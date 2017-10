Ultima ora

13:10Israele: aiutò ebrei Shoah, medaglia a Charles Aznavour

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 OTT - Il cantante franco-armeno Charles Aznavour (93 anni) ha trascorso giornate particolarmente commoventi in Israele nel corso di un breve soggiorno in cui ha ricevuto riconoscimenti dal capo dello Stato, Reuven Rivlin, e da un villaggio israelo-palestinese di pacifisti per aver aiutato ebrei ricercati dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Ieri Aznavour è stato inoltre acclamato a lungo da una folla di ammiratori in un concerto a Tel Aviv.

13:04Kenya: Odinga, elezioni farsa, vanno ripetute di nuovo

(ANSA) - NAIROBI, 29 OTT - Le elezioni presidenziali di giovedì scorso sono state una "farsa", "si deve tornare alle urne entro 90 giorni". Lo ha detto il leader dell'opposizione kenyana, Raila Odinga, e sfidante del presidente Uhuru Kenyatta all'Ap, dopo aver boicottato il voto del 26 ottobre a sua volta una ripetizione di quello dell'8 agosto annullato dalla Corte Suprema per irregolarità. Il Kenya è "in serio pericolo", ha detto Odinga secondo cui Kenyatta sta tentando di "distruggere le istituzioni del nostro Paese", inclusa la Corte Suprema. Odinga chiede riforme elettorali.

12:47Gaza: Unrwa trova tunnel sotto sua scuola, inaccettabile

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 OTT - L'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, ha denunciato come "inaccettabile" la scoperta di un tunnel sotterraneo in una delle sue scuole a Gaza. Lo ha detto il portavoce Christopher Gunness secondo cui l'organizzazione "è intervenuta in modo deciso con le parti pertinenti per protestare contro la violazione del luogo e la mancanza di rispetto per la neutralità delle proprietà dell'Onu", aggiungendo che "queste attività devono cessare". La presenza di un tunnel sotto una scuola dell'Unrwa, che gode della inviolabilità in base alla legge internazionale, è - ha aggiunto Gunness - inaccettabile e mette gli alunni e lo staff dell'Agenzia a rischio".

12:36Raid a colpi di pistola contro uno stabile a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella notte contro uno stabile al corso San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Una 'stesa' (spari all'impazzata da giovani che agiscono spostandosi in moto) che ha lasciato 6 bossoli calibro 22. Gli uomini della sezione Scientifica della Polizia hanno trovato tre fori nella vetrata del portone e due nella parete in ferro di accesso allo stabile. Dieci le famiglie che abitano nell'immobile preso di mira. Al momento, non risultano alla Polizia presenti pregiudicati.(ANSA).

12:27Incendi: rogo al Campo dei Fiori, Canadair ancora in azione

(ANSA) - VARESE, 29 OTT - Si sono riaccesi alcuni focolai nel Parco regionale Campo dei Fiori e, stamani, sono tornati in azione i Canadair. Le operazioni si stanno concentrando nella parte superiore dell'area verde alle porte di Varese, lontano dalle case, dove sono visibili colonne di fumo. Sono al lavoro decine di operatori, tra vigili del fuoco e volontari della protezione civile, per mettere in sicurezza l'area.

11:41Clochard aggredito e dato alle fiamme

(ANSA) - TORINO 29 OTT - Un clochard è stato aggredito e dato alle fiamme ieri sera a Torino in un giardino pubblico. L'uomo, un romeno di 60 anni, è stato portato all'ospedale San Giovanni Bosco dagli operatori del servizio 118. La polizia sta svolgendo indagini. Il fatto si è verificato ai giardini intitolati a Madre Teresa di Calcutta. Al momento non si hanno notizie sulla gravità o meno delle condizioni del clochard. L'uomo, quando è stato portato in ospedale, aveva ustioni in diverse parti del corpo. I giardini 'Madre Teresa di Calcutta' sono nel quartiere Aurora, una delle zone del capoluogo piemontese a più forte presenza di immigrati stranieri.

10:50Catalogna: oggi corteo degli unionisti a Barcellona

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Centinaia di migliaia di persone sono attese oggi a Barcellona per una mega-manifestazione organizzata dagli unionisti che si oppongono all'indipendenza della Catalogna. Una simile manifestazione si è tenuta ieri a Madrid nella quale hanno preso parte diverse migliaia di persone. Ieri il governo spagnolo ha formalizzato nella Gazzetta ufficiale la rimozione del presidente della Catalogna, Carles Puigdemont e del Govern, lo scioglimento del Parlament, la convocazione di elezioni il 21 dicembre e il licenziamento in massa di oltre 150 alti funzionari catalani. Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha assunto competenze e poteri di Puigdemont, e li ha delegati alla vicepremier Soraya Saenz de Santamaria.