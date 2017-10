Ultima ora

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 29 OTT - Attimi di paura e fuggi fuggi stamani, intorno alle 10, all'interno dei padiglioni di Carrara Fiere di Marina di Carrara (Massa Carrara) che ospita in questi giorni il Festival dell'Oriente, quando i giudici di gara hanno esploso 3 colpi di pistola a salve per dare avvio alle competizioni di arti marziali nell'ambito della manifestazione. Alcune centinaia di persone già presenti nei vari stand, non capendo cosa stesse accadendo, si sono spaventate e si sono accalcate verso le vie di d'uscita della struttura. Sul posto sono subito intervenute alcune pattuglie dei carabinieri e personale del 118 per eventuali emergenze mediche ma, si spiega dall'Arma, non ci sono stati feriti. I militari, accertata l'origine degli spari e verificato che non vi fosse alcun ferito, si sono poi prodigati per favorire il regolare deflusso delle persone e riportare la calma.

14:35Macedonia: si vota per ballottaggi amministrative

(ANSA) - SKOPJE, 29 OTT - In Macedonia si vota oggi per i ballottaggi delle amministrative, che nel primo turno di due settimane fa avevano visto un largo successo del Partito socialdemocratico del premier Zoran Zaev. Aperte dalle 7, le urne chiuderanno alle 19. Interessati dal voto sono 35 Comuni con oltre 833 mila elettori. Nella prima tornata del voto locale erano stati eletti i sindaci di 45 Municipalità, 37 delle quali erano andate ai socialdemocratici, compresa la capitale Skopje - con l'affermazione di Petre Shilegov. I conservatori del Vmro-Dpmne avevano vinto solo in tre Comuni. Anche per il secondo turno di oggi le previsioni indicano un successo dei socialdemocratici.

14:12Migranti: a Calais spray al peperoncino e pestaggi

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - La violenza della polizia francese nei confronti dei rifugiati a Calais si è intensificata a livelli "eccessivi e pericolosi per la vita" e la situazione complessiva dei minori non accompagnati si è deteriorata notevolmente, un anno dopo lo smantellamento della cosiddetta 'Giungla'. E' quanto denuncia un nuovo rapporto dell'organizzazione non-profit Refugee Rights Data Project (Rrdp), che sarà pubblicato domani e di cui il Guardian fornisce alcune anticipazioni. Il rapporto afferma che le tattiche della polizia contro i circa 700 rifugiati nel porto di Calais includono anche l'accompagnare ragazzine in zone remote per poi abbandonarle. I ricercatori hanno utilizzato gli interpreti per intervistare 233 profughi, tra cui 94 bambini alcuni anche sotto i 12 anni, e hanno riscontrato ripetute testimonianze sulla brutalità "sproporzionata e indiscriminata" della polizia, che comprende pestaggi abbastanza gravi da rompere gli arti.

14:02Catalogna: a Barcellona sfila corteo degli unionisti

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Un lungo corteo sta sfilando a Barcellona per chiedere l'unità della Spagna dopo il voto sull'indipendenza e la destituzione del presidente della Catalogna, Carles Puigdemont. Le immagini tv mostrano i manifestanti sfilare per la strada in maniera pacifica con le bandiere spagnole e catalane. "Essere catalani è un orgoglio. Essere spagnoli è un onore", si legge in uno dei cartelli dei manifestanti. La marcia di oggi fa seguito al corteo degli unionisti ieri a Madrid.

13:55Scuola: mamme cantano in video libertà dai figli, è polemica

(ANSA) - BOLOGNA, 29 OTT - Voleva essere una innocua e divertente canzoncina per dire che la 'Gulliver', scuola materna di Reggio Emilia è "la più bella e la migliore". Tuttavia il video, postato da Youtube da un gruppo di mamme che cantano un inno composto da un genitore, ha scatenato un putiferio: gli insegnanti, come racconta l'edizione locale del Resto del Carlino, hanno convocato i genitori proprio per discutere di quel video. A Reggio Emilia le scuole materne sono una cosa serissima: sono stati definiti dalla rivista Newsweek gli 'asili più belli del mondo' e l'istituzione che li gestisce 'Reggio Children', ogni anno riceve visite da pedagogisti e insegnanti da moltissimi paesi del mondo. A far arrabbiare è stato il contenuto della canzone nelle quale le mamme cantano la libertà, quando i figli sono a scuola, di stare da sole: "Pensiamo all'omaggio di stare sole al pomeriggio, così potremo lavorare che al confronto andiamo a riposare, invece di tenerli dentro casa, che distruggono qualsiasi cosa".

13:53Rissa in spogliatoio nel Napoletano, tre arresti dei Cc

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Rissa in spogliatoio finisce con l'intervento dei carabinieri e 3 arresti. Negli spogliatoi del campo sportivo comunale di Palma Campania (Napoli), al culmine di un diverbio per incomprensioni sorte mentre si giocava una partita di calcio valevole per il campionato regionale di Eccellenza nel girone "B", è scoppiata una rissa tra un dirigente della società, un calciatore e il preparatore atletico di una delle due squadre. Intervenuti i carabinieri della locale stazione, allertati dalla centrale operativa di Nola a cui era arrivata una richiesta d'intervento, i militari hanno arrestato i tre per rissa e lesioni personali. Sono ai domiciliari dove sono in attesa del giudizio per direttissima.

13:52Calcio: Higuain festeggia, ‘contento’ per il 101/o gol

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - "Sono molto contento di essere arrivato a 101 gol in 154 partite giocare in serie A". Copertina di Milan-Juventus che spetta di diritto a Gonzalo Higuain: il bomber argentino ha superato quota 100 gol in serie A, festeggiando il prestigioso traguardo con un post sul suo profilo Instagram. "Grazie ai miei compagni di squadra ed a tutti quelli che mi sono stati sempre vicino, grande vittoria" ha concluso il 'Pipita', autore di una doppietta a San Siro, la Scala del calcio, che ha permesso alla Juventus di agganciare momentaneamente il Napoli il testa alla classifica. Una vittoria che "non dice chi siamo, ma quello che vogliamo continuare a essere" secondo capitan Buffon, garanzia tra i pali anche in una partita in cui gli avversari lo hanno impegnato poco. "Vincere è sempre bello, assieme agli amici ancora di più" ha esclamato Paulo Dybala con il suo tweet post partita.