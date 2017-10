Ultima ora

10:50Catalogna: oggi corteo degli unionisti a Barcellona

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Centinaia di migliaia di persone sono attese oggi a Barcellona per una mega-manifestazione organizzata dagli unionisti che si oppongono all'indipendenza della Catalogna. Una simile manifestazione si è tenuta ieri a Madrid nella quale hanno preso parte diverse migliaia di persone. Ieri il governo spagnolo ha formalizzato nella Gazzetta ufficiale la rimozione del presidente della Catalogna, Carles Puigdemont e del Govern, lo scioglimento del Parlament, la convocazione di elezioni il 21 dicembre e il licenziamento in massa di oltre 150 alti funzionari catalani. Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha assunto competenze e poteri di Puigdemont, e li ha delegati alla vicepremier Soraya Saenz de Santamaria.

10:46Mogadiscio: finisce assedio in hotel

(ANSA) - MOGADISCIO, 29 OTT - Le forze di Sicurezza somale hanno posto fine all'assedio dei 5 terroristi asserragliati nell'hotel Nasa-Habloid di Mogadiscio dopo l'attacco di ieri in cui sono morte almeno 23 persone. Lo riferisce la polizia. Le forze di Sicurezza hanno ripreso il controllo dell'hotel questa mattina dopo aver ucciso tre terroristi e averne catturati altri due, ha detto il capitano Mohamed Hussein. L'assalto dei terroristi è iniziato ieri pomeriggio con un'autobomba fatta esplodere davanti all'hotel. Poco dopo, un gruppo di estremisti si è asserragliato nell'albergo dopo una sparatoria con le forze di sicurezza e ha preso in ostaggio una trentina di persone. Poi si sono udite altre due esplosioni nelle vicinanze, dovute a una seconda autobomba. Il bilancio della giornata di sangue, tra le autobomba e l'attacco nell'hotel, è al momento di 23 morti tra cui una madre e tre bambini, uccisi a colpi di pistola alla testa dentro l'hotel, e di 30 feriti.

10:29Afghanistan: attacco talebani in Kunduz, uccisi 14 agenti

(ANSA) - KABUL, 29 OTT - I talebani hanno attaccato oggi un check-point della polizia nella provincia settentrionale afghana di Kunduz causando la morte di almeno 14 agenti. Lo hanno reso noto fonti dell'amministrazione locale. L'attacco, ha precisato Radio Killid, e' avvenuto nel villaggio di Adam Khan del distretto di Khan Abad lungo la strada interprovinciale che unisce Kunduz a Takhar. Fonti locali hanno sottolineato che un solo agente e' sopravvissuto all'imboscata tesa dagli insorti che hanno rivendicato l'operazione per bocca del loro portavoce Zabihullah Mujahid.

08:03Kashmir: scontro a fuoco polizia India-militanti, 3 morti

NEW DELHI - Un agente di polizia e' morto oggi nel distretto di Bandipora dello Stato di Jammu & Kashmir sotto giurisdizione indiana in uno scontro a fuoco durante cui sono stati uccisi anche due militanti. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. Un ufficiale della polizia ha dichiarato che a seguito di un rastrellamento realizzato dalle forze di sicurezza a Hajin e' nata una sparatoria in cui si sono registrate le vittime.

07:32India: Sonia Gandhi dimessa da ospedale torna a casa

NEW DELHI - La presidente del partito del Congresso indiano Sonia Gandhi e' stata dimessa ieri sera dall'ospedale di New Delhi dove era stata ricoverata a titolo precauzionale dopo aver manifestato venerdi' dolori allo stomaco mentre si trovava a Shimla, capitale dello Stato settentrionale di Himachal Pradesh. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. L'ok per il ritorno a casa della leader italo-indiana, che ha 70 anni, e' stato dato da D.S. Rana, presidente del direttorio di gestione del Sir Ganga Ram Hospital: ''La signora Gandhi si e' ripresa dal malessere allo stomaco. Le sue condizioni nel momento in cui e' stata dimessa erano stabili. Le e' stato consigliato riposo''.

04:49Mogadiscio: liberate 30 delle persone intrappolate

MOGADISCIO - Sono state liberate dalle forze di polizia somale 30 delle persone intrappolate nell'hotel Nasa-Habloid di Mogadiscio, sotto attacco da parte dei terroristi islamici di Al Shabaab. Tra le persone liberate anche un ministro. All'interno dell'hotel continua la battaglia tra le forze di polizia e i terroristi.

23:36Roma: El Shaarawy “Belli e concreti”

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Credo che sia stato il modo migliore per festeggiare il mio compleanno, con il gol e con una vittoria. Nelle ultime tre partite siamo stati molto concreti e bravi a non prendere gol. Sicuramente quest'anno c'è un mentalità diversa, non si può sempre vincere 4-0 ma è importante sempre cerare molte occasioni e soprattutto non subire reti: siamo contenti". Così Stefan El Shaarawy, match winner di Roma-Bologna, ai microfoni di Premium al termine della partita. La Roma punta allo Scudetto? "Per adesso pensiamo a rimanere agganciati, sperando che le altre perdano punti - risponde l'azzurro che ha dedicato il gol allo sfortunato Karsdorp - Ma noi dobbiamo pensare a una gara alla volta perché nel calcio le cose cambiano velocemente. Obiettivo nazionale? Penso di essere sempre stato a un buon livello quando sono stato chiamato in causa. Prima della nazionale però ci son altre partite, in Champions e in campionato, e dobbiamo restare concentrati".