Ultima ora

23:36Roma: El Shaarawy “Belli e concreti”

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Credo che sia stato il modo migliore per festeggiare il mio compleanno, con il gol e con una vittoria. Nelle ultime tre partite siamo stati molto concreti e bravi a non prendere gol. Sicuramente quest'anno c'è un mentalità diversa, non si può sempre vincere 4-0 ma è importante sempre cerare molte occasioni e soprattutto non subire reti: siamo contenti". Così Stefan El Shaarawy, match winner di Roma-Bologna, ai microfoni di Premium al termine della partita. La Roma punta allo Scudetto? "Per adesso pensiamo a rimanere agganciati, sperando che le altre perdano punti - risponde l'azzurro che ha dedicato il gol allo sfortunato Karsdorp - Ma noi dobbiamo pensare a una gara alla volta perché nel calcio le cose cambiano velocemente. Obiettivo nazionale? Penso di essere sempre stato a un buon livello quando sono stato chiamato in causa. Prima della nazionale però ci son altre partite, in Champions e in campionato, e dobbiamo restare concentrati".

23:24Roma: grande difesa ed El Shaarawy, Bologna paga ‘legge 1-0’

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Dopo Torino e Crotone anche il Bologna si inchina alla legge dell'1-0 della Roma di questo periodo. Terza vittoria di fila col minimo scarto per i giallorossi che all'Olimpico battono il Bologna grazie a un gran gol di El Shaarawy al 33' pt: su un corner dalla destra, l'azzurro si coordina e al volo di sinistro batte imparabilmente Da Costa. Tre punti pesanti per la Roma, attesa martedì dalla delicata gara di Champions contro il Chelsea, che sale in classifica a 24 punti (e con una gara da recuperare), a -4 da Napoli e Juventus e a -1 dai 'cugini' laziali. In vista dello scontro contro i Blues, Di Francesco rivoluziona di nuovo la squadra, cambiando addirittura otto giocatori che avevano 'faticato' contro il Crotone. Il Bologna non fa nulla per tornare a casa con un punticino: senza Palacio, nè Verdi, nè Di Francesco jr hanno saputo incidere contro la migliore difesa del torneo: sette partite su 11 senza subire gol.

23:17Mogadiscio, donna e bimbi uccisi con colpo alla testa

(ANSA) - MOGADISCIO, 28 OTT - Una donna e tre bambini, di cui uno neonato, sono stati trovato assassinati con un colpo d'arma da fuoco alla testa a Mogadiscio. Lo ha riferito la polizia somala, che ha rivisto il bilancio provvisorio dell'attacco alla capitale della Somalia rivendicato dai terroristi islamici di Al Shabaab portandolo a 23 morti. I combattimenti all'interno dell'hotel preso d'assalto da un commando di terroristi è ancora in corso, dice la polizia.

23:07Scherma: Cdm sciabola donne, doppietta azzurra a Orleans

(ANSA) - ORLEANS (FRANCIA), 28 OTT - Non poteva esserci inizio migliore per la sciabola femminile azzurra. Ad Orleans, nella tappa d'esordio del circuito di Coppa del Mondo, l'Italia piazza una straordinaria doppietta con Rossella Gregorio e Loreta Gulotta. Le due si sono ritrovate in finale al termine di percorsi di gara eccellenti. A vincere per 15-6 è Rossella Gregorio che mette in bacheca il primo successo in carriera in Coppa del Mondo, ma festeggia anche la siciliana Gulotta per la prima volta su un podio internazionale. La campana, vicecampionessa europea 2017, va sul gradino più alto del podio dove, emozionata,canta l'inno di Mameli, sublimando un percorso di gara iniziato con la vittoria nel derby contro Martina Petraglia per 15-9. A seguire ha avuto ragione della polacca Angelika Wator per 15-9, prima dell'altro derby contro Martina Criscio, superata per 15-12. Ai quarti l'assalto più duro, contro la n.1 del ranking mondiale, l'ungherese Anna Marton, battuta 15-14. In semifinale successo per 15-9 sulla francese Manon Brunet.

22:57Rugby: Pro14, perdono sia Benetton che Zebre

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Giornata non positiva per le due franchigie italiane che giocano il Guinness Pro14 di rugby. A Monigo il Benetton Treviso ha perso 13-24 contro Edimburgo. I punti dei biancoverdi sono stati segnati da Esposito (meta) e McKinley (2 calci piazzati e una trasformazione). Ko casalingo anche per le Zebre, che a Parma hanno perso con il minimo scarto, per 23-24, contro i Cheetahs sudafricani, vittoriosi grazie a un calcio piazzato di Zeilinga realizzato a pochi secondi dalla fine. Per il team emiliano 13 punti di Carlo Canna (3 piazzati e 2 trasformazioni) e mete di Minozzi e Fabiani. Ora sia Benetton che Zebre sono al quinto posto delle rispettive 'conference'.

22:54Il Tindari Rally ha acceso i motori

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il 3° Tindari Rally ha acceso i motori con 106 equipaggi che hanno portato a termine le operazioni di verifica questa mattina a San Piero Patti, dove si è svolto anche lo shakedown, test con le auto da gara, anteprima dello spettacolo sulle prove speciali. Domani, domenica 29 ottobre, start alle 8 verso sei tratti cronometrati e traguardo finale alle 17.15 sempre sul Lungomare di Patti marina. Nel pomeriggio di oggi il Tony Cairoli Fest ha infiammato il lungomare di Patti Marina preso d'assalto da migliaia di appassionati di motorsport che hanno salutato il nove volte Campione del Mondo Motocross, che ha deliziato il pubblico con una esibizione mozzafiato sulla KTM. Cairoli durante un incontro con la stampa ha affermato: "I Rally sono la mia seconda passione, ci penserò quando smetterò di correre in moto. Le strade del Tindari Rally sono leggendarie, sin da piccolo seguivo il Rally Città di Messina e per me era un riferimento ed appuntamento molto atteso, un percorso molto bello"

22:52F1: Vettel si gode pole “ma Mondiale non dipende da noi”

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Si gode la pole, la 50ma in carriera, si prende la copertina delle qualifiche ma Sebastian Vettel, che domani partirà davanti a tutti nekl Gp del Messico, non si fa soverchie illusioni mondiali: "Sono molto contento - dice a fine qualifiche - anche perchè la pista era scivolosa e andava sfruttata nel giro secco. Ho avuto un piccolo sbandamento alla curva 6, ho quasi perso la macchina però non ho perso tempo perchè ho tenuto una traiettoria pulita. Ringrazio i ragazzi che hanno fatto un ottimo lavoro nella notte e le migliori apportate hanno funzionato. Partire dalla pole è importante, ma ormai non dipende più solo da noi, dipenderà da quello che farà Lewis".