15:22Papa. solo l’amore è il vero grande comandamento

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 29 OTT - L'amore è l'unica cosa che conta", "dà slancio e fecondità alla vita", "senza l'amore, sia la vita sia la fede rimangono sterili". "Tu puoi fare tante cose buone, tante preghiere, compiere tanti precetti, tante cose buoni ma se tu non hai amore, questo non serve". Lo ha ricordato il Papa prima di recitare l'Angelus dallo studio su piazza San Pietro, osservando che anche se conosciamo "fin da bambini" questo "grande comandamento dell'amore di Dio e del prossimo", "non finiremo mai di convertirci ad esso e di metterlo in pratica nelle diverse situazioni in cui ci troviamo". Nella Bibbia, ha spiegato, il Papa c'è un "codice dell'Alleanza, dove si dice che non puoi stare nell'alleanza con il Signore e maltrattare quelli che godono della sua protezione, e chi sono questi che godono della sua protezione? Lo dice la Bibbia: la vedova, l'orfano, lo straniero, il migrante, cioè le persone più sole e indifese".

15:18Cattolici scendono in campo, più politica per il lavoro

(ANSA) - CAGLIARI, 29 OTT - I cattolici puntano ad un rinnovato impegno in politica per affrontare con le 'cifre' della Chiesa i problemi sociali del Paese, a partire dalla disoccupazione, ferita aperta nonostante i segnali di ripresa dell'economia. La Chiesa italiana è chiamata "a spendersi con convinzione, quello del lavoro è un cantiere aperto" e ora "ritorniamo a casa sentendo la responsabilità di dover dare corpo ad alcune iniziative concrete", ha detto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il card. Gualtiero Bassetti, chiudendo la Settimana Sociale di Cagliari. Mons. Filippo Santoro, responsabile della Pastorale del Lavoro in Cei, è sceso nel concreto e ha indicato una sorta di linee programmatiche: "la rilevanza pubblica dei Cattolici deve svilupparsi sino ad incidere sui problemi vitali delle persone e della società". E quindi l'auspicio è che "in ogni diocesi" possa "strutturarsi organicamente un gruppo di collegamento tra cattolici impegnati in politica" e gruppi ecclesiali.

15:08Branco pesta migrante in centro Roma, insulti razzisti

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Prima gli insulti, come "sporco negro", poi le botte. Aggressione a sfondo razziale nella notte nel centro di Roma. Le vittime, un cittadino del Bangladesh e un egiziano, sono stati circondati da cinque ragazzi in piazza Cairoli e aggrediti, dopo essere stati insultati. Ad avere la peggio il ventisettenne del Bangladesh, trasportato in ospedale con traumi al volto giudicati guaribili in 30 giorni. La polizia ha bloccato cinque ragazzi tra i 17 e i 19 anni. Uno è stato arrestato, gli altri sono stati denunciati.L'allarme è scattato intorno alle tre della notte scorsa, quando la polizia è intervenuta per soccorrere un uomo sanguinante a terra in Piazza Cairoli, nel centro storico della città. Accanto a lui, un cittadino egiziano che avrebbe raccontato che erano stati vittime di un'aggressione da parte di alcuni ragazzi, che avrebbero rivolto loro insulti a sfondo razziale, passando poi alle vie di fatto.

15:00Spara a cacciatore scambiandolo per cinghiale e lo uccide

(ANSA) - ASTI, 29 OTT - Spara a un altro cacciatore scambiandolo per un cinghiale e lo uccide. E' successo nell'Astigiano. La vittima, Mariano Spataro, 62 anni, di Incisa Scapaccino, era a caccia di lepri nei boschi di località Bruno quando è stato ferito mortalmente da un cacciatore genovese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del servizio di soccorso 118. Ed è in prognosi riservata un 58enne di Grottaminarda (Avellino) rimasto ferito nel corso di una battuta di caccia in un'area boschiva del comune di Torre le Nocelle (Avellino). Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo sarebbe stato colpito all'addome da un colpo di fucile esploso accidentalmente da un altro cacciatore nel corso di una battuta al cinghiale. (ANSA).

14:57MotoGp: Malesia, Marquez “evitati rischi pensando ai punti”

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Ho evitato di prendere rischi inutili. La tentazione di inseguire Zarco l'ho avuta, ma ho pensato al mondiale. Non valeva la pena solo per avere un vantaggio di 24 punti invece che di 21". Marc Marquez spiega così perché si è accontentato del quarto posto a Sepang. "La gara si è svolta nelle condizioni più difficili, con la pioggia la pista era estremamente scivolosa - aggiunge il leader della MotoGp -. All'inizio ho cercato di spingere, poi di trovare il ritmo gara, ma mi sono reso conto che le Ducati erano molto veloci, quindi ho deciso di non prendere troppi rischi, di restare calmo e fare punti per il Campionato. Comunque sono contento perché dopo un week-end difficile, su una pista dove abbiamo sempre sofferto, sono riuscito a finire quarto. Ora devo restare concentrato e lavorare per essere al 100% la domenica di Valencia, senza confidare troppo nel vantaggio. Intanto la Honda ha vinto il titolo costruttori e questo è un primo obiettivo raggiunto".

14:56‘Operai schiavi in Brasile per produrre gli orsetti Haribo’

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Il produttore di caramelle tedesco Haribo ha aperto un'indagine sulle accuse di "schiavitù" in cui lavorano gli operai del produttore brasiliano di uno degli ingredienti usato nei famosi orsetti di gomma, la cera di carnauba. Un documentario tedesco della serie 'Markencheck' (controllo del marchio) ha svelato, ai primi di ottobre, le condizioni degli operai che raccolgono dalle foglie di palma l'ingrediente che serve a non far attaccare gli orsetti tra loro: per una paga di 12 dollari al giorno, sono costretti a dormire all'aperto mentre viene loro negato l'accesso all'acqua potabile. "Siamo profondamente preoccupati da alcune immagini mostrate nel programma", ha detto un portavoce della Haribo in una nota, ripresa dall'Independent. "Le condizioni nelle piantagioni brasiliane sono insopportabili". "Stiamo investigando con il nostro fornitore sulle condizioni nelle piantagioni e nelle fattorie che le riforniscono", ha aggiunto il portavoce.

14:46Fuggi fuggi per spari in fiera, erano colpi a salve per gara

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 29 OTT - Attimi di paura e fuggi fuggi stamani, intorno alle 10, all'interno dei padiglioni di Carrara Fiere di Marina di Carrara (Massa Carrara) che ospita in questi giorni il Festival dell'Oriente, quando i giudici di gara hanno esploso 3 colpi di pistola a salve per dare avvio alle competizioni di arti marziali nell'ambito della manifestazione. Alcune centinaia di persone già presenti nei vari stand, non capendo cosa stesse accadendo, si sono spaventate e si sono accalcate verso le vie di d'uscita della struttura. Sul posto sono subito intervenute alcune pattuglie dei carabinieri e personale del 118 per eventuali emergenze mediche ma, si spiega dall'Arma, non ci sono stati feriti. I militari, accertata l'origine degli spari e verificato che non vi fosse alcun ferito, si sono poi prodigati per favorire il regolare deflusso delle persone e riportare la calma.