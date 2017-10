Ultima ora

18:56Auto: Magliona firma su Norma l’Alghero Scala Piccada

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Omar Magliona ha vinto la 56^ Alghero Scala Piccada sulla Norma M20 FC Zytek preparata dal Team Faggioli e gommata Pirelli. Nella cronoscalata sassarese il pilota sardo portacolori della scuderia siciliana CST Sport ha realizzato il miglior crono assoluto coprendo le due manche di gara in 5'19"37, risultando il più veloce sia nella prima salita (2'40"13) sia nella seconda (2'39"24) lungo il tracciato quest'anno allungato a 6285 metri. Magliona ha così concluso al top il suo 2017 agonistico, onorando fino in fondo la gara di casa e il settimo titolo di Campione Italiano, il primo nel gruppo dei prototipi E2SC, conquistato il mese scorso in CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna). Per il driver che in Sardegna gestisce anche l'Autodromo di Mores è il terzo successo personale all'Alghero Scala Piccada dopo quelli del 2007 e del 2015 (stagione in cui proprio con la vittoria nella gara sarda esordì sul prototipo francese). Un tris che gli permette di raggiungere papà Uccio Magliona

18:49Calcio: serie B, Parma-Avellino 2-0

(ANSA) - PARMA, 29 OTT - Un gol nel primo minuto e uno nell'ultimo, che valgono tre punti e la consapevolezza di poter cominciare a sognare. Un destro preciso di Di Gaudio in apertura ha aperto la sfida del Tardini fra il Parma e l'Avellino, un sinistro di Insigne al 5' di recupero l'ha chiusa e ha lanciato gli emiliani nelle parti altissime della classifica, a una sola lunghezza dalla capolista Palermo. Il posticipo domenicale ha regalato una vittoria importante al Parma, la terza in una settimana, nove punti e l'aria fina della vetta di una classifica fittissima. Rallentano invece gli irpini, che rimangono comunque nella pancia del gruppo: testa e coda sono incredibilmente vicine. Dopo la rete di Di Gaudio il Parma ha tenuto in pugno una partita tesa e scarsa di emozioni. L'Avellino ha fatto poco per provare a raddrizzarla, non riuscendo mai a creare occasioni veramente significative.

18:48Siccità: sindaco dell’Imperiese chiude rubinetti di notte

(ANSA) - IMPERIA, 29 OTT - Il sindaco di Prelà (Imperia) Eliano Brizio ha disposto la razionalizzazione dell'acqua potabile, chiudendo i rubinetti, dalle 21 alle 7, a causa della persistente siccità. "Purtroppo siamo stati costretti a farlo - ha detto Brizio - visto che è da febbraio che non piove. Tra l'altro non possiamo neppure permetterci di procedere ai rifornimenti idrici visto che il primo è gratuito ma dal secondo in poi ci è stato detto che bisogna pagare su direttiva del ministero dell'Interno. Noi che siamo un Comune di circa 550 abitanti non possiamo permetterci questa spesa".

18:38Branco pesta migrante: arrestato è ultras della Roma

(ANSA) - ROMA, 29 OTT -E' un ultras della Roma e ha alle spalle qualche piccolo precedente il 18enne arrestato dalla polizia per il pestaggio a sfondo razziale di un bengalese 27enne la scorsa notte a Roma. Prima delle botte, assieme al resto del branco, avrebbe rivolto ai due migranti pesanti insulti a sfondo razzista. Il bengalese sarebbe regolare sul territorio italiano.

18:29Calcio: serie A, il Napoli vince e torna solo in vetta

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - il Napoli batte 3-1 il Sassuolo e torna da solo in testa alla serie A con tre punti di vantaggio sulla coppia Juventus-Lazio, in attesa del posticipo di domani che vedrà l'Inter impegnata a Verona. Ancora in gol Mertens, che tocca i dieci centri stagionali. Sugli altri campi, la Samp batte 4-1 il Chievo con una doppietta di Torreira e sale al sesto posto in classifica a 20 punti. Si ferma invece la Fiorentina, battuta 2-1 a Crotone, con i calabresi che tornano alla vittoria dopo quattro turni. Male il Genoa, battuto 1-0 dalla Spal e rimasto penultimo in una classifica che vede il Benevento ancora a quota zero. L'Udinese batte l'Atalanta 2-1 e da un po' di respiro a Delneri dopo due sconfitte consecutive.

18:09Terremoto: Norcia ricorda scosse, messa in piazza

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Una "corale e decisa azione che muova risorse e intelligenze per ricostruire, insieme alle case e alle chiese, anche l'animo delle persone, per sconfiggere la paura e la rassegnazione, due calamità invisibili, eppure gravi quasi quanto un terremoto": è quanto ha auspicato stamani il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, nell'omelia durante la messa celebrata nella piazza di Norcia a un anno dal terremoto, nel corso della quale l'alto prelato ha anche invitato a "snellire le procedure" per accelerare la ricostruzione. "L'insieme delle procedure ed un investimento più convinto sulle autonomie locali, i comuni in primo luogo, permetterà di entrare nella fase viva della ricostruzione", ha ribadito la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, anche lei oggi a Norcia, dove ha ringraziato la Chiesa, la conferenza episcopale e il Papa per la loro vicinanza ai terremotati.

17:30Dichiarazione Balfour: Corbyn non andrà a cena con Netanyahu

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Il leader laburista britannico, Jeremy Corbyn, non andrà alla cena per le celebrazioni, il 2 novembre a Londra, del centenario della Dichiarazione Balfour (con cui l'allora Impero britannico pose le fondamenta per la nascita di uno Stato sionista in Palestina) con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Lo riferisce il Sunday Times. L'ambasciatore israeliano a Londra, Mark Regev, ha detto allo stesso giornale che chi si oppone alla storica dichiarazione è un "estremista" che rifiuta il diritto all'esistenza di Israele e può essere paragonato a gruppi terroristici come quello di Hamas. Le celebrazioni sono state contestate dal presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Corbyn, già accusato in passato di lassismo verso forme di antisionismo, avrebbe chiesto al ministro degli Esteri del governo ombra, Emily Thornberry, di parteciparvi al posto suo.