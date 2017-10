Ultima ora

15:00Spara a cacciatore scambiandolo per cinghiale e lo uccide

(ANSA) - ASTI, 29 OTT - Spara a un altro cacciatore scambiandolo per un cinghiale e lo uccide. E' successo nell'Astigiano. La vittima, Mariano Spataro, 62 anni, di Incisa Scapaccino, era a caccia di lepri nei boschi di località Bruno quando è stato ferito mortalmente da un cacciatore genovese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del servizio di soccorso 118. Ed è in prognosi riservata un 58enne di Grottaminarda (Avellino) rimasto ferito nel corso di una battuta di caccia in un'area boschiva del comune di Torre le Nocelle (Avellino). Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo sarebbe stato colpito all'addome da un colpo di fucile esploso accidentalmente da un altro cacciatore nel corso di una battuta al cinghiale. (ANSA).

14:57MotoGp: Malesia, Marquez “evitati rischi pensando ai punti”

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Ho evitato di prendere rischi inutili. La tentazione di inseguire Zarco l'ho avuta, ma ho pensato al mondiale. Non valeva la pena solo per avere un vantaggio di 24 punti invece che di 21". Marc Marquez spiega così perché si è accontentato del quarto posto a Sepang. "La gara si è svolta nelle condizioni più difficili, con la pioggia la pista era estremamente scivolosa - aggiunge il leader della MotoGp -. All'inizio ho cercato di spingere, poi di trovare il ritmo gara, ma mi sono reso conto che le Ducati erano molto veloci, quindi ho deciso di non prendere troppi rischi, di restare calmo e fare punti per il Campionato. Comunque sono contento perché dopo un week-end difficile, su una pista dove abbiamo sempre sofferto, sono riuscito a finire quarto. Ora devo restare concentrato e lavorare per essere al 100% la domenica di Valencia, senza confidare troppo nel vantaggio. Intanto la Honda ha vinto il titolo costruttori e questo è un primo obiettivo raggiunto".

14:56‘Operai schiavi in Brasile per produrre gli orsetti Haribo’

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Il produttore di caramelle tedesco Haribo ha aperto un'indagine sulle accuse di "schiavitù" in cui lavorano gli operai del produttore brasiliano di uno degli ingredienti usato nei famosi orsetti di gomma, la cera di carnauba. Un documentario tedesco della serie 'Markencheck' (controllo del marchio) ha svelato, ai primi di ottobre, le condizioni degli operai che raccolgono dalle foglie di palma l'ingrediente che serve a non far attaccare gli orsetti tra loro: per una paga di 12 dollari al giorno, sono costretti a dormire all'aperto mentre viene loro negato l'accesso all'acqua potabile. "Siamo profondamente preoccupati da alcune immagini mostrate nel programma", ha detto un portavoce della Haribo in una nota, ripresa dall'Independent. "Le condizioni nelle piantagioni brasiliane sono insopportabili". "Stiamo investigando con il nostro fornitore sulle condizioni nelle piantagioni e nelle fattorie che le riforniscono", ha aggiunto il portavoce.

14:46Fuggi fuggi per spari in fiera, erano colpi a salve per gara

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 29 OTT - Attimi di paura e fuggi fuggi stamani, intorno alle 10, all'interno dei padiglioni di Carrara Fiere di Marina di Carrara (Massa Carrara) che ospita in questi giorni il Festival dell'Oriente, quando i giudici di gara hanno esploso 3 colpi di pistola a salve per dare avvio alle competizioni di arti marziali nell'ambito della manifestazione. Alcune centinaia di persone già presenti nei vari stand, non capendo cosa stesse accadendo, si sono spaventate e si sono accalcate verso le vie di d'uscita della struttura. Sul posto sono subito intervenute alcune pattuglie dei carabinieri e personale del 118 per eventuali emergenze mediche ma, si spiega dall'Arma, non ci sono stati feriti. I militari, accertata l'origine degli spari e verificato che non vi fosse alcun ferito, si sono poi prodigati per favorire il regolare deflusso delle persone e riportare la calma.

14:35Macedonia: si vota per ballottaggi amministrative

(ANSA) - SKOPJE, 29 OTT - In Macedonia si vota oggi per i ballottaggi delle amministrative, che nel primo turno di due settimane fa avevano visto un largo successo del Partito socialdemocratico del premier Zoran Zaev. Aperte dalle 7, le urne chiuderanno alle 19. Interessati dal voto sono 35 Comuni con oltre 833 mila elettori. Nella prima tornata del voto locale erano stati eletti i sindaci di 45 Municipalità, 37 delle quali erano andate ai socialdemocratici, compresa la capitale Skopje - con l'affermazione di Petre Shilegov. I conservatori del Vmro-Dpmne avevano vinto solo in tre Comuni. Anche per il secondo turno di oggi le previsioni indicano un successo dei socialdemocratici.

14:12Migranti: a Calais spray al peperoncino e pestaggi

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - La violenza della polizia francese nei confronti dei rifugiati a Calais si è intensificata a livelli "eccessivi e pericolosi per la vita" e la situazione complessiva dei minori non accompagnati si è deteriorata notevolmente, un anno dopo lo smantellamento della cosiddetta 'Giungla'. E' quanto denuncia un nuovo rapporto dell'organizzazione non-profit Refugee Rights Data Project (Rrdp), che sarà pubblicato domani e di cui il Guardian fornisce alcune anticipazioni. Il rapporto afferma che le tattiche della polizia contro i circa 700 rifugiati nel porto di Calais includono anche l'accompagnare ragazzine in zone remote per poi abbandonarle. I ricercatori hanno utilizzato gli interpreti per intervistare 233 profughi, tra cui 94 bambini alcuni anche sotto i 12 anni, e hanno riscontrato ripetute testimonianze sulla brutalità "sproporzionata e indiscriminata" della polizia, che comprende pestaggi abbastanza gravi da rompere gli arti.

14:02Catalogna: a Barcellona sfila corteo degli unionisti

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Un lungo corteo sta sfilando a Barcellona per chiedere l'unità della Spagna dopo il voto sull'indipendenza e la destituzione del presidente della Catalogna, Carles Puigdemont. Le immagini tv mostrano i manifestanti sfilare per la strada in maniera pacifica con le bandiere spagnole e catalane. "Essere catalani è un orgoglio. Essere spagnoli è un onore", si legge in uno dei cartelli dei manifestanti. La marcia di oggi fa seguito al corteo degli unionisti ieri a Madrid.