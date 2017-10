Ultima ora

20:57Siria: bombe Damasco su enclave ribelli

(ANSA) - BEIRUT, 29 OTT - Almeno 11 civili sono stati uccisi e le lezioni in una scuola sono state violentemente interrotte oggi in seguito a bombardamenti compiuti dai governativi in tre sobborghi della periferia di Damasco controllata dai ribelli. Lo hanno riferito attivisti dell'opposizione. Secondo l'Osservario siriano dei diritti umani che ha base a Londra e secondo l'Eastern Ghouta Media Center, i civili sono stati uccisi nei distretti di Saqba e Hamouriyah. Tra loro vi sono anche due donne e un bambino. La scuola che ha rischiato di essere centrata dalle bombe si trova nella stessa zona, nel villaggio di Kfar Batna. In un video si vedono i bambini nel panico che escono di corsa nelle strette viuzze circostanti la scuola e fuggono urlando e piangendo cercando riparo. Secondo un residente, almeno sei bambini sono rimasti feriti.

20:53Neonato muore a ospedale di Sassuolo dopo cesareo d’urgenza

(ANSA) - BOLOGNA, 29 OTT - Un neonato è morto, un'ora dopo la nascita, all'Ospedale di Sassuolo (Modena). La madre, una donna di 35 anni di Pavullo (Modena) alla 37/a settimana della sua seconda gravidanza, è stata trasportata alle 7 in ambulanza all'ospedale di Sassuolo a causa di un sospetto distacco di placenta. Le è stato diagnosticato un distacco massivo di placenta con bradicardia fetale. E' stato immediatamente fatto il cesareo d'emergenza, che alle 7,21 ha permesso di estrarre il feto ancora vivo, se pure in severa bradicardia. Il neonato è stato affidato all'équipe pediatrica-anestesiologica, ma tutte le manovre attuate sono risultate vane e il decesso è avvenuto circa un'ora dopo la nascita. La tempestività delle procedure ha invece consentito di evitare gravi conseguenze per la mamma, ora ricoverata in condizioni stabili nell'ospedale di Sassuolo. "Ci stringiamo alla famiglia in questo momento difficile e doloroso - ha detto il direttore dell'Azienda Usl di Modena Massimo Annicchiarico - nella consapevolezza di aver offerto la miglior assistenza possibile alla mamma ed al suo bambino, a conferma di quanto, nonostante le tante semplificazioni o peggio strumentalizzazioni su questo tema, sia determinante offrire l'assistenza adeguata e in centri qualificati a donne e neonati nei rarissimi ma drammatici eventi che possono verificarsi anche in gravidanze fisiologiche". Il riferimento è alla recente chiusura del punto nascite di Pavullo per lo scarso numero di parti, al di sotto della soglia fissata dall'Oms. (ANSA).

20:47Tennis: Wta Finals, Venus Williams ko, titolo alla Wozniacki

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Caroline Wozniacki ha vinto il primo titolo alle Wta Finals che si sono concluse oggi sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore. In finale la danese, n.6 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-4 6-4, in poco meno di un'ora e mezza, Venus Williams, n.5, superata per la prima volta. Per la 27enne di Odense è il 28esimo titolo in carriera su 50 finali disputate, il secondo del 2017: grazie a questo successo da lunedì risalirà al n.33 del ranking mondiale, ad una manciata di punti da Garbine Muguruza e a poco più di 150 da Simona Halep.

20:19Calcio: Nicola, gara interpretata come volevamo

(ANSA) - CROTONE, 29 OTT - "Abbiamo interpretato la gara come volevamo, alzando il baricentro. Dopo il 2-0 ci siamo un po' distratti e abbiamo fatto fatica a centrocampo". Si gode i nove punti in classifica l'allenatore del Crotone, Davide Nicola, dopo la vittoria sulla Fiorentina. "Un secondo tempo fatto bene, soffrendo ma senza rischiare - ha aggiunto -. Conta aver continuato la prestazione di Roma, come sviluppo di gioco e come tattica. Oggi i nostri tifosi sono stati over the top e nel secondo tempo abbiamo attaccato nella metà campo sotto la nostra curva e questo ci infonde coraggio. La Fiorentina non ci ha snobbato, Pioli non è allenatore che snobba altri. Contano per noi tre punti che ci danno consapevolezza che certe dinamiche pagano".

20:17Tennis: Federer vince a Basilea, ‘ottava’ vittoria in casa

(ANSA) - BASILEA (SVIZZERA), 29 OTT - Ottava vittoria 'in casa', nel torneo Atp 500 di Basilea (montepremi di 1.837.425 euro) per Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero ha battuto in rimonta nella finale di oggi l'argentino Juan Martìn Del Potro per 6-7 6-4 6-3 in due ore e mezza di gioco. Per Federer è stato il 18/o successo in 24 sfide contro il rivale sudamericano, che proprio a Basilea era riuscito a batterlo due volte, sempre in finale, nel 2012 e nel 2013. Ora 'King Roger' vede ridursi lo svantaggio nei confronti del numero uno del mondo Rafael Nadal, e intanto mette in carniere il 95/o titolo della sua fenomenale carriera.

20:12Calcio: Genoa, Perin “ci sta girando tutto male”

(ANSA) - FERRARA, 29 OTT - "In questa fase ci sta girando tutto male, diamo tutti noi stessi al 100% ma non basta. La Spal si è chiusa dietro, ci ha fatto un tiro in porta e ci ha fregati. Prima c'era stata una sola squadra in campo, il Genoa, e non ha sfruttato le occasioni". E' grande il rammarico di Mattia Perin per la sconfitta del suo Genoa a Ferrara, cosi' come quello del suo allenatore, Ivan Juric. "Abbiamo avuto almeno cinque occasioni da rete e al primo errore nostro abbiamo preso gol. Da domani penseremo al derby, ora dobbiamo ancora metabolizzare la sconfitta. La classifica è brutta ma la squadra ha giocato come doveva, non ha concesso praticamente niente alla Spal. Facciamo degli errori e dobbiamo migliorare ma mi è difficile commentare sconfitte del genere".

20:08Catalogna: Girona-Real Madrid, allo stadio cori ‘libertad’

(ANSA) - GIRONA (SPAGNA), 29 OTT - Cori 'libertad' si sono levati nel corso del primo tempo della partita di Liga tra Girona e Real Madrid, partita per la quale, dopo quanto sta succedendo in Catalogna, erano state disposte severe misure di sicurezza. Nonostante questo, il bus del Real Madrid era stato accolto con affetto da molti tifosi, con sventolii di sciarpe e bandiere, mentre all'interno dello stadio, a parte i cori, non ci sono stati finora problemi particolari. Girona è la città catalana di cui è originario il presidente della Catalogna Carles Puigdemont, e anche per questo si temevano incidenti.