Ultima ora

18:38Branco pesta migrante: arrestato è ultras della Roma

(ANSA) - ROMA, 29 OTT -E' un ultras della Roma e ha alle spalle qualche piccolo precedente il 18enne arrestato dalla polizia per il pestaggio a sfondo razziale di un bengalese 27enne la scorsa notte a Roma. Prima delle botte, assieme al resto del branco, avrebbe rivolto ai due migranti pesanti insulti a sfondo razzista. Il bengalese sarebbe regolare sul territorio italiano.

18:29Calcio: serie A, il Napoli vince e torna solo in vetta

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - il Napoli batte 3-1 il Sassuolo e torna da solo in testa alla serie A con tre punti di vantaggio sulla coppia Juventus-Lazio, in attesa del posticipo di domani che vedrà l'Inter impegnata a Verona. Ancora in gol Mertens, che tocca i dieci centri stagionali. Sugli altri campi, la Samp batte 4-1 il Chievo con una doppietta di Torreira e sale al sesto posto in classifica a 20 punti. Si ferma invece la Fiorentina, battuta 2-1 a Crotone, con i calabresi che tornano alla vittoria dopo quattro turni. Male il Genoa, battuto 1-0 dalla Spal e rimasto penultimo in una classifica che vede il Benevento ancora a quota zero. L'Udinese batte l'Atalanta 2-1 e da un po' di respiro a Delneri dopo due sconfitte consecutive.

18:09Terremoto: Norcia ricorda scosse, messa in piazza

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Una "corale e decisa azione che muova risorse e intelligenze per ricostruire, insieme alle case e alle chiese, anche l'animo delle persone, per sconfiggere la paura e la rassegnazione, due calamità invisibili, eppure gravi quasi quanto un terremoto": è quanto ha auspicato stamani il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, nell'omelia durante la messa celebrata nella piazza di Norcia a un anno dal terremoto, nel corso della quale l'alto prelato ha anche invitato a "snellire le procedure" per accelerare la ricostruzione. "L'insieme delle procedure ed un investimento più convinto sulle autonomie locali, i comuni in primo luogo, permetterà di entrare nella fase viva della ricostruzione", ha ribadito la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, anche lei oggi a Norcia, dove ha ringraziato la Chiesa, la conferenza episcopale e il Papa per la loro vicinanza ai terremotati.

17:30Dichiarazione Balfour: Corbyn non andrà a cena con Netanyahu

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Il leader laburista britannico, Jeremy Corbyn, non andrà alla cena per le celebrazioni, il 2 novembre a Londra, del centenario della Dichiarazione Balfour (con cui l'allora Impero britannico pose le fondamenta per la nascita di uno Stato sionista in Palestina) con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Lo riferisce il Sunday Times. L'ambasciatore israeliano a Londra, Mark Regev, ha detto allo stesso giornale che chi si oppone alla storica dichiarazione è un "estremista" che rifiuta il diritto all'esistenza di Israele e può essere paragonato a gruppi terroristici come quello di Hamas. Le celebrazioni sono state contestate dal presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Corbyn, già accusato in passato di lassismo verso forme di antisionismo, avrebbe chiesto al ministro degli Esteri del governo ombra, Emily Thornberry, di parteciparvi al posto suo.

17:27Gb: fiasco sicurezza, persa penna usb con piani Heathrow

(ANSA) - LONDRA, 29 OTT - Un grave smacco per l'aeroporto di Heathrow dopo che è stata persa una penna usb contenente mappe e piani con le misure di sicurezza, inclusi i dettagli sul percorso della regina Elisabetta dalla sua residenza allo scalo. Per fortuna il supporto informatico è stato ritrovato per strada nell'ovest di Londra da un passante che lo ha consegnato al Sunday Mirror. Oggi il domenicale pubblica la notizia in prima pagina e accusa di grave e pericolosa negligenza il maggiore aeroporto britannico che ha subito lanciato una inchiesta per scoprire come sia stato possibile smarrire documenti tanto importanti che fra l'altro non erano nemmeno protetti da una password. In particolare si vuole stabilire se si sia trattato di un errore o se la penna sia stata abbandonata di proposito. Le misure di sicurezza contenute al suo interno avrebbero potuto finire nelle mani sbagliate ed essere usate per preparare nei minimi particolari un attacco terroristico contro lo scalo.

17:23‘Oltre un milione a marcia unionisti a Barcellona’

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Guerra di cifre a Barcellona sul numero di partecipanti alla marcia per l'unità della Spagna. Secondo gli organizzatori, circa 1,1 milioni di persone hanno partecipato al corteo unionista. Ma per la polizia urbana i partecipanti al corteo erano 300 mila.

16:48F1: Marchionne, Ferrari c’è ma non ad ogni costo

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 29 OTT - "La Formula 1 fa parte della storia della Ferrari e ho tutte le intenzioni di proteggerne il suo coinvolgimento, ma non lo si può fare a qualsiasi costo e solo per ragioni commerciali. Se facciamo le cose per bene sono disposto a parlare di tutto, ma se la facciamo diventare una cavolata con interessi solo commerciali non mi interessa per niente". Così il presidente del Cavallino Rampante, Sergio Marchionne, che oggi è intervenuto alle 'Finali Mondiali Ferrari' in svolgimento all'autodromo del Mugello, ha commentato l'idea di voler stravolgere i weekend di gara racchiudendo tutta l'attività agonistica al sabato e domenica e permettendo solo in alcuni circuiti del mondiale di svolgere prove libere al lunedì.