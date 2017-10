Ultima ora

20:29Calcio: Milan-Juventus 0-2

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Milan-Juventus 0-2 nel primo dei due anticipi di oggi dell'11/a giornata della serie A. Doppietta di Higuain al 23' pt e al 18' st. Con questi tre punti, i bianconeri raggiungono momentaneamente il Napoli (che domani gioca col Sassuolo) al comando della classifica, a quota 28. Per i rossoneri e Montella è invece il quinto Ko in campionato.

19:37Somalia: terroristi asserragliati nell’hotel

(ANSA) - MOGADISCIO, 28 OTT - I terroristi che hanno attaccato l'hotel Nasa-Hablod di Mogadiscio sono asserragliati all'ultimo piano dell'edificio e hanno lanciato granate contro la polizia che li sta affrontando. Lo ha riferito un capitano della polizia somala, Mohamed Hussein, aggiungendo che 20 persone sarebbero intrappolate nell'albergo. I terroristi hanno anche tagliato l'elettricità all'hotel, ha aggiunto l'ufficiale mentre ormai è calata la notte anche nella capitale della Somalia e si odono sporadici colpi di arma da fuoco attorno all'edificio situato vicino al palazzo presidenziale.

19:25F.1: Messico, terze libere a Verstappen

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - E' dell'olandese della Red Bull Max Verstappen il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gp del Messico, con il tempo di 1'17''113, nuovo record della pista della capitale messicana. Molto veloci anche il leader del Mondiale, Lewis Hamilton, staccato di 75 millesimi, e Sebastian Vettel con al Ferrari, a 117 millesimi. Quarto tempo per Valtteri Bottas (Mercedes), staccato di 170 millesimi da Verstappen. Quinto tempo per la Red Bull di Daniel Ricciardo (+248) e sesto per la Ferrari di Kimi Raikkonen (+404). Molto più staccati tutti gli altri piloti, con il solo Sergio Perez della Force India capace di restare entro il secondo di distacco dal migliore.

19:17Papa: Europa, non è tempo di costruire trincee

(ANSA) - VATICANO, 28 OTT - In Europa non è tempo di costruire trincee, di arroccarsi, come a Caporetto, mietendo "innumerevoli vittime a fronte di risibile conquiste". E' l'ammonizione del Papa, davanti ai partecipanti al "Dialogo (Ri)Pensare l'Europa", organizzato dalla Commissione degli episcopati europei con il sostengo convinto della Segreteria di Stato vaticana. Papa Francesco, che ha anche avuto un colloquio con il primo vicepresidente della Commissione europea, Franz Timmermans, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e la vicepresidente, Mairead McGuinness. Chiedendosi cosa i cristiani possano fare per ridare un'anima all'Europa, papa Bergoglio ha rivolto ai presenti uno dei suoi grandi discorsi europei: il suo sogno di una Europa che "dall'Atlantico agli Urali, dal Polo Nord al Mare Mediterraneo" non manchi la possibilità di essere "luogo di dialogo" e "agorà". Una Europa in cui le persone non siano solo cifre, i migranti non siano solo quote, i lavoratori non siano solo indicatori economici.

19:16Roghi Cumiana: Cc fugano sospetti, non erano inneschi

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Non erano inneschi incendiari quelli trovati dai Vigili del fuoco nei boschi di Cumiana (Torino). "Da una più approfondita valutazione - spiegano i carabinieri forestali che hanno svolto gli accertamenti - il materiale trovato a Cumiana "non può ritenersi in alcun modo un innesco" e "non è riconducibile agli incendi in corso".

19:14Kenya: disordini in quartiere Nairobi

(ANSA) - NAIROBI, 28 OTT - In Kenya la polizia ha usato oggi i gas lacrimogeni per disperdere una manifestazione in un quartiere periferico di Nairobi, Kawangare, abitato soprattutto da oppositori al presidente uscente Uhuru Kenyatta. I manifestanti, sostenitori del leader dell'opposizione Raila Odinga, erano meno numerosi di ieri ma comunque arrabbiati per l'andamento del voto (in quattro contee è stato posticipato a data da destinarsi) che lascia il Paese in condizioni di forte instabilità. La situazione oggi è tranquilla anche a Kisumo e in altre aree dove l'opposizione è particolarmente forte.

19:01Sport: Cio apre ai videogiochi

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Storica apertura del Cio. In un comunicato diffuso oggi dopo il summit tenutosi a Losanna, il Comitato internazionale olimpico sostiene per la prima volta ufficialmente che i videogiochi, o meglio i cosiddetti 'e-sports' possono essere considerati delle discipline agonistiche vere e proprie, e quindi "un'attività sportiva". Per essere pienamente riconosciuti dovranno comunque rispettare i valori olimpici e dotarsi di strutture per i controlli antidoping e la repressione di fenomeni come le scommesse."Gli e-sports competitivi - è scritto in un comunicato del Cio - possono essere considerati un'attività sportiva, e i giocatori coinvolti si preparano e allenano con un'intensità che può essere paragonata a quella degli atleti delle discipline tradizionali". E' il primo passo verso l'ingresso dei videogiochi nel mondo olimpico. I videogiochi di tipo sportivo faranno parte del programma dei Giochi Asiatici del prossimo anno in Indonesia.