Ultima ora

12:36Raid a colpi di pistola contro uno stabile a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella notte contro uno stabile al corso San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Una 'stesa' (spari all'impazzata da giovani che agiscono spostandosi in moto) che ha lasciato 6 bossoli calibro 22. Gli uomini della sezione Scientifica della Polizia hanno trovato tre fori nella vetrata del portone e due nella parete in ferro di accesso allo stabile. Dieci le famiglie che abitano nell'immobile preso di mira. Al momento, non risultano alla Polizia presenti pregiudicati.(ANSA).

12:27Incendi: rogo al Campo dei Fiori, Canadair ancora in azione

(ANSA) - VARESE, 29 OTT - Si sono riaccesi alcuni focolai nel Parco regionale Campo dei Fiori e, stamani, sono tornati in azione i Canadair. Le operazioni si stanno concentrando nella parte superiore dell'area verde alle porte di Varese, lontano dalle case, dove sono visibili colonne di fumo. Sono al lavoro decine di operatori, tra vigili del fuoco e volontari della protezione civile, per mettere in sicurezza l'area.

11:41Clochard aggredito e dato alle fiamme

(ANSA) - TORINO 29 OTT - Un clochard è stato aggredito e dato alle fiamme ieri sera a Torino in un giardino pubblico. L'uomo, un romeno di 60 anni, è stato portato all'ospedale San Giovanni Bosco dagli operatori del servizio 118. La polizia sta svolgendo indagini. Il fatto si è verificato ai giardini intitolati a Madre Teresa di Calcutta. Al momento non si hanno notizie sulla gravità o meno delle condizioni del clochard. L'uomo, quando è stato portato in ospedale, aveva ustioni in diverse parti del corpo. I giardini 'Madre Teresa di Calcutta' sono nel quartiere Aurora, una delle zone del capoluogo piemontese a più forte presenza di immigrati stranieri.

10:50Catalogna: oggi corteo degli unionisti a Barcellona

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Centinaia di migliaia di persone sono attese oggi a Barcellona per una mega-manifestazione organizzata dagli unionisti che si oppongono all'indipendenza della Catalogna. Una simile manifestazione si è tenuta ieri a Madrid nella quale hanno preso parte diverse migliaia di persone. Ieri il governo spagnolo ha formalizzato nella Gazzetta ufficiale la rimozione del presidente della Catalogna, Carles Puigdemont e del Govern, lo scioglimento del Parlament, la convocazione di elezioni il 21 dicembre e il licenziamento in massa di oltre 150 alti funzionari catalani. Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha assunto competenze e poteri di Puigdemont, e li ha delegati alla vicepremier Soraya Saenz de Santamaria.

10:46Mogadiscio: finisce assedio in hotel

(ANSA) - MOGADISCIO, 29 OTT - Le forze di Sicurezza somale hanno posto fine all'assedio dei 5 terroristi asserragliati nell'hotel Nasa-Habloid di Mogadiscio dopo l'attacco di ieri in cui sono morte almeno 23 persone. Lo riferisce la polizia. Le forze di Sicurezza hanno ripreso il controllo dell'hotel questa mattina dopo aver ucciso tre terroristi e averne catturati altri due, ha detto il capitano Mohamed Hussein. L'assalto dei terroristi è iniziato ieri pomeriggio con un'autobomba fatta esplodere davanti all'hotel. Poco dopo, un gruppo di estremisti si è asserragliato nell'albergo dopo una sparatoria con le forze di sicurezza e ha preso in ostaggio una trentina di persone. Poi si sono udite altre due esplosioni nelle vicinanze, dovute a una seconda autobomba. Il bilancio della giornata di sangue, tra le autobomba e l'attacco nell'hotel, è al momento di 23 morti tra cui una madre e tre bambini, uccisi a colpi di pistola alla testa dentro l'hotel, e di 30 feriti.

10:29Afghanistan: attacco talebani in Kunduz, uccisi 14 agenti

(ANSA) - KABUL, 29 OTT - I talebani hanno attaccato oggi un check-point della polizia nella provincia settentrionale afghana di Kunduz causando la morte di almeno 14 agenti. Lo hanno reso noto fonti dell'amministrazione locale. L'attacco, ha precisato Radio Killid, e' avvenuto nel villaggio di Adam Khan del distretto di Khan Abad lungo la strada interprovinciale che unisce Kunduz a Takhar. Fonti locali hanno sottolineato che un solo agente e' sopravvissuto all'imboscata tesa dagli insorti che hanno rivendicato l'operazione per bocca del loro portavoce Zabihullah Mujahid.

08:03Kashmir: scontro a fuoco polizia India-militanti, 3 morti

NEW DELHI - Un agente di polizia e' morto oggi nel distretto di Bandipora dello Stato di Jammu & Kashmir sotto giurisdizione indiana in uno scontro a fuoco durante cui sono stati uccisi anche due militanti. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. Un ufficiale della polizia ha dichiarato che a seguito di un rastrellamento realizzato dalle forze di sicurezza a Hajin e' nata una sparatoria in cui si sono registrate le vittime.