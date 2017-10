Ultima ora

13:30Calcio: Allegri “solidità e attenzione: bella prova”

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - "Solidità e attenzione". Questo il segreto della vittoria della Juventus a San Siro con il Milan secondo Massimiliano Allegri: "Bella prova, continuiamo il nostro percorso di crescita" ha aggiunto il tecnico della Juventus nel suo consueto tweet post partita. I bianconeri hanno dimostrato nel big match di Milano di essere in costante crescita fisica e tecnica: una squadra completamente diversa rispetto a quella osservata un mese fa, che si candida con prepotenza alla corsa scudetto grazie anche all'attenzione difensiva e allo strapotere offensivo di un ritrovato Higuain.

13:30Terremoto: Parolin, appello a istituzioni,snellire procedure

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Da questo luogo così altamente simbolico faccio appello a tutte le istituzioni civili, ecclesiali e private perché cooperino con alacrità e costanza, in sintonia con le popolazioni interessate, affinché, quella sinergia dimostrata nei primi tempi dopo il sisma continui e, anzi, si intensifichi, in modo da portare a termine le opere progettate e quelle avviate, snellendo nei limiti del possibile le procedure. Si compia in tal modo ogni sforzo per evitare lo spopolamento di diversi borghi, ripetutamente feriti dagli eventi tellurici, che li hanno coinvolti in questi decenni, con crolli e diffuse lesioni". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, nella messa che celebra a Norcia, proprio davanti alla basilica, nell'anniversario del primo anno del terremoto. "Auspico pertanto - ha aggiunto il porporato - una corale e decisa azione che muova risorse e intelligenze per ricostruire, insieme alle case e alle Chiese, anche l'animo delle persone, per sconfiggere la paura e la rassegnazione, due calamità invisibili, eppure gravi quasi quanto un terremoto". "La facciata di questa Basilica, - aveva detto in un passaggio precedente - ingabbiata nei ponteggi della ricostruzione, è l'emblema del sisma, ma è ancora di più la prova della capacità dell'essere umano di risollevarsi, di tornare a sperare, a guardare in alto verso il Cielo e, con la forza di questo sguardo, tornare verso la terra e porre tutta l'intelligenza, la maestria, la fantasia e l'impegno al servizio di un corale riscatto, per risollevare, insieme alle mura delle case, dei luoghi di lavoro e delle chiese, anche il morale delle persone e delle comunità e la gioia di vivere". (ANSA).

13:27Turchia: arrestati 61 presunti membri Isis, sequestrate armi

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Almeno 61 presunti membri dell'Isis sono stati arrestati stamane in Turchia dopo un blitz della polizia in due città. Lo riferisce l'agenzia di stampa turca Anadolu. Le operazioni delle unità dell'antiterrorismo sono scattate a Bursa, nel nordovest della Turchia, dove la polizia ha arrestato 39 persone, di cui 28 di origini siriane e due dell'Azerbaigian. Otto degli arrestati sono minorenni. Nelle prime ore del mattino, la polizia ha fermato 22 persone nella provincia di Erzurum, nel nordest del Paese. Gli agenti hanno anche sequestrato diversi armi, munizioni e documenti nel blitz.

13:10Israele: aiutò ebrei Shoah, medaglia a Charles Aznavour

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 OTT - Il cantante franco-armeno Charles Aznavour (93 anni) ha trascorso giornate particolarmente commoventi in Israele nel corso di un breve soggiorno in cui ha ricevuto riconoscimenti dal capo dello Stato, Reuven Rivlin, e da un villaggio israelo-palestinese di pacifisti per aver aiutato ebrei ricercati dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Ieri Aznavour è stato inoltre acclamato a lungo da una folla di ammiratori in un concerto a Tel Aviv.

13:04Kenya: Odinga, elezioni farsa, vanno ripetute di nuovo

(ANSA) - NAIROBI, 29 OTT - Le elezioni presidenziali di giovedì scorso sono state una "farsa", "si deve tornare alle urne entro 90 giorni". Lo ha detto il leader dell'opposizione kenyana, Raila Odinga, e sfidante del presidente Uhuru Kenyatta all'Ap, dopo aver boicottato il voto del 26 ottobre a sua volta una ripetizione di quello dell'8 agosto annullato dalla Corte Suprema per irregolarità. Il Kenya è "in serio pericolo", ha detto Odinga secondo cui Kenyatta sta tentando di "distruggere le istituzioni del nostro Paese", inclusa la Corte Suprema. Odinga chiede riforme elettorali.

12:47Gaza: Unrwa trova tunnel sotto sua scuola, inaccettabile

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 OTT - L'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, ha denunciato come "inaccettabile" la scoperta di un tunnel sotterraneo in una delle sue scuole a Gaza. Lo ha detto il portavoce Christopher Gunness secondo cui l'organizzazione "è intervenuta in modo deciso con le parti pertinenti per protestare contro la violazione del luogo e la mancanza di rispetto per la neutralità delle proprietà dell'Onu", aggiungendo che "queste attività devono cessare". La presenza di un tunnel sotto una scuola dell'Unrwa, che gode della inviolabilità in base alla legge internazionale, è - ha aggiunto Gunness - inaccettabile e mette gli alunni e lo staff dell'Agenzia a rischio".

12:36Raid a colpi di pistola contro uno stabile a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella notte contro uno stabile al corso San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Una 'stesa' (spari all'impazzata da giovani che agiscono spostandosi in moto) che ha lasciato 6 bossoli calibro 22. Gli uomini della sezione Scientifica della Polizia hanno trovato tre fori nella vetrata del portone e due nella parete in ferro di accesso allo stabile. Dieci le famiglie che abitano nell'immobile preso di mira. Al momento, non risultano alla Polizia presenti pregiudicati.(ANSA).