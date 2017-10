Ultima ora

17:48Avvocati: Alberto Vermiglio nuovo presidente nazionale Aiga

(ANSA) - FOGGIA, 28 OTT - È Alberto Vermiglio, della sezione Aiga di Messina, il successore di Michele Vaira alla presidenza nazionale dell'Associazione italiana giovani avvocati. Vermiglio, dopo la convergenza dichiarata dagli altri due candidati, è stato eletto per acclamazione nella giornata conclusiva del XXIV congresso Aiga svoltosi a Foggia. "È stata una emozione grandissima - ha dichiarato a caldo Vermiglio - e che sinceramente non mi aspettavo. Oggi l'Aiga ha compiuto un grande atto di maturità che spero di meritare e che cercherò di non disperdere in questi due anni. È la maturità di un'associazione in cui la sinergia tra colleghi è tornata ad essere il primo valore che guiderà il mio mandato". L'elezione di Vermiglio ha chiuso una mattinata intensa. Dopo la proclamazione a socio d'onore Aiga di una giovane avvocatessa non vedente di Barletta, Stefania Doronzo, è stata la volta della relazione conclusiva di Michele Vaira che ha ripercorso le tappe del suo biennio di presidenza.

17:38Calcio: serie B, pari tra Venezia e Frosinone

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Risultati della 12/a giornata di serie B: Bari-Ascoli 3-0; Cesena-Novara 2-2; Cremonese-Perugia 3-3; Palermo-Entella 2-0; Parma-Avellino domani alle 15; Pescara-Brescia 0-3; Pro Vercelli-Foggia domani alle 17.30; Salernitana-Empoli 2-1; Spezia-Cittadella 0-0; Ternana-Carpi lunedì alle 20.30; Venezia-Frosinone 1-1.

17:27Sindaco Padova, se non disturbano niente multe a mendicanti

(ANSA) -PADOVA, 28 OTT - Niente più sanzioni a Padova per i mendicanti che si limitano a chiedere l'elemosina in strada, senza infastidire i passanti o senza avere comportamenti molesti. Lo precisa il sindaco Sergio Giordani, intervenendo in vista della modifica del regolamento di polizia locale, per recepire le nuove norme sulla sicurezza. La mendicità è vietata dalla legge e comporta illecito quando coinvolge minori, o si esprime in maniera molesta; ma a Padova c'era stata una stretta con la precedente amministrazione del sindaco Massimo Bitonci (Lega) che aveva introdotto un comma al regolamento per vietare l'elemosina tout court su tutto il territorio comunale. "E' giusto sanzionare i comportamenti scorretti - dichiara Giordani - ma toglieremo il divieto alla semplice richiesta dell'elemosina, voluto da chi c'era prima di noi, anche quando questo avviene in forma dignitosa e senza arrecare disturbo a nessuno. La povertà non può essere una colpa, e i poveri nella mia città non possono essere i nemici da combattere". (ANSA).

17:20Somalia: polizia, autobomba contro hotel a Mogadiscio

(ANSA) - MOGADISCIO, 28 OTT - La polizia somala riferisce che un'autobomba è esplosa fuori di un hotel e colpi di arma da fuoco si sono uditi dall'interno. Secondo un tweet dell'emittente Al Arabiya che cita un un proprio giornalista a Mogadiscio, nell'area dell'esplosione "si alza una colonna di fumo".

17:11Tennis: Wta Finals, Venus Williams in finale

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Venus Williams è la seconda finalista delle Wta Finals di tennis in corso di svolgimento a Singapore. Nella seconda semifinale la 37enne statunitense ha sconfitto la francese Caroline Garcia in tre set con il punteggio di 6-7 6-2 6-3. Domani Venus affronterà per il titolo la danese Caroline Wozniacki che nella prima semifinale aveva battuto la ceca Karolina Pliskova.

17:02Lavoro: Cei, quattro proposte al governo

(ANSA) - CAGLIARI, 28 OTT - Applicare un'Iva agevolata alle imprese che rispettano criteri sociali e ambientali; rafforzare la filiera professionalizzante nel sistema educativo; superare negli appalti il criterio del massimo ribasso per valutare anche la sostenibilità ambientale e sociale dell'offerta: allargare gli investimenti dei Pir, i Piani Individuali di Risparmio, anche alle piccole aziende non quotate: sono le quattro proposte per sostenere la creazione di occupazione presentate dalla Cei al premier Paolo Gentiloni, oggi alla Settimana Sociale dei cattolici italiani. Le proposte al governo arrivano dopo i lavori di questi giorni a Cagliari della Settimana Sociale dei cattolici. Quattro proposte "cantierabili" da subito, sottolineano i promotori dei lavori. Per quanto riguarda l'Iva, si tratta di premiare, applicando la percentuale agevolata, quelle filiere che rispettano determinati criteri sociali ambientali. "Un'operazione - ha sottolineato l'economista Leonardo Becchetti - che può essere fatta a costo zero".

16:55Calcio: Liga, Valencia vince ancora, Zaza di nuovo in gol

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il Valencia passa 2-1 in casa dell'Alaves nell'anticipo della decima giornata del campionato spagnolo e consolida la seconda posizione in classifica con 24 punti, a una lunghezza dalla capolista Barcellona impegnata stasera in casa dell'Athletic Bilbao. Ancora in gol Simone Zaza, che ha aperto le marcature al 34' del primo tempo. Si tratta del nono centro per l'attaccante italiano, che spera di essere convocato per il playoff Mondiale con la Svezia di metà novembre. Al 4' della ripresa il pareggio dei padroni di casa con Alexis prima del rigore decisivo trasformato da Rodrigo al 21'.