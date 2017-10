Ultima ora

22:16Calcio: Buffon, ritiro? voglio rispettare scelte società

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Il mio ritiro? Smetto perché c'è un tempo per tutti e perché devo anche rispettare le scelte che fa una società, comprando portieri più giovani e magari anche più forti di me". Così Gigi Buffon nel dopo-partita di Milan-Juventus. "Voglio concludere nel migliore dei modi la mia carriera - ha aggiunto il portiere -, cercando di onorarla fino alla fine". Poi una battuta sulla partita, con i complimenti a un compagno: "l'abbraccio a Higuain - dice Buffon - rappresentava la soddisfazione e il riconoscimento a un giocatore che ha avuto l'umiltà di rimettersi in discussione. Da lui ho visto l'atteggiamento di chi vuole scrivere altre pagine di storia e non finire nel dimenticatoio".

22:14Calcio: Roma, El Shaarawy gol gioiello con dedica a Karsdorp

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Gol spettacolare e dedica speciale per El Shaarawy nella gara col Bologna. L'attaccante della Roma ha portato in vantaggio la squadra allenata da Di Francesco al 33' del primo tempo con un gran sinistro al volo incrociato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dopo la rete, applaudita da tutto lo stadio Olimpico, il 'Faraone' si è avvicinato alla panchina e ha mostrato la maglietta n.26 del compagno di squadra Karsdorp che ieri è stato operato per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

22:14Velivolo su Av: ripreso traffico ferroviario su linea

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - E' ripreso alle 20.20 il traffico sulla linea dell'alta velocità Roma-Firenze interrotto nei pressi della capitale a causa di un piccolo velivolo precipitato sui binari nel tardo pomeriggio. Lo rende noto Rfi sottolineando che l'aereo è stato rimosso e il via libera ai treni è stato dato dopo il nulla osta dei Vigili del Fuoco e i controlli dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi. Il traffico ferroviario era sospeso dalle 16.50, fra le stazioni di Roma Tiburtina e Settebagni. Per l'interruzione, i treni alta velocità e regionali hanno registrato rallentamenti fino a 90 minuti in quanto i convogli hanno viaggiato tutti sulla linea convenzionale Roma -Firenze. Il traffico regionale ha registrato alcune cancellazioni e sette treni sono stati limitati nel loro percorso.

22:03Calcio: Francia, Keita ancora protagonista, Monaco vince

(ANSA) - PARIGI, 28 OTT - Dopo il Psg, che ieri ha vinto senza Neymar, anche il Monaco conquista tre punti pur giocando privo della sua stella. Infatti nella squadra del Principato che oggi ha battuto il Bordeaux per 2-0 non c'era Falcao, tenuto fuori a causa di un affaticamento muscolare. Così il tecnico Leonardo Jardim si è affidato all'ex laziale Keita Balde, già protagonista la scorsa settimana, e il giocatore lo ha ripagato con un gol (l'altro è stato di Lemar) che permette ai biancorossi di rimanere in scia al Psg, sempre primo in classifica con un vantaggio di +4 sui monegaschi. "La squadra ha fatto una gara giusta e abbiamo vinto bene - ha detto Jardim a fine partita -. Abbiamo messo molta pressione ai nostri avversari e mi è piaciuto Keita: migliora di giorno in giorno".

21:54F1: Messico, fulmine Vettel, in pole davanti a Verstappen

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 28 OTT - Super pole di Sebastian Vettel nel Gp del Messico, terz'ultima gara del Mondiale di F1 in programma domani sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Il tedesco della Ferrari ha bruciato Max Verstappen (Red Bull), mentre Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del terzo tempo, davanti al compagno di squadra Vallteri Bottas. Quindi tempo e terza fila per Kimi Raikkonen. Vettel ha fermato il tempo su un ottimo 1:16.488, staccando di 86 millesimi Verstappen e di 0:446 il campione del mondo Hamilton, al quale domani basterà piazzarsi quinto per riconquistare il titolo. Il compagno di squadra Bottas ha chiuso con un ritardo di o:470, mentre l'akltro ferrarista Raikkonen ha perso nei confronti di Vettel quasi otto decimi (+ 0:750). Chiudono la top ten, Ocon (Force India), Ricciardo (Red Bull), Hulkenberg (Renault), Sainz (Renault) e Perez (Force India).

21:20Calcio: 5-2 alla Spagna, Inghilterra vince Mondiali under 17

(ANSA) - CALCUTTA (INDIA), 28 OTT - L'Inghilterra ha vinto i Mondiali under 17 battendo in finale la Spagna per 5-2, davanti a 66mila spettatori. Gli inglesi si sono imposti in rimonta visto che erano sotto per 2-0 per le reti segnate da Sergio Gomez al 10' pt e al 31' pt. Il capocannoniere del torneo Brewster ha accorciato le distanze al 44'. Nella ripresa l'Inghilterra ha dilagato segnando con Gibbs White (13' st), Foden (24' st), Guehi (39' st) e ancora Foden (43' st). Le due nazionali si erano già affrontate a maggio nella finale dell'Europeo di categoria, e in quell'occasione si erano imposte le 'furie rosse'.

21:10Calcio: Montella, abbiamo giocato alla pari con la Juve

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "E' stata una partita giocata alla pari, la differenza l'ha fatta Higuain che ha fatto due gol pazzeschi, si è girato in un fazzoletto ed stato bravissimo. A volte bisogna fare i complimenti anche agli avversari, ha fatto due gol da fenomeno. Di Higuain non ne esistono tanti, e non in tanti si possono permettere giocatori come lui". L'allenatore del Milan Vincenzo Montella, ex attaccante di razza, fa i complimenti al match winner di San Siro, fattore determinante per la vittoria della Juve. Ma, secondo Montella, il Milan non ha affatto sfigurato, anche se è arrivata la quinta sconfitta in campionato. "Per 70 minuti siamo stati convincenti ed è stata una sfida equilibrata, anche in relazione all'avversario - sottolinea -. Ci vuole coraggio e abitudine a giocare queste sfide, nella preparazione di queste partite si perdono molte energie nervose. Ma abbiamo creato almeno quanto loro, però la Juve hatanti giocatori che possono risolvere le partite. Se mi aspetto nuovi spifferi dopo questa sconfitta? No".