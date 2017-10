Ultima ora

21:20Calcio: 5-2 alla Spagna, Inghilterra vince Mondiali under 17

(ANSA) - CALCUTTA (INDIA), 28 OTT - L'Inghilterra ha vinto i Mondiali under 17 battendo in finale la Spagna per 5-2, davanti a 66mila spettatori. Gli inglesi si sono imposti in rimonta visto che erano sotto per 2-0 per le reti segnate da Sergio Gomez al 10' pt e al 31' pt. Il capocannoniere del torneo Brewster ha accorciato le distanze al 44'. Nella ripresa l'Inghilterra ha dilagato segnando con Gibbs White (13' st), Foden (24' st), Guehi (39' st) e ancora Foden (43' st). Le due nazionali si erano già affrontate a maggio nella finale dell'Europeo di categoria, e in quell'occasione si erano imposte le 'furie rosse'.

21:10Calcio: Montella, abbiamo giocato alla pari con la Juve

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "E' stata una partita giocata alla pari, la differenza l'ha fatta Higuain che ha fatto due gol pazzeschi, si è girato in un fazzoletto ed stato bravissimo. A volte bisogna fare i complimenti anche agli avversari, ha fatto due gol da fenomeno. Di Higuain non ne esistono tanti, e non in tanti si possono permettere giocatori come lui". L'allenatore del Milan Vincenzo Montella, ex attaccante di razza, fa i complimenti al match winner di San Siro, fattore determinante per la vittoria della Juve. Ma, secondo Montella, il Milan non ha affatto sfigurato, anche se è arrivata la quinta sconfitta in campionato. "Per 70 minuti siamo stati convincenti ed è stata una sfida equilibrata, anche in relazione all'avversario - sottolinea -. Ci vuole coraggio e abitudine a giocare queste sfide, nella preparazione di queste partite si perdono molte energie nervose. Ma abbiamo creato almeno quanto loro, però la Juve hatanti giocatori che possono risolvere le partite. Se mi aspetto nuovi spifferi dopo questa sconfitta? No".

20:44Calcio: Higuain “Sono sempre lo stesso”

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Io sono sempre lo stesso giocatore di prima, io non ascolto le critiche ne gli elogi. Provo sempre a essere lo stesso, sono felice per la partita e per il grande sforzo della squadra". Non si scompone e non ha nessuna rivalsa nei confronti di qualcuno Gonzalo Higuain, il grande protagonista della vittoria juventina a San Siro. "Non rispondo mai a chi mi critica - le sue parole a Premium a fine partita - voglio solo aiutare la squadra e questi gol sono per tutti quelli che hanno sempre creduto in me, non per gli altri. Siamo forti e quando giochiamo così è difficile batterci. Non abbiamo subito gol e questo era importantissimo. Vittoria per lo Scudetto? Il campionato è ancora lungo, ovviamente lo Scudetto è uno degli obiettivi della stagione".

20:37Referendum: Toscani definì veneti ‘mona’, denunciato

(ANSA) - VENEZIA, 28 OTT - L'epiteto di 'mona' affibbiato da Oliviero Toscani ai veneti che si erano recati al voto per il referendum autonomista è costato al fotografo una denuncia per discriminazione e istigazione all'odio razziale, presentata nei suoi confronti da due consiglieri regionali, Stefano Valdegamberi (gruppo misto) e Luciano Sandonà (lista Zaia). I due hanno presentato oggi la denuncia alla Procura di Verona. Toscani si era espresso in questo modo due giorni dopo il referendum, intervistato da 'Radio Padova'. Sempre riferito ai veneti che si erano recati alle urne, il fotografo aveva parlato anche di una "minoranza intellettuale". Nell'atto giudiziario Valdegamberi e Sandonà fanno riferimento all'art. 3 della legge 654 del 1975 che ha recepito la convenzione di New York sulla lotta alla discriminazione razziale, appellandosi al concetto di 'popolo veneto', e alla legge Mancino, che punisce la discriminazione e l'odio razziale. (ANSA).

20:29Calcio: Milan-Juventus 0-2

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Milan-Juventus 0-2 nel primo dei due anticipi di oggi dell'11/a giornata della serie A. Doppietta di Higuain al 23' pt e al 18' st. Con questi tre punti, i bianconeri raggiungono momentaneamente il Napoli (che domani gioca col Sassuolo) al comando della classifica, a quota 28. Per i rossoneri e Montella è invece il quinto Ko in campionato.

19:37Somalia: terroristi asserragliati nell’hotel

(ANSA) - MOGADISCIO, 28 OTT - I terroristi che hanno attaccato l'hotel Nasa-Hablod di Mogadiscio sono asserragliati all'ultimo piano dell'edificio e hanno lanciato granate contro la polizia che li sta affrontando. Lo ha riferito un capitano della polizia somala, Mohamed Hussein, aggiungendo che 20 persone sarebbero intrappolate nell'albergo. I terroristi hanno anche tagliato l'elettricità all'hotel, ha aggiunto l'ufficiale mentre ormai è calata la notte anche nella capitale della Somalia e si odono sporadici colpi di arma da fuoco attorno all'edificio situato vicino al palazzo presidenziale.

19:25F.1: Messico, terze libere a Verstappen

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - E' dell'olandese della Red Bull Max Verstappen il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gp del Messico, con il tempo di 1'17''113, nuovo record della pista della capitale messicana. Molto veloci anche il leader del Mondiale, Lewis Hamilton, staccato di 75 millesimi, e Sebastian Vettel con al Ferrari, a 117 millesimi. Quarto tempo per Valtteri Bottas (Mercedes), staccato di 170 millesimi da Verstappen. Quinto tempo per la Red Bull di Daniel Ricciardo (+248) e sesto per la Ferrari di Kimi Raikkonen (+404). Molto più staccati tutti gli altri piloti, con il solo Sergio Perez della Force India capace di restare entro il secondo di distacco dal migliore.