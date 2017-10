Ultima ora

17:23‘Oltre un milione a marcia unionisti a Barcellona’

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Guerra di cifre a Barcellona sul numero di partecipanti alla marcia per l'unità della Spagna. Secondo gli organizzatori, circa 1,1 milioni di persone hanno partecipato al corteo unionista. Ma per la polizia urbana i partecipanti al corteo erano 300 mila.

16:48F1: Marchionne, Ferrari c’è ma non ad ogni costo

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 29 OTT - "La Formula 1 fa parte della storia della Ferrari e ho tutte le intenzioni di proteggerne il suo coinvolgimento, ma non lo si può fare a qualsiasi costo e solo per ragioni commerciali. Se facciamo le cose per bene sono disposto a parlare di tutto, ma se la facciamo diventare una cavolata con interessi solo commerciali non mi interessa per niente". Così il presidente del Cavallino Rampante, Sergio Marchionne, che oggi è intervenuto alle 'Finali Mondiali Ferrari' in svolgimento all'autodromo del Mugello, ha commentato l'idea di voler stravolgere i weekend di gara racchiudendo tutta l'attività agonistica al sabato e domenica e permettendo solo in alcuni circuiti del mondiale di svolgere prove libere al lunedì.

16:22Basket: serie A, Pesaro-Cremona 68-79

(ANSA) - PESARO, 29 OTT - Nell'anticipo di mezzogiorno del campionato di basket, la Vanoli Cremona passa agevolmente sul campo di Pesaro per 68-79. Troppo fragili e inconsistenti i marchigiani, privi tra l'altro di Mario Little (infortunato), per impensierire una Vanoli che, seppure imprecisa, riesce a vincere una sfida importante in chiave salvezza. Pesaro chiude con 17 palle perse, un misero 1/18 dalla distanza e un 20/58 in totale al tiro (34%) anche se domina a rimbalzo (51-35), mentre Cremona più equilibrata al tiro (20/48 da due e 11/30 da tre) commette meno errori. Omogbo (21 punti) è l'unico a salvarsi fra i pesaresi, mentre Johnson Odom (20), guida la pattuglia dei migliori di Cremona, composta da Sims (19) e Ricci (12).

16:16Calcio: Serie A, Benevento-Lazio 1-5

(ANSA) - BENEVENTO, 29 OTT - Il Benevento incassa cinque reti (ad una) sul proprio terreno nell'anticipo domenicale della Serie A, al cospetto di una Lazio sempre in grande forma ed avanti 3-0 prima della mezzora. Per la formazione di De Zerbi (alla seconda presenza in panchina) è l'undicesimo ko in altrettante partite e la salvezza appare sempre più lontana, con 4 reti segnate e 29 al passivo. La formazione campana ha giocato un primo tempo timoroso, subendo al 3' la rete di Bastos, cui sono seguite quelle di Immobile (14/o centro) e Marusic. Ad inizio ripresa una timida reazione ha fruttato il gol di Lazar ed un paio di occasioni sventate da Strakosha. Ma l'ingresso di Nani (al posto di Lulic) ha di nuovo spostato gli equilibri. Il portoghese prima ha servito a Parolo la palla dell'1-4 e poi ha realizzato la quinta rete. La Lazio sale a 28 punti con aggancio momentaneo alla vetta della classifica.

16:15Incendi: Regione,in Lombardia 4 i roghi,15 persone evacuate

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Sono 4 gli incendi che stanno tenendo impegnati da giorni decine di vigili del fuoco e circa 160 volontari antincendi boschivi. Il più esteso è quello nel varesotto e comprende anche il parco regionale Campo dei Fiori, dove 15 persone sono state fatte evacuare durante la notte, quindi nel comasco, in particolare a Tavernerio, in provincia di Sondrio a Forcola e nel bresciano a Tremosine. La situazione è stata aggiornata dall'assessore alla Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione della Regione Lombardia, Simona Bordonali che ha anche reso noto che sono in arrivo 4 canadair dall'estero. "La Regione Lombardia sta facendo la propria parte e sta collaborando con gli enti a tutti i livelli - ha detto l'assessore con i quattro Canadair in arrivo dall'estero con cui confidiamo di domare le fiamme. Ringrazio tutte le persone impegnate nelle attivita' di spegnimento".

16:09Calcio: Spalletti, destinazione vincere sempre

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - ''Mi sono fatto stampare la classifica. Destinazione vincere sempre, con queste squadre è difficile. Non c'è tempo per rilassarci'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia di Verona-Inter, guardando la classifica stampata e tenuta sottomano durante la conferenza. ''Dobbiamo crearci certezze. Dovevamo fare tanta strada - continua l'allenatore - tornare lì dove l'Inter meritava. Ora ci sono da fare scelte precise, bisogna pensare rapido e profondo. C'è ancora qualche squadra che si aggancerà ai primi posti, come il Milan o la Fiorentina o la Sampdoria''.

15:57Calcio: Fazio rinnova fino al 2020, Monchi “pilastro Roma”

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Federico Fazio e la Roma prolungano il loro legame. Il difensore ha rinnovato il proprio contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2020. "Sin da quando sono arrivato qui mi sono trovato bene con i compagni di squadra, lo staff e tutti quelli che lavorano alla Roma - le parole dell'argentino riportate sul sito della società -. Amo la città e sono davvero felice qui: è una grande notizia annunciare questo rinnovo per me". Il difensore classe 1987 è arrivato in giallorosso durante l'estate del 2016 proveniente dal Tottenham e in questi mesi ha collezionato 59 presenze tra tutte le competizioni, condite da quattro reti. "Con il rinnovo di Fazio stiamo confermando uno dei pilastri della squadra", ha sottolineato il ds Monchi. "Personalmente sono molto contento perché ho sempre ritenuto Federico un difensore centrale di enorme valore".