO, 28 OTT - E' festa popolare a Tokyo, dove oggi è stato commemorato il 'meno mille' all'inizio dell'Olimpiade 2020, che si svolgerà nella capitale giapponese. Quindicimila persone si sono riunite e poi hanno sfilato con bandiere e striscioni nelle vie della città, assieme al governatore Yuriko Koike e al presidente del comitato olimpico nipponico Tsunekazu Takeda. "Ci sono ancora un sacco di cose da fare nei prossimi tre anni - ha detto il presidente del comitato organizzatore locale, Toshiro Muto - ma vedrete che riusciremo a farle tutte bene. Lo sport e il successo di questi Giochi contribuiranno a rafforzare la pace nel mondo".

18:02Calcio: serie B, Palermo solo in testa

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Classifica di Serie B dopo le partite della 12/a giornata (domani Parma-Avellino e Pro Vercelli-Foggia, lunedì Ternana-Carpi): Palermo 21; Empoli e Frosinone 20; Bari e Salernitana 19; Cremonese e Venezia 18; Cittadella, Parma e Novara 17; Avellino, Pescara e Brescia 16; Carpi 15; Perugia e Spezia 14; Entella e Ascoli 13; Cesena 12; Ternana e Foggia 11; Pro Vercelli 10. Parma, Avellino, Pro Vercelli, Foggia, Ternana e Carpi una partita in meno.

17:48Avvocati: Alberto Vermiglio nuovo presidente nazionale Aiga

(ANSA) - FOGGIA, 28 OTT - È Alberto Vermiglio, della sezione Aiga di Messina, il successore di Michele Vaira alla presidenza nazionale dell'Associazione italiana giovani avvocati. Vermiglio, dopo la convergenza dichiarata dagli altri due candidati, è stato eletto per acclamazione nella giornata conclusiva del XXIV congresso Aiga svoltosi a Foggia. "È stata una emozione grandissima - ha dichiarato a caldo Vermiglio - e che sinceramente non mi aspettavo. Oggi l'Aiga ha compiuto un grande atto di maturità che spero di meritare e che cercherò di non disperdere in questi due anni. È la maturità di un'associazione in cui la sinergia tra colleghi è tornata ad essere il primo valore che guiderà il mio mandato". L'elezione di Vermiglio ha chiuso una mattinata intensa. Dopo la proclamazione a socio d'onore Aiga di una giovane avvocatessa non vedente di Barletta, Stefania Doronzo, è stata la volta della relazione conclusiva di Michele Vaira che ha ripercorso le tappe del suo biennio di presidenza.

17:38Calcio: serie B, pari tra Venezia e Frosinone

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Risultati della 12/a giornata di serie B: Bari-Ascoli 3-0; Cesena-Novara 2-2; Cremonese-Perugia 3-3; Palermo-Entella 2-0; Parma-Avellino domani alle 15; Pescara-Brescia 0-3; Pro Vercelli-Foggia domani alle 17.30; Salernitana-Empoli 2-1; Spezia-Cittadella 0-0; Ternana-Carpi lunedì alle 20.30; Venezia-Frosinone 1-1.

17:27Sindaco Padova, se non disturbano niente multe a mendicanti

(ANSA) -PADOVA, 28 OTT - Niente più sanzioni a Padova per i mendicanti che si limitano a chiedere l'elemosina in strada, senza infastidire i passanti o senza avere comportamenti molesti. Lo precisa il sindaco Sergio Giordani, intervenendo in vista della modifica del regolamento di polizia locale, per recepire le nuove norme sulla sicurezza. La mendicità è vietata dalla legge e comporta illecito quando coinvolge minori, o si esprime in maniera molesta; ma a Padova c'era stata una stretta con la precedente amministrazione del sindaco Massimo Bitonci (Lega) che aveva introdotto un comma al regolamento per vietare l'elemosina tout court su tutto il territorio comunale. "E' giusto sanzionare i comportamenti scorretti - dichiara Giordani - ma toglieremo il divieto alla semplice richiesta dell'elemosina, voluto da chi c'era prima di noi, anche quando questo avviene in forma dignitosa e senza arrecare disturbo a nessuno. La povertà non può essere una colpa, e i poveri nella mia città non possono essere i nemici da combattere". (ANSA).